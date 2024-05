Chi sono i candidati alle elezioni europee, le regioni con l'allerta maltempo, incubo armi chimiche, Sinner ko e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 2 maggio 2024.

ELEZIONI EUROPEE - Giochi fatti per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Sono scaduti i termini per la presentazione delle liste. Adesso parte la verifica degli uffici per stabilire quali saranno ammesse. In campo nomi importanti come quelli della premier Giorgia Meloni, della leader Pd Elly Schlein, del vicepremier azzurro Antonio Tajani, del numero uno di Azione Carlo Calenda e di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Nessuna candidatura per il leader della Lega, Matteo Salvini, e del M5S Giuseppe Conte. Ci sono anche candidati che hanno fatto molto discutere come Ilaria Salis e il generale Roberto Vannacci.

ARMI CHIMICHE - La Russia "ha usato un'arma chimica" contro le forze ucraine: l'accusa è del Dipartimento di Stato americano. Secondo gli Usa la Russia avrebbe usato la cloropicrina contro le forze ucraine, in violazione della convenzione sulle armi chimiche (Cwc). La Russia, ha aggiunto il Dipartimento in un comunicato, utilizza sostanze chimiche antisommossa come "metodo di guerra in Ucraina, di nuovo in violazione della Convenzione. L'uso di tali sostanze chimiche non è un incidente isolato ed è probabilmente legato al desiderio delle forze russe di sloggiare le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia".

ALLERTA METEO - Maggio inizia con la pioggia. Il maltempo non molla la presa e il dipartimento della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su parte di Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e sull'intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Attesi temporali, locali grandinate e forti raffiche di vento.

GLI AIUTI PER GAZA - L'esercito degli Stati Uniti ha finora costruito oltre il 50% del molo marittimo che sarà posizionato al largo della costa di Gaza per accelerare il flusso di aiuti umanitari. Così si spera di potere fare arrivare glia aiuti alla popolazione, ponendo rimedio alle enormi difficoltà che si hanno via terra e ai limiti dei lanci di beni di prima necessità con gli aerei.

SINNER KO - Jannik Sinner, numero due del tennis al mondo, si è ritirato dal Masters 1000 di Madrid per un infortunio all'anca destra. "È molto triste dover rinunciare alla mia prossima partita qui a Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso che era meglio non giocare oltre e peggiorare la situazione", le sue parole.

Vi segnalo inoltre in breve:

IL CONCERTONE - Tradizionale maratona musicale sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma, eccezionalmente al Circo Massimo a causa lavori in piazza San Giovanni per il Giubileo. È stato un evento senza grossi scossoni. A tornare sulla polemica fascismo-antifascismo è stato Stefano Massini: "Ogni volta che ognuno muore sul lavoro è uno sfascio, io sono contro questo massacro. Sono antisfascista, si può dire?. C'è una 'S', non ho detto 'antifascista', perché oggi se dici antifascista ti identifica la Digos. Vorrei dire alla Digos: identificateli tutti".

TALCO CANCEROGENO - Johnson & Johnson, colosso farmaceutico e di prodotti di bellezza, ha presentato un piano per chiudere le cause civili intentate da donne ammalate di cancro e che ritengono ci sia un collegamento tra la patologia l'uso del loro talco. Secondo il piano J&J pagherebbe circa 6,5 miliardi di dollari e sarà convalidato se il 75% lo accetterà. Secondo l'accusa nella formulazione del c'era amianto che avrebbe provocato una forma di mesotelioma. L'azienda continua a smentire, anche se l'ha ritirato dal mercato nordamericano.

MISTERIOSO AGGUATO - Lotta tra la vita e la morte un 91enne che è stato aggredito in un bar di Napoli da un 25enne senza fissa dimora. L'anziano è il padre del titolare dell'attività. Era sulla porta quando il 25enne - incensurato di nazionalità tedesca - lo avrebbe colpito senza alcun motivo. L'anziano è caduto a terra procurandosi un'emorragia cerebrale.

SANGUE SULLE STRADE - Ancora un incidente mortale sulle strade bolognesi. Lungo la strada provinciale 61 in località Pian di Lama nel territorio di Monzuno, sull'Appennino bolognese, c'è stato uno scontro frontale tra due auto. Nel violento impatto è morta una donna di 33 anni, che viaggiava su una Honda Jazz insieme ai suoi due figli: una ragazza di 18 anni e un ragazzino di 13 anni che sono stati portati in ospedale.

FESTA GRANDE A PARMA - Il Parma è la prima squadra promossa in serie A. Mancano due giornate dalla fine del campionato di serie B, ma la squadra allenata da Fabio Pecchia ha ottenuto la certezza matematica del ritorno nella massima serie pareggiando 1-1 a Bari.

Buona giornata su Today.it.