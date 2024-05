L'annuncio della morte del presidente iraniano Raisi, cosa succede ora che Chico Forti è in Italia, Unabomber e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 20 maggio 2024.

LA MORTE DEL PRESIDENTE IRANIANO - Incidente in elicottero per il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian. Il mezzo su cui viaggiavano si è schiantato in una remota zona montuosa in Azerbaigian, a causa del maltempo secondo le prime ricostruzioni. Per ore sono arrivate notizie contrastanti sulle operazioni di soccorso. Nella notte tra domenica e lunedì la Mezzaluna rossa iraniana ha annunciato che non ci sono sopravvissuti: "Non è stato trovato alcun segno di passeggeri vivi dopo la scoperta della posizione dell'elicottero precipitato". La notizia è riportata anche dalla Cnn, dall'agenzia di stampa iraniana Mehr e dalla Tass. Il vice presidente dell'Iran, Mohammad Mokhber, è il primo nella linea di potere dopo il presidente Ebrahim Raisi.

CHICO FORTI IN ITALIA- Chico Forti, l'ergastolano trentino rientrato sabato in Italia dopo 24 anni di condanna scontati in Florida, si trova nel carcere di Verona. Il primo atto ufficiale è stato quello di chiedere un permesso speciale. I legali di Forti hanno chiesto che possa aggiungere Trento e incontrare la madre 96enne, che non vede dal 2008. Non si spegne la polemica per l'accoglienza a Forti da parte del governo italiano. Forti, appena messo piede in Italia, ha incontrato la premier Giorgia Meloni.

SVOLTA SUL CASO UNABOMBER - Nuove tecniche investigative potrebbero portare alla svolta nelle indagini su Unabomber. Alcuni vecchi reperti sono stati sottoposti a un'analisi più completa e approfondita. Si sta procedendo all'estrazione del dna e alla comparazione con quello di undici indagati. L'inchiesta su Unabomber è stata riaperta di recente. I nuovi accertamenti potrebbero portare a fare luce sugli attentati compiuti dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia.

L'UOMO UCCIDO SOTTO CASA - Un uomo di 42 anni, Armando Tortolani, è morto dopo essere stato accoltellato mentre era a pochi passi dalla sua casa a Villa Latina, in provincia di Frosinone. I sospetti si concentrano su un uomo. L'omicidio è avvenuto al culmine di una lite.

GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS - È Alexander Zverev il campione degli internazionali Bnl dell'Italia di tennis 2024. Il tedesco ha vinto in poco più di un'ora e mezza la finale contro il cileno Nicolas Jarry per 6-4 7-5. Per le donne a trionfare è stata Iga Swiatek, che ha conquistato per la terza volta in carriera gli Internazionali d'Italia femminili. Per il doppio maschile a trionfare sono stati Marcel Granollers e Horacio Zeballos. La coppia spagnola-argentina, testa di serie numero 1, ha liquidato con un doppio 6/2 Marcelo Arevalo e Mate Pavic. Per il doppio femminile il successo è italiano: vincono Sara Errani e di Jasmine Paolini che hanno battuto la coppia formata da Coco Gauff ed Erin Routliffe.

Vi segnalo inoltre in breve:

IL CASO TOTI - Si apre una settimana che si annuncia decisiva per l'inchiesta sul presunto giro di corruzione in Liguria. Saranno effettuate le copie forensi di telefoni, pc e altri dispositivi del presidente della Regione - adesso sospeso - Toti. In programma anche le audizioni di diversi testi tra cui il sindaco di Genova, Bucci. E I pm vogliono riascoltare la registrazione dell'interrogatorio di Roberto Spinelli, figlio di Aldo.

FRANCO DI MARE - Si terranno oggi alle 14 i funerali di Franco Di Mare, nella Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. La figlia e la moglie del giornalista morto a 68 anni per un tumore causato dall'inalazione di particelle di amianto promettono di "continuare la battaglia affinché la sua sia riconosciuta come malattia professionale".

SPARI CONTRO UNA PROSTITUTA - Una prostituta poco più che 30enne di origine bulgara è rimasta gravemente ferita nel Ravennate, sulla statale Adriatica all'altezza della Cava Manzona vecchia, tra Savio e Fosso Ghiaia. Qualcuno le ha sparato almeno due colpi d'arma da fuoco. Secondo quanto appreso, la donna era seduta su una sedia sul ciglio della strada quando è avvenuta l'aggressione. Si tratta dello stesso luogo in cui nel dicembre 2015 fu ucciso il metronotte Salvatore Chianese.

BIMBO SBRANATO DAL PITBULL - Sarà eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo Michele, il bambino di 5 mesi morto dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia. Il piccolo era nel cortile di casa a Palazzolo (Vercelli) con la nonna. È stata aperta un'inchiesta per verificare eventuali negligenze da parte dei genitori del neonato. Si riapre il dibattito sull'esigenza di una "patente" per chi ha cani.

DJ FRANCHINO - È morto Dj Franchino, al secolo Francesco Principato, voce iconica della musica elettronica. Con la sua voce, sovrapposta alle selezioni house e techno ha animato i dancefloor italiani e all'estero sul finire degli anni '90. Il suo nome ha segnato la storia della disco italiana.

