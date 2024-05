Il terremoto spaventa Napoli, lo sciopero nazionale dei taxi, i funerali del presidente iraniano Raisi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 21 maggio 2024.

TERREMOTO A NAPOLI - Trema la terra a Napoli e nell'area flegrea. Oltre centocinquanta le scosse di terremoto registrate nelle ultime ore. L'evento maggiore alle 20.10 di ieri 20 maggio con magnitudo 4.4: il più forte in 40 anni. Cittadini in strada. Segnalate crepe e caduta di cornicioni nelle zone vicino all'epicentro, nell'area della solfatara di Pozzuoli. Oggi scuole chiuse in diversi comuni della zona. A Pozzuoli e Bagnoli montate le tendopoli predisposte dalla Protezione Civile per dare un tetto a chi ha deciso di non fare ritorno nei propri appartamenti. Un team di psicologi si è recato tra gli sfollati per fornire assistenza.

I FUNERALI DEL PRESIDENTE DELL'IRAN - Inizia con una prima cerimonia a Tabriz il lungo iter di celebrazioni funebri del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente in elicottero. Mercoledì la cerimonia si sposta nella capitale Teheran. Il percorso si concluderà giovedì a Mashhad, quando le spoglie dell'ayatollah Raisi raggiungeranno il Santuario dell'Imam Reeza, la più grande moschea del mondo per superficie. Il successore di Raisi è il suo primo vicepresidente: Mohammad Mokhber, 68 anni.

SCIOPERO DEI TAXI - Giornata nera per chi oggi, 21 maggio, intende spostarsi in taxi per lo sciopero del comparto indetto dalle 8 alle 22 in tutta Italia. L'agitazione culminerà con una manifestazione in piazza San Silvestro, a Roma, dalle 11 alle 17. Aderiscono praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570. I tassisti chiedono al governo regole certe per il settore.

RICHIESTA DI ARRESTO PER NETANYAHU E HAMAS - Israele e Hamas hanno commesso "crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza", per questo i loro leader devono essere arrestati. La richiesta è stata avanzata dal procuratore capo della Corte penale internazionale dell'Aja Karim Khan, che ha invocato dalla Camera preliminare del tribunale mandati di cattura per il premier Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Gallant, così come per il boss di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif e il leader all'estero Ismail Haniyeh. legale e politica durissima, anche perché Israele non è tra i Paesi che riconoscono la giurisdizione della Corte, così come gli Usa, ai quali lo Stato ebraico potrebbero rivolgersi per premere a livello politico sull'Aja. Non c'è un termine entro il quale i magistrati devono pronunciarsi.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - È possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata all'Agenzia delle Entrate. Disponibili in sola consultazione dallo scorso 30 aprile, i modelli possono adesso essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate, con o senza modifiche. Debutta la "compilazione semplificata" per aiutare i cittadini a orientarsi tra i dati. La scadenza è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 15 ottobre 2024 per chi, invece, utilizza il modello Redditi.

ALLERTA METEO - Scatta ancora l'allerta meteo rossa in Veneto a causa della nuova ondata di maltempo che si prepara a colpire tutto il Nord Italia con forti temporali e nubifragi. Allerta rossa per rischio idrogeologico con forti piogge anche a Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro.

PAURA ALLA FESTA DI PAESE - Paura nel Foggiano. Diverse persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto precipitando per alcuni metri. L'incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna del soccorso.



NEONATO MORTO NELLA NAVE DA CROCIERA - Un neonato di appena due giorni è stato trovato morto in una cabina della nave da crociera Silver Whisper, mentre domenica incrociava le acque del Tirreno al largo dell'Argentario (Grosseto). Il bimbo era sul materasso di un letto a castello ed era arrotolato nelle lenzuola. La madre è una 28enne filippina addetta alle cucine della nave. È stata arrestata dai carabinieri. Sono state fermate anche le due colleghe che dividevano con lei la cabina.

RAGAZZA VIOLENTATA DURANTE LA GITA SCOLASTICA - Tre uomini di nazionalità francese sono stati arrestati dalla polizia di frontiera del porto di Genova con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni di Roma. I fatti sono avvenuti sabato a bordo della nave da crociera Msc Seaside: la studentessa era in gita scolastica.

LADRI IN CASA SALVINI - Brutta sorpresa per il vicepremier Matteo Salvini. I ladri sono entrati nella sua casa romana. Hanno tentato di aprire la cassaforte, senza riuscirci, e sono fuggiti via. A chiamare il 112 sarebbero stati i vicini di casa.

OMICIDIO-SUICIDIO - Un operaio tunisino di 50 anni, già indagato per maltrattamenti, ha ucciso la moglie 47enne a coltellate e poi si è suicidato. Teatro dell'omicidio-suicidio è stata una palazzina popolare di Riccò del Golfo, nello Spezzino. A trovare i corpi di Hichem Ben Facroum e della moglie Saida Mammouda sono stati i carabinieri allertati dalla dirigente della scuola dove studia la figlia della coppia, di 12 anni. La ragazzina aspettava invano che la madre l'andasse a prendere tanto che la dirigente si è preoccupata.

