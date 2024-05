Il redditometro per scovare gli evasori fiscali, l'incidente aereo, l'allerta maltempo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 22 maggio 2024.

TORNA IL REDDITOMETRO - Un salto nel passato: torna il redditometro. Si tratta di uno strumento che consente all'Agenzia delle entrate di mettere a confronto redditi dichiarati e spese effettuate per scovare in modo presuntivo possibili evasori fiscali. Nella Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto a firma del viceministro dell'Economia Leo che lo riattiva a partire dai redditi 2016. Il provvedimento crea tensioni nella maggioranza: Lega e Forza Italia sono contrarie. Leo venerdì sarà in Consiglio dei ministri per spiegare il provvedimento.

CROSETTO RICOVERATO - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato portato d'urgenza in ospedale. A causa di un malore è stato costretto a lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy, dove già il 13 febbraio scorso era stato ricoverato d'urgenza dopo aver accusato forti dolori al petto.

L'INCIDENTE AEREO PER UNA TURBOLENZA - Una turbolenza fortissima e improvvisa ha colpito un volo Londra-Singapore provocando la morte di un britannico di 73 anni, probabilmente per infarto, e il ferimento di 40 passeggeri, di cui 7 ricoverati in gravi condizioni. Tutto è accaduto a bordo del volo SQ321 della Singapore Airlines. Mentre sorvolava il mare delle Andamane, in Birmania, il velivolo in appena 5 minuti è precipitato nel vuoto, perdendo all'improvviso 2.000 metri di quota. Il pilota è riuscito a recuperare il controllo ma è stato comunque costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok. Secondo diversi esperti questo tipo di fenomeni sarebbero sempre più frequenti, provocati dagli effetti del cambiamento climatico.

DANNI E PAURA PER IL TERREMOTO - Seconda notte in tenda per circa 40 famiglie di Pozzuoli, costrette a lasciare le proprie case dopo le scosse di terremoto registrate nelle scorse ore nella zona dei Campi Flegrei. La premier Giorgia Meloni presiederà un vertice a Palazzo Chigi con i ministri interessati. Secondo quanto spiega il responsabile della Protezione Civile, Nello Musumeci, ci saranno "eventuali ulteriori interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione".

ALLERTA METEO ROSSA - Il maltempo continua a flagellare il Nord, con allagamenti e livelli dei fiumi sulla soglia dell'allerta. In Emilia-Romagna è tornata la paura a un anno dalla distruzione dell'alluvione: sott'acqua Valsamoggia nel Bolognese e alcuni comuni della provincia di Modena. Esondazioni e allagamenti ci sono stati anche nel Parmense, nel Piacentino e nel Cesenate. Danni anche in Veneto. Per la giornata di oggi resta l'allerta meteo rossa della Protezione civile su parte del Veneto. Arancione su parte di Emilia Romagna e la restante parte del Veneto.

Vi segnalo inoltre in breve:

IL RITORNO DELLA LEVA OBBLIGATORIA - La Lega punta a reintrodurre la leva militare obbligatoria in Italia. È stato presentato alla Camera un disegno di legge ad hoc firmato dal leghista Eugenio Zoffili, membro della commissione Difesa. La leva obbligatoria, secondo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rappresenterebbe "una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, al pronto soccorso, alla protezione dei boschi".

SCIOPERO DELLA FAME PER ALESSIA PIFFERI - Alessia Pifferi, la 39enne condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlioletta Diana di 18 mesi, ha iniziato lo sciopero della fame nel carcere milanese di San Vittore. "Non ho più voglia di vivere", avrebbe detto. La donna è stata condannata alla massima pena per avere abbandonato per giorni in casa nell'estate del 2022 la figlia, poi morta di stenti. La scorsa settimana, tornata in carcere dopo la sentenza, la 39enne aveva accusato un malore. Il suo legale, Alessia Pontenani, dopo una visita in cella aveva spiegato che la 39enne "non è lucidissima" e dice di volersi "spegnere per raggiungere la bambina".

CHICO FORTI ESCE DAL CARCERE - Permesso accordato a Chico Forti. Il 65enne ergastolano, rientrato sabato scorso in Italia dopo essere stato in carcere in Florida per 24 anni per l'omicidio dell'australiano Dale Pike e adesso detenuto a Verona, può uscire dal penitenziario per fare visita all'anziana madre. L'incontro è programmato per la tarda mattinata di oggi, a Trento. La donna ha 96 anni e non vede il figlio da 16 anni.

DEPARDIEU PICCHIA IL "RE" DEI PAPARAZZI - Vacanza romana turbolenta per Gerard Depardieu. L'attore ha preso a pugni Rino Barillari, il "king dei paparazzi" all'esterno dell'Harry's bar di via Veneto. Il celebre paparazzo aveva scattato delle foto a Depardieu, che mangiava in compagnia di alcuni amici ai tavoli esterni del locale. Sono intervenuti i carabinieri.

COME STA LA PRINCIPESSA KATE - Preoccupano le condizioni di Kate Middleton. Kensington Palace ha diffuso una nota in cui annuncia che la principessa, che si sta sottoponendo a cure contro il cancro, non tornerà in pubblico a breve. La moglie del principe William riprenderà i suoi impegni solo quando i medici le daranno il "via libera".

Buona giornata su Today.it.