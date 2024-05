L'ennesimo incidente mortale sul lavoro, Meloni "congela" il redditometro, la nuova stretta (retroattiva) sul Superbonus e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 23 maggio 2024.

OPERAIO MORTO SUL LAVORO - Ancora un incidente mortale sul lavoro. La tragedia si è consumata nel cantiere per la costruzione dell'ultimo tratto della galleria della metropolitana che collegherà il centro di Napoli con l'aeroporto di Capodichino. La vittima è Antonio Russo, 63 anni. A settembre sarebbe andato in pensione. Una vita, la sua, passata nei cantieri e storico iscritto alla Cisl. Due colleghi - Michele Pannone, 54 anni, e Salvatore Agliottone, di 59 - sono rimasti feriti. Cosa sia successo saranno le indagini a stabilirlo. Ma "forse c'è stato un guasto ai freni", spiega il sindaco Gaetano Manfredi aggiungendo che probabilmente per questo motivo si sarebbe perso il controllo di "un locomotore che stava trasportando un carrello".

AIUTI A CHI LASCIA I CAMPI FLEGREI - Restano chiuse anche oggi le scuole a Pozzuoli, dopo le forti scosse di terremoto degli ultimi giorni. Intanto il Governo studia possibili soluzioni per aiutare chi vive nell'area dei Campi Flegrei. Ci vorranno oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza della zona, dove sono stati realizzati migliaia di edifici e vivono 80mila persone. La priorità saranno le scuole. Sul tavolo anche l'ipotesi di sostenere chi vuole trasferirsi altrove, escludendo il ricorso al sisma-bonus. A confermarlo il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del vertice a Palazzo Chi presieduto dalla premier Giorgia Meloni. "Ma chi ha scelto di vivere lì - ha sottolineato Musumeci - sapeva che era un'area difficile, che presenta rischi. Ce ne ricordiamo solo quando la terra trema e questo è un grande limite, serve una convivenza vigile col pericolo. Se decidi di stare in quel luogo ci devi aiutare a promuovere una convivenza responsabile con una maggiore consapevolezza".

L'INTERROGATORIO DI GIOVANNI TOTI - Oggi il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sarà sentito dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti nell'ambito della maxi inchiesta della guardia di finanza di Genova che lo vede indagato per corruzione. Toti è ai domiciliari dal 7 maggio scorso, nella sua abitazione ad Ameglia. Durante l'interrogatorio di garanzia dello scorso 10 maggio, si era avvalso della facoltà di non rispondere. In queste settimane, ha fatto sapere il suo legale, ha studiato le carte dell'inchiesta, letto tutto quello che l'accusa gli contesta è darà la sua versione di quanto è agli atti.

REDDITOMETRO "SOSPESO" - Con noi mai il "grande fratello fiscale". Lo dice la premier Giorgia Meloni che, dopo un confronto a Palazzo Chigi con il suo viceministro Maurizio Leo che aveva firmato il decreto che reintroduceva il redditometro, annuncia che il provvedimento ministeriale sarà "sospeso", in attesa di "ulteriori approfondimenti". Meloni ribadisce che la linea del governo è quella di andare a stanare "i grandi evasori", quei "nullatenenti che girano col Suv e vanno in vacanza con lo yacht" e non certo di mettere il naso nelle spese dei "cittadini onesti". Da capire come verrà affrontata la questione: sospensione, abrogazione o modifiche le ipotesi in campo.

NUOVE REGOLE PER IL SUPERBONUS - La nuova stretta sul Superbonus sarà votata oggi alla Camera. Dopo che ieri è stata accordata la fiducia sul decreto (già incassata al Senato), quello di oggi appare un passaggio solo formale. Tra le principali novità c'è lo "spalma-crediti" da quattro a dieci anni per le spese legate ai bonus edilizi sostenute dal gennaio 2024 (con effetto, quindi, retroattivo). C'è poi lo stop da gennaio 2025 alla compensazione per banche e assicurazioni dei crediti da bonus edilizi con i contributi Inps e Inail.

Vi segnalo inoltre in breve:

RAGAZZINO SI SPARA COL FUCILE DEL PADRE - Tragedia a Villasalto, nell'entroterra della Sardegna, dove un adolescente è morto colpito dallo sparo di un fucile. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un incidente: il ragazzino era in casa e ha preso l'arma, di proprietà del padre, iniziando a maneggiarla. All'improvviso sarebbe partito il colpo che lo ha ucciso.

IL TENTATO OMICIDIO DELL'INFLUENCER - È in gravi condizioni in ospedale a Novara, tenuta in coma farmacologico, l'influencer Soukaina El Basri nota come Siu. Nei giorni scorsi si era in pronto soccorso nel Biellese riferendo di una caduta in casa, ma i medici hanno trovato una ferita al petto. Le sue condizioni si sono aggravate per un'emorragia interna ed è stata ricoverata d'urgenza. Sul caso è stato aperto un fascicolo per tentato omicidio e il marito Jonathan Maldonato è indagato. Le indagini per quanto accaduto alla donna, che ha raggiunto gli 80mila follower su Instagram, sono affidate alla polizia.

ANGELINA MANGO PERSEGUITATA DA UNO STALKER- Un Pregiudicato di 49 anni e residente in provincia di Ferrara è stato arrestato per stalking nei confronti di Angelina Mango e della mamma Laura Valente.

CARLO CONTI CONDUCE SANREMO 2025 - Sarà Carlo Conti il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Il contratto è biennale. Tocca quindi al conduttore toscano, che ha già calcato il palco dell'Ariston, raccogliere l'eredità di Amadeus che lascia la Rai per la rete Nove.

L'ATALANTA VINCE L'EUROPA LEAGUE - L'Atalanta sconfigge per 3-0 il Bayer Leverkusen e vince l'Europa League. La finale si è giocata all'Aviva Stadium di Dublino. A decidere il match la tripletta di Lookman. Successo storico per la squadra bergamasca.

Buona giornata su Today.it.