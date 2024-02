Todde parla da primo presidente donna della Sardegna, Maria uccisa dall'ex, l'allerta meteo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 27 febbraio 2024.

CHI HA VINTO LE ELEZIONI IN SARDEGNA - Alessandra Todde (M5s-Pd e altre liste) nuovo presidente della Regione Sardegna. I dati riportati sul portale della Regione non sono ancora definitivi (alle 5,04 ndr) ma la situazione è quella di una vittoria al fotofinish. Quando sono state scrutinate 1821 sezioni su 1844 Todde è sempre in testa con il 45,4% con Truzzu al 45%. Renato Soru (Coalizione sarda) è all'8,5% e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) è all'1%. Intorno all'una di notte al comitato elettorale della candidata del centrosinistra si è iniziato a parlare da vincitori. "Secondo i dati in nostro possesso si profila una nostra vittoria, sono il primo presidente donna della Sardegna", esulta Todde. Con lei i leader di Pd e M5S.

ANCORA UN FEMMINICIDIO - Ancora una donna uccisa dal suo ex. Maria Ferreira, 52enne di origine brasiliana, è stata accoltellata a morte nel pomeriggio del 26 febbraio a Fornaci di Barga (Lucca) nella mediavalle del Serchio. A colpirla il marito, Vittorio Pescaglini di 55 anni, che subito dopo è andato a piedi alla vicina caserma e si è costituito ai carabinieri. Stando a quanto si apprende i due si stavano separando e la vittima viveva da qualche tempo in un albergo non lontano dal luogo dell'omicidio.

LA MORTE DI ERNESTO ASSANTE - Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a soli 66 anni Ernesto Assante, uno dei più noti critici musicali italiani, autore radiofonico e televisivo, nonché conduttore e firma di Repubblica. Assante è stato colto da un malore improvviso ed è stato ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, dove è deceduto.

LA "PATENTE A CREDITI" PER I CANTIERI - Il Consiglio dei ministri approva nuove norme con lo scopo di aumentare la sicurezza sul lavoro. Uno dei punti principali è l'introduzione della patente a "crediti" per i cantieri. Sarà operativa dal primo ottobre: irregolarità e infortuni - a seconda della gravità - faranno scalare il punteggio iniziale. Senza o con pochi crediti l'impresa non potrà partecipare ai bandi pubblici per sei mesi, oltre a dover pagare una multa fino a 12mila euro. Le misure sono inserite nel decreto Pnrr. Cgil e Uil preannunciano battaglia, bocciando metodo e merito.

NUOVI ALLOGGI PER GLI UNIVERSITARI - Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di norme per consentire di realizzare velocemente alloggi universitari. Previste procedure semplificate, grazie anche all'istituzione di un commissario e un bando da 1,2 miliardi per 60mila nuovi posti letto per gli universitari da realizzare entro il 2026 come prevede il Pnrr. "Una svolta sugli alloggi universitari, tema prioritario del Governo", commenta il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ALESSANDRA MUSSOLINI VITTIMA DI UN PESTAGGIO - Alessandra Mussolini è stata vittima di un pestaggio a Strasburgo. A raccontare cos'è successo è la stessa europarlamentare in un video pubblicato su X. Mussolini ha spiegato di essere stata "aggredita da uno che parlava italiano" che aveva "una specie di stampella" e "me l'ha data addosso, sulla schiena e sulle spalle".

ALLERTA METEO PER IL MALTEMPO - Il maltempo fa paura. Allerta rossa oggi 27 febbraio per rischio idrogeologico su parte del Veneto; arancione su parte di Emilia-Romagna, Toscana e dello stesso Veneto. Lo comunica un avviso meteo della Protezione civile. Le scuole superiori del Comune di Grosseto resteranno chiuse.

L'INCHIESTA SULLE CARICHE CONTRO GLI STUDENTI - Proseguono le indagini sui fatti di Pisa e Firenze. Agli atti ci sono i video della Digos, quelli circolati sui social e le immagini della videosorveglianza urbana nei luoghi dove si sono verificate le cariche della polizia contro gli studenti. A Pisa l'attenzione si concentra in questa fase soprattutto sulla catena di comando: chi e perché abbia dato l'ordine di caricare gli studenti. Sarà il procuratore facente funzioni, Giovanni Porpora a decidere quali reati ravvisare e a chi assegnare l'inchiesta.

OMICIDIO A PALERMO - Omicidio in pieno giorno a Palermo. Nel pomeriggio del 26 febbraio un uomo di 37 anni, Giancarlo Romano, è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava nella zona dello Sperone. Insieme a lui c’era A. C., 29 anni, anche lui ferito con un'arma da fuoco e portato in gravi condizioni in ospedale. A esplodere i colpi sarebbe stata una terza persona che si sarebbe subito allontanata.

L'APPELLO DI ZELENSKY - "Milioni di ucraini saranno uccisi se il Congresso americano non approverà il piano di aiuti voluto dal presidente Biden". Questo l'avvertimento lanciato da Voldymyr Zelensky in un'intervista alla Cnn. Il presidente ucraino si è anche espresso sui rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin sostenendo che il tycoon "non sa chi è veramente" il leader del Cremlino. "Lo ha incontrato, ma non ci ha mai combattuto contro. L'esercito americano non ha mai lottato contro l'esercito russo".

