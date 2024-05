Rivoluzione autovelox (cosa cambia in concreto), la neonata trovata morta sulla scogliera e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 27 maggio 2024.

LA SETTIMANA DI TOTI. Oggi sono venti giorni che una Regione italiana (la Liguria) ha un presidente in stato di arresto: non è normalissimo, nemmeno per gli standard molto “liquidi” della politica italiana. Toti non si dimette, lo stallo imbarazza in modo sempre più evidente una parte del centrodestra di governo. Secondo Meloni solo il governatore Toti può decidere sulle sue dimissioni in base a "cosa è meglio per i suoi cittadini". Sarà una settimana intensa per l'inchiesta sulle presunte mazzette. Secondo Repubblica, gli inquirenti vogliono verificare se, oltre ai finanziamenti tracciati al comitato elettorale, vi siano stati soldi versati in nero, passati da Spinelli a Toti in modo occulto.

NEONATA MORTA IN UNO ZAINO. Le hanno dato nome Viola, per darle sepoltura "in quella che, per troppo poco, è stata la sua città", dice la sindaca Caminiti. Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è scossa per la neonata morta, abbandonata in uno zaino sulla scogliera. Carnagione bianca ma tratti somatici non occidentali, il cordone ombelicale ancora attaccato. Il corpicino avvolto in un velo, poi infilato in un sacco della spazzatura e infine in uno zaino blu abbandonato sugli scogli in una zona accessibile da terra. Il drammatico ritrovamento è stato fatto da un pescatore. L'autopsia stabilirà se era già morta al momento della nascita o no. Impossibile sapere quale dramma si celi dietro questo abbandono.

AUTOVELOX, CAMBIA TUTTO. Ci siamo: è legge la stretta anti autovelox, cavallo di battaglia di Salvini. Il testo in Gazzetta ufficiale martedì. Cambiano le regole: per installarli ai sindaci servirà il via libera del prefetto. I Comuni dovranno chiedere l'ok agli autovelox mobili, dimostrando che in una certa strada gli incidenti sono dovuti proprio alla velocità. La segnaletica dovrà annunciare l’autovelox con un anticipo di 1.000 metri sulle strade extraurbane, 200 metri su quelle urbane di scorrimento e 75 su tutte le altre. Stop agli autovelox sotto i 50 km orari in città. E fuori dai centri abitati non potranno essere installati dove il limite è inferiore di oltre 20 kmh a quello previsto dal Codice della strada. I sindaci hanno un anno per mettere a norma i dispositivi: in quei 12 mesi le multe saranno ancora valide (ricorsi permettendo).

ENNESIMA STRAGE A GAZA. Devastante raid israeliano sulla tendopoli di Tel al-Sultan, nel quartiere nord-occidentale di Rafah. Un campo profughi, teoricamente "zona sicura". Israele sostiene di aver preso di mira con armi di precisione alcuni comandanti di Hamas, il risultato sono però decine e decine di morti. Video catastrofici mostrano cadaveri ustionati e sciolti a terra tra le macerie, donne che urlano, una strage di civili nella città dove sono rifugiati 700 mila sfollati. Le immagini e i video postati sui social. Ieri otto razzi sono stati lanciati da Hamas su Tel Aviv (non accadeva da quattro mesi): una donna è rimasta ferita. Nuovi negoziati al Cairo da martedì.

Vi segnalo inoltre in breve:

GUERRA IN UCRAINA. L'Italia frena il segretario generale della nato Stoltenberg sul via libera a Kiev a colpire in Russia con le armi fornite dalla Nato. L'offensiva di Mosca si concentra sempre più nella regione di Kharkiv, i bombardamenti sono costanti. Sabato due bombe guidate russe hanno distrutto un ipermercato. Il bilancio delle vittime dell'attacco è salito ieri a quindici morti e 43 feriti.

FRANA CAUSA 670 MORTI. Si teme che siano 670 persone travolte e uccise da una massiccia frana in Papua Nuova Guinea, nel nord dell'isola, nel Pacifico sud-occidentale, secondo le Nazioni Unite. Il disastro nell'isolata provincia di Enga, un intero villaggio è stato sepolto. I soccorritori operano con mezzi di fortuna e in condizioni difficilissime perché il terreno continua a cedere.

IL PREZZO DEL BIG MAC. Sarà un tema vero nella campagna elettorale Usa. Negli ultimi 5 anni gli incrementi complessivi dei prezzi nei fast food sono stati quasi del 28 per cento, molto sopra l'inflazione. Non è un dettaglio, nella corsa alla Casa Bianca. Due elementi incidono tradizionalmente sul voto degli americani più della politica estera: quanto costa il pieno di gasolio e quanto un pranzo con burger e coca cola.

MELONI FRENA. Da "madre di tutte le riforme" a tema laterale, non decisivo. La premier Meloni scioglie ogni dubbio. A chi le chiede se l'eventualità di un referendum sul premierato possa impensierirla, la premier risponde con fermezza. "Se la riforma non passa - taglia corto - chi se ne importa. Mi chiedono se sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il referendum: no, io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata".

TAGLI AI COMUNI, Tagli a sorpresa per i Comuni, Giorgetti spacca il governo. Un decreto del ministro impone la spending review a chi ha ricevuto più fondi Pnrr. Protestano tutti, destra e sinistra, dal ministro Fitto all'Anci, secondo cui l'idea dimostra scarsa conoscenza di come funzionano le cose perché i Comuni che hanno avuto finanziamenti dal Pnrr hanno già dovuto intervenire con risorse proprie per fare fronte all'incremento dei costi dovuto all'inflazione.

CARCERI SOVRAFFOLLATE. Il tesoriere di Radicali Blengino in visita a Rebibbia racconta come il sovraffollamento sia una costante in molti istituti: "Abbiamo visto celle con 6 detenuti, un trattamento inumano che viola la funzione rieducativa". Il sovraffollamento non si risolve a breve con nuove carceri, ma con pene alternative come detenzione domiciliare, lavori socialmente utili o braccialetto elettronico per chi sta scontando gli ultimi mesi di condanna dietro le sbarre.

MIRAFIORI RESPIRA. L'amministratore delegato di Stellantis Tavares oggi dovrebbe annunciare la produzione della 500 ibrida a Mirafiori, che vede all'orizzonte qualche sprazzo di luce. La necessaria modifica delle piattaforme attuali, dedicate alla 500 elettrica, per adattare a un motore termico, dovrebbe impiegare 16-18 mesi: l'avvio della produzione del nuovo modello avverrebbe così a inizio 2026.

GIALLO ONORATO. E' ancora un giallo la morte di Angelo Onorato, l'architetto di 54 anni marito dell'eurodeputata Francesca Donato, trovato cadavere sabato nel suo suv in una zona industriale alla periferia di Palermo. Ha lasciato una lettera ai familiari per dire che se gli fosse successo qualcosa dovevano rivolgersi al suo avvocato "che conosce tutta la situazione". Tanti i nodi da sciogliere in una vicenda che appare agli inquirenti molto complessa.

F1, MONDIALE APERTO. Il trionfo della Ferrari a Montecarlo con Leclerc e il terzo posto di Sainz rendono più frizzante che mai la Formula 1 2024. Il vero banco di prova per i progressi delle rosse di Maranello probabilmente sarà il Gp di Barcellona (21-23 giugno), tracciato completo per le verifiche delle squadre. Certo è che le distanze al vertice si sono ridotte, la Red Bull non domina più.

SERIE A. Frosinone in Serie B, Udinese e Empoli salvi. Beffa atroce per i ciociari, che retrocedono per un gol segnato dai toscani al 93esimo contro la Roma. Solo 5 italiane in Champions League, fuori la Roma che farà l'Europa League. Niente Europa per il Napoli, il Torino spera ancora nella Conference se la Fiorentina batterà mercoledì in finale l'Olimpiacos. Sono gli ultimi verdetti del campionato di Serie A.

Buona giornata su Today.it.