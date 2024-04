Giorgia Meloni candidata alle Europee, il G7 ambiente a Torino, spiragli di tregua Israele-Hamas e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 29 aprile 2024.

GIORGIA MELONI CANDIDATA ALLE ELEZIONI EUROPEE - Giorgia Meloni ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni. Lo ha fatto dal palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara e ha invitato a scrivere sulla scheda "solo Giorgia, il mio nome di battesimo. Io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo". Si candida, ha spiegato, "perché mi sono sempre considerata un soldato e i soldati, quando devono, non esitano a schierarsi in prima linea". Poi la promessa: "Non toglierà un solo minuto all'attività del governo per fare campagna elettorale". In platea anche il vicepremier azzurro Antonio Tajani. Matteo Salvini invece fa solo una comparsata in video da Milano. "Ci ha preferito il ponte", dice lei a metà tra lo scherzo e la punzecchiatura.

FRANCO DI MARE MALATO - Il giornalista Franco Di Mare è malato: ha un mesotelioma, tumore legato all'esposizione all'amianto. Lo ha annunciato lui stesso intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" su canale Nove. Di Mare, storico conduttore di Unomattina e già direttore di Rai 3, è apparso in video con un respiratore artificiale e ha collegato la sua malattia ai tanti servizi da inviato di guerra. Toni amari quando ha parlato della reazione in Rai: "Si sono dileguati tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora. Io chiedevo alla Rai lo stato di servizio, che è un mio diritto. Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono. Davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante".

ISRAELE E HAMAS, SI LAVORA A UN ACCORDO - Si intensificano gli sforzi della diplomazia internazionale per cercare di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza. Sul tavolo c'è la proposta di Tel Aviv e Cairo per un cessate il fuoco sulla quale, secondo dichiarazioni di alti funzionari di Hamas, non ci dovrebbero essere "problemi di rilievo". Risposta ufficiale attesa a ore. Il presidente Usa, Joe Biden, ha chiamato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un ultimo tentativo di evitare l'offensiva su Rafah.

I RUSSI AVANZANO, KIEV IN DIFFICOLTA' - "L'Ucraina e gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo bilaterale sulla sicurezza. Stiamo già lavorando su un testo specifico. Il nostro obiettivo è rendere questo accordo il più forte di tutti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore la situazione per l'Ucraina si è fatta difficile con i russi che hanno guadagnato posizioni. Mosca ha annunciato di aver preso il controllo dell'insediamento di Novobakhmutovka, nell'autoproclamata repubblica del Donetsk, a una decina di chilometri da Avdiivka. È la terza località a cadere in poche settimane. Da qui l'ammissione di Kiev: "La situazione è peggiorata".

UBRIACO AL VOLANTE UCCIDE MOTOCICLISTA - Un motociclista è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto lungo la statale 108 bis "Silana di Cariati" che porta a Lorica. La vittima e i due feriti sono stati centrati da una Fiat Punto. Il conducente, un uomo di 41 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato (concessi i domiciliari) con l'accusa di omicidio stradale.

Vi segnalo inoltre in breve:

A TORINO IL G7 CLIMA ENERGIA E AMBIENTE - Si apre a Venaria Reale, alle porte di Torino, il G7 Clima Energia e Ambiente. La manifestazione è stata preceduta da tensioni e contromanifestazioni. Nella giornata di domenica 28 aprile alcuni manifestanti hanno bloccato la tangenziale, poi sono state date alle fiamme delle gigantografie con i volti dei sette leader degli Stati che fanno parte del G7.

LA FESTA PER LO SCUDETTO DELL'INTER - Esplode la festa del popolo dell'Inter per la vittoria del ventesimo scudetto. Una marea nerazzurra ha riempito le vie di Milano. La lunga carovana nera e blu è partita da San Siro ed è arrivata fino in piazza Duomo. La festa è stata scandita anche dalla presa in giro dell'Inter verso i cugini del Milan. Denzel Dumfries ha alzato uno striscione in cui lui stesso tiene al guinzaglio l'esterno rossonero Hernandez, paragonato a un cane.

UOMO UCCISO DA UN'AUTO PIRATA - Potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza installate nella zona di Carpaneto, in provincia di Piacenza, a fornire le informazioni che serviranno per incastrare l'automobilista pirata che nella tarda serata di sabato 27 aprile ha travolto un uomo di 57 anni uccidendolo.

La vittima, Michele Dalla Valle, abitava a pochi metri dal luogo dove è stato investito.

TORNADO - Un numero eccezionale di tornado ha devastato l'Oklahoma. Ci sono vittime, tra loro anche un bambino di pochi mesi, e feriti. Il governatore dello Stato americano, Kevin Stitt, ha dichiarato lo stato di emergenza in 12 contee. Alluvioni e danni causati dai potenti venti anche in Kansas, Missouri, Arkansas e Texas.

SI RIBALTA BUS, 14 MORTI - Almeno 14 pellegrini sono morti e altri 31 sono rimasti feriti in Messico. Il mezzo che li stava portando a un santuario è uscito di strada e si è ribaltato. Lo schianto è avvenuto sulla statale che da questa località porta a Joquicingo. A bordo del veicolo, riferisce la tv Milenio, viaggiavano almeno 45 persone, originarie di San Luis de la Paz.

Buona giornata su Today.it.