I depistaggi per l'omicidio di Giulio Regeni, gli arresti nelle università, l'allarme Fentanyl in Italia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 3 maggio 2024.

GIULIO REGENI - Uno degli 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni era presente al sopralluogo del 10 febbraio 2016 con i team investigativi lungo la strada dove fu ritrovato il corpo del ricercatore friulano. È quanto emerso dalle testimonianze degli investigatori dello Sco e del Ros sentiti nel corso del processo a Roma. Ricostruiti i vari tentativi di depistaggio fatti, secondo l'accusa, dall'Egitto. La collaborazione fornita era solo apparente.

MORIRE DI LAVORO - In 24 ore tre operai hanno perso la vita in incidenti sul lavoro. Due operai sono morti nel Napoletano. A Lettere un uomo di 57 anni ha perso la vita precipitando dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. La seconda vittima è un 60enne, deceduto in un cantiere a Casalnuovo. Il terzo incidente mortale in Sicilia, nel Siracusano dove ha perso la vita un 59enne.

POLIZIA NELLE UNIVERSITA' - Sono almeno 2.000 le persone arrestate i questi giorni nei campus americani nell'ambito delle proteste pro-Gaza. La tensione è esplosa in California dove forze dell'ordine in assetto anti-sommossa hanno sgomberato una tendopoli a Ucla usando anche - secondo la Cnn - proiettili di gomma. "Gli americani hanno il diritto di protestare, non di creare il caos", ha detto il presidente Joe Biden. La protesta incendia anche gli atenei europei. La direzione di Sciences Po ha annunciato la chiusura della sua sede principale a Parigi a causa di una nuova occupazione. A Roma Tre una "fiaccolata antisionista" per ricordare la morte del rettore dell'università islamica di Gaza.

GLI OSTAGGI A GAZA - Hamas apre uno spiraglio nei negoziati in corso al Cairo per la tregua con Israele. Il movimento - ha detto smentendo altri esponenti della fazione islamica che parlavano di "risposta negativa" - sta studiando "con spirito positivo la proposta di cessate il fuoco". Il nodo è il cessate il fuoco: Hamas chiede sia definitivo, Israele vuole una tregua temporanea. Lo Stato ebraico non intende mollare infatti sull'operazione militare a Rafah, come continua a ribadire Benyamin Netanyahu.

CROLLO DELLA LEGA - Se le elezioni europee fossero domani chi sarebbero i più votati? Secondo un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Euromedia Research per Porta a Porta sarebbe Fratelli d'Italia il partito più votato dagli italiani, con il 27,5 per cento delle preferenze, seguito dal Pd al 20,5%. Tra le preferenze espresse dagli italiani seguono il Movimento 5 Stelle al 17% quindi Forza Italia all'8,8 che supera di poco la Lega al 8,4%.

VANNACCI SHOW E SALVINI CONTESTATO - "La Costituzione non impone di dirsi antifascisti". Il generale Roberto Vannacci debutta a Napoli come candidato alle Europee e ribadisce la sua posizione sul Ventennio: "Non si può essere contro qualcosa che non esiste più". In piazza tafferugli tra contestatori e le forze dell'ordine. Mentre Salvini era in un teatro a Livorno, fuori è stata lanciata una bomba carta. "Mi dispiace che nel 2024 ci siano i fascisti rossi, gli ultimi fascisti rimasti", commenta il leader leghista.

ALLARME DROGA DEGLI ZOMBIE - Scatta anche in Italia l'allarme sulla presenza della "droga degli zombie". In una dose di eroina venduta a Perugia è stato trovato come sostanza di taglio il Fentanyl, l'oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina che secondo i Centers for Disease Control solo nel 2022 ha provocato oltre 100mila morti da intossicazione acuta grave negli Stati Uniti. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

MALTEMPO - Temporali, grandine e neve. Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Confermata l'allerta gialla della Protezione civile su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Piemonte.

TRAPPOLA INSTAGRAM - Ragazzine costrette a girare video con atti di autoerotismo dietro minaccia. A tenerle sotto scacco sarebbe stato un ragazzo di 24 anni, che è finito ai domiciliari. I contatti avvenivano in chat su Instagram. Per gli inquirenti aveva profili falsi: si spacciava per un 14enne di nome Mirko Agridi e anche come una tale Rebecca Monti, sedicente cugina del 14enne. Gli inquirenti lanciano un appello ad altre potenziali vittime.

FERRAGNI SCARICATA - Periodo sempre più nero per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale coinvolta nel caso Balocco e in piena crisi col marito Fedez, ha perso un altro accordo di collaborazione: quello con Pantene. Negli ultimi mesi non è stata confermata nel cda di Tod's e ha interrotto altre collaborazioni come quella con le Cartiere Pigna e Safilo.

Buona giornata su Today.it.