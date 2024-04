Bonus da 100 euro per i lavoratori, i ragazzini picchiati in carcere, le previsioni meteo per il 1° maggio e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 30 aprile 2024.

BONUS 100 EURO PER I LAVORATORI - Bonus da 100 euro a gennaio per lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro con coniuge e almeno un figlio a carico o per monogenitori con un unico figlio. Maxi sgravi del 120% per 2 anni a chi assume giovani, donne e alcune categorie di lavoratori svantaggiati. E per sostenere le attività al Sud. Sono alcune delle misure presentate ai sindacati dalla premier Meloni, che saranno nel decreto all'esame del Consiglio dei ministri oggi, alla vigilia del 1° Maggio.

TORTURE IN CARCERE - Un detenuto di 15 anni brutalmente picchiato dagli agenti della polizia penitenziaria. C'è anche un video agli atti dell'inchiesta della procura di Milano su presunte torture e maltrattamenti nel carcere minorile Beccaraia. Le immagini sono tratte dal sistema di videosorveglianza del penitenziario. Nei giorni scorsi sono stati arrestati 13 agenti e sospesi altri otto colleghi. Alcuni di loro sono stati interrogati ieri, altri lo saranno oggi.

PROTESTE AL G7 AMBIENTE - Tensioni al corteo promosso da centri sociali e collettivi studenteschi per protestare contro la presenza in città di ministri e delegazioni del G7 in corso a Venaria Reale, a Torino. I manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Sono volate alcune bottiglie e gli agenti hanno risposto con l'utilizzo degli scudi e di idranti.

TREGUA PER GAZA - Crescono le speranze di tregua per Gaza. L'Occidente preme perché Hamas accetti le proposte di Israele per l'accordo: 40 giorni di tregua, il rilascio di "potenzialmente migliaia" di detenuti palestinesi dalle carceri israeliane e il ritorno degli sfollati al nord di Gaza, in cambio della liberazione di almeno 33 ostaggi israeliani (le donne, i feriti e gli anziani ancora nelle mani di Hamas). Lo tv egiziana Al Qahera riporta che la delegazione di Hamas ritornerà al Cairo con una risposta scritta alla proposta di cessate il fuoco.

FRANCO DI MARE - La Rai interviene dopo l'annuncio del giornalista Franco di Mare, che ha reso noto di avere un mesotelioma e ha attaccato l'azienda dicendo chiaramente di essere stato ignorato. Viale Mazzini ha precisato che l'ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi sono venuti a conoscenza solo adesso della vicenda. Una versione che suscita molti dubbi. L'avvocato Ezio Bonanni, legale di Franco Di Mare e presidente dell'associazione che tutela le vittime dell'amianto (Ona), a Today.it rivela che è stata già formalizzata anche una messa in mora nei confronti della tv pubblica: un atto formale con cui viene chiesto ai vertici della Rai di rispondere ai loro obblighi.

Vi segnalo inoltre in breve:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Al via oggi il 730 semplificato con l'arrivo delle precompilate. Saranno online - ma in modalità consultazione - i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Invio possibile dal 20 maggio, tempo fino al 30 settembre per pagare.

ELEZIONI EUROPEE - Ultime ore per depositare le liste delle elezioni europee. C'è tempo fino alle 16 di mercoledì, con i partiti più piccoli sono a rischio per le difficoltà nella raccolta delle firme. Non si spegne la polemica sul "Vota Giorgia" della premier. "Sotto il nome niente", dice il centrosinistra. Il Viminale conferma che il voto è valido anche se si scrive solo "Giorgia".

PRIMO MAGGIO SOTTO LA PIOGGIA - Un'altra perturbazione arriva sull'Italia e si attende un 1° maggio con la pioggia. Le temperature sono in diminuzione.

TRUMP A PROCESSO - Riprende oggi a New York il processo "Stormy" Daniels contro Donald Trump. L'ex presidente Usa è accusato di avere falsificato 34 documenti contabili presumibilmente utilizzati per nascondere un pagamento e coprire un potenziale scandalo sessuale nella fase finale della campagna presidenziale del 2016. Avrebbe pagato all'ex pornostar "Stormy" Daniels per comprare il suo silenzio su una relazione sessuale che la donna affermava di aver avuto con Trump nel 2006, quando era già sposato con sua moglie Melania. Una relazione che Trump nega.

DETERSIVO SERVITO AL POSTO DEL VINO - Chiede del vino, ma le servono detersivo per lavastoviglie. Una donna di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Milano. L'episodio è accaduto in una tavola calda e la titolare è stata denunciata dalla polizia per lesioni colpose gravissime.

Buona giornata su Today.it.