Cosa succede ai mutui nel 2024, donna morta sulla zipline, il caso di Matteo Falcinelli incaprettato, lo sciopero di oggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 6 maggio 2024.

QUALE MUTUO CONVIENE. Il fisso converrò ancora, e non di poco, rispetto al variabile, anche se la Bce taglierà i tassi a giugno. Nonostante il mercato stia scontando una imminente sforbiciata del costo del denaro le soluzioni a rata fissa costano 125-150 punti base in meno. Il Sole 24 Ore oggi fa i conti e le previsioni. Il mercato dei mutui sta dando evidenti segnali di risveglio, la domanda è in aumento. "Oggi è un momento vantaggioso per stipulare nuovi mutui o surrogare un mutuo esistente: l’Eurirs è tornato ai livelli minimi degli ultimi 12 mesi e difficilmente scenderà sotto il 2,5% nel breve - spiegano gli esperti al quotidiano di Confindustria - Contestualmente, il sistema bancario ha bisogno di fare impieghi e ogni giorno si propongono offerte più competitive per acquisire nuovi clienti".

IL MOLO DI GAZA. Mentre collassa la trattativa tra Israele ed Hamas per tregua e liberazione degli ostaggi, sta per essere messo in funzione il "molo improvvisato" costruito dagli Stati Uniti al largo della costa di Gaza. Il costoso progetto potrebbe aiutare ad alleviare la crisi umanitaria. Sarà sorvegliato da circa 1.000 soldati statunitensi armati. La complessa catena logistica costerà 300 milioni di euro. Il mare a Gaza è troppo poco profondo perché le navi di aiuti partite da Cipro possano raggiungere direttamente la costa. Niente di tutto ciò sarebbe necessario se Israele concedesse l'accesso stradale attraverso il moderno porto per container di Ashdod. Mezz'ora di auto a nord della Striscia. Nelle scorse ore 16 morti in due raid israeliani su abitazioni a Rafah.

SUB DISPERSI. Ore di angoscia per due esperti sub dispersi nel mare della Sardegna. Riprenderanno all'alba le ricerche di Stefano Bianchelli, 56 anni, e Mario Perniciano, 55 anni. Nessuna traccia dei due, scomparsi nel tratto di mare di Villasimius compreso fra l'Isola dei Cavoli e Serpentara. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica. Si erano immersi per raggiungere il relitto della San Marco, un piroscafo affondato dopo essere stato bombardato ai tempi della seconda guerra mondiale. L'allarme è partito dall'equipaggio della barca d'appoggio che non ha visto i due rientrare.

MATTEO FALCINELLI INCAPRETTATO. Forse è stato il suo cuore da giovane atleta a salvarlo dalla morte per crisi respiratoria. Lo studente italiano di 25 anni, Matteo Falcinelli, originario di Spoleto, è stato arrestato in Florida, a Miami, con modalità particolarmente violente a febbraio scorso. Incaprettato per 13 minuti: ora la sua storia è diventata pubblica, dopo la consegna delle immagini registrate dalle body-cam della polizia. La Farnesina è intervenuta, la polizia della Florida ha aperto un'inchiesta interna. Bisogna appurare se i quattro agenti che hanno arrestato e poi tenuto a terra ammanettato alle mani e con piedi legati (hogtied) il 25enne abbiano violato le regole. In cella il ragazzo aveva anche tentato il suicidio.

MORTA SULLA ZIPLINE. Ghizlane Moutahir, 41enne residente a Oliveto Lario (Lecco), è morta ieri a Bema, in Valtellina, in Lombardia, dopo essere caduta da un impianto zipline, ovvero una teleferica che permette di scivolare su una fune da due punti molto distanti legati con un imbrago. Una scarica di adrenalina sperimentata da migliaia di turisti ogni anno, volando sopra la valle del Bitto per un chilometro e mezzo fino a 230 metri di altezza dal bosco e arrivando a una velocità di 120 chilometri orari. Potrebbe esserci stato un problema di imbragatura (che è doppia). Non risultano in passato episodi mortali in Italia su impianti di questo tipo. A Bema ieri qualcosa è andato storto.

Vi segnalo inoltre in breve:

SBARCHI A LAMPEDUSA.La finestra meteo sfavorevole era la principale causa delle settimane senza arrivi a Lampedusa. Non a caso nelle ultime 48 ore diverse imbarcazioni sono arrivate dalla Tunisia e dalla Libia, con centinaia di persone sbarcate al molo Favaloro.

ANGOSCIA UCRAINA. Le Cancellerie europee seguono con profonda preoccupazione gli sviluppi dell’offensiva russa nel Donbass. "Il problema è semplice. Non abbiamo armi. Sapevamo che aprile e maggio sarebbero stati difficili", spiegano i vertici ucraini. La cittadina di Chasiv Yar potrebbe cadere presto.

SANTANCHE' TRABALLA. La sensazione è che nessuno nel governo e in Fratelli d'Italia si spenderà più di tanto per lei. La ministra del Turismo Santanchè a rischio. Tre giorni fa i pm della procura di Milano hanno firmato la richiesta di rinvio a giudizio per la presunta truffa ai danni dell'Inps. A settimana è attesa la richiesta di processo per un altro filone d’inchiesta che vede anche lei indagata per falso in bilancio.

STOP AL FOTOVOLTAICO. Tra i 12 articoli della bozza del decreto Agricoltura oggi in Consiglio dei ministri, c'è lo stop agli impianti fotovoltaici nelle zone agricole. La mediazione trovata dia ministeri di Agricoltura e Ambiente dovrebbe essere questa: esentati dal divieto i pannelli installati a terra che non interferiscono con le coltivazioni e quelli montati sopra i tetti delle stalle e delle serre.

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI. Oggi disagi in arrivo per i trasporti locali nelle città a causa dello sciopero di 24 ore dei sindacati di base. La protesta è articolata a livello territoriale, modalità diverse da città a città, saranno salvaguardate le fasce di garanzia. A Roma bus e metro regolari dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano garantiti i viaggi fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

SMARTPHONE E BAMBINI. Per contrastare le dipendenze verso gli schermi, una commissione di esperti elabora un report su richiesta di Macron e chiede al governo francese di vietare l'accesso agli schermi ai bimbi sotto i 3 anni, l'uso degli smartphone agli under 11. Per i social accessibili dagli smartphone, invece, via libera solo dai 15 anni.

CARO CAFFE'. I rincari delle materie prime toccano il caffè. La tendenza al rialzo ha portato ormai il prezzo medio della tazzina al bar ad 1,20 euro, con città già a quota 1,40 euro. Sotto l’euro a tazzina resta solo Catanzaro. I rincari, secondo i torrefattori, sono soltanto all’inizio e i 2 euro a tazzina non sono una previsione folle.

CORSA CHAMPIONS. Nell'atteso posticipo della 35esima giornata Roma e Juventus chiudono sull'1-1. Oggi l'Atalanta, in trasferta con la Salernitana, potrebbe acciuffare i giallorossi in zona Champions.

AL CINEMA CON 3,5 EURO. Dal 9 giugno al 19 settembre si entrerà in sala, a vedere film italiani ed europei, a soli 3,5 euro. Anche quest'estate torna in moltissimi cinema da nord a sud l'iniziativa "Cinema revolution" promossa dal ministero della Cultura.

Buona giornata su Today.it.