Cos'è successo a Casteldaccia (5 morti asfissiati), i nuovi bonus per cambiare auto e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 7 maggio 2024.

LA STRAGE DI CASTELDACCIA. Una strage sul lavoro, l'ennesima. Cinque operai morti, uno in condizioni disperate, a Casteldaccia, pochi chilometri da Palermo. Altri vivi per miracolo. La vasca di raccolta dei reflui fognari si è trasformata in una trappola mortale con un gas venefico (idrogeno solforato). C'erano 80 centimetri di liquami e una concentrazione di gas velenoso 10 volte più alta del limite, che uccide in meno di un minuto. La ricostruzione è agghiacciante: i tre sul fondo della vasca chiedono aiuto e perdono conoscenza. In quattro scendono per cercare di salvarli ma non riescono a raggiungerli: trovati nel soppalco. Se fossero state prese tutte le precauzioni tutto questo non sarebbe successo. Pare fossero senza mascherine protettive, tute o altro. E forse senza tutta la formazione necessaria.

NUOVI INCENTIVI AUTO. Il ministero delle Imprese sbloccherà entro maggio il miliardo di euro di incentivi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. I bonus sono fino a 13.500 euro, se si ha Isee sotto 30mila euro. Per le auto elettriche sono riservati 240 milioni, mentre 402 milioni sono per nuovi modelli con motore termico o ibride full. Circa 140 milioni alle ibride plug-in. Salvini dubbioso: "I bonus che stiamo mettendo sul mercato raramente rimangono in Italia, dove le auto elettriche sono un mercato marginale. Puoi essere patriota e sovranista quanto vuoi, ma se un'auto cinese costa 35 mila euro e una europea ne costa 70 mila la scelta è obbligata. La maggior parte delle auto elettriche vendute non sono italiane o europee, ma cinesi".

OCCHI PUNTATI SU KHARKIV. Un milione e mezzo di abitanti a un passo dal confine russo: Kharkiv, la seconda città più popolosa dopo Kiev, in Ucraina, è sempre nel mirino. Esposta quotidianamente alle bombe russe. Gli attacchi prendono di mira soprattutto le infrastrutture ma spesso vengono colpiti obiettivi civili: morti e feriti. L'anello di fortificazioni reggerebbe comunque a lungo, un'avanzata via terra delle truppe russe sulla città è improbabile. Putin sul fronte orientale rivendica conquiste di villaggi di nessuna rilevanza strategica. Ma dallo stato maggiore ucraino avvertono da mesi: "Kharkiv è la priorità di Putin, non può perdonare che una città di lingua russa non abbia voluto diventare parte del mondo russo". Tenere gli occhi puntati su Kharkiv è uno dei modi più efficaci per capire con un certo anticipo le sorti della guerra in Ucraina, giunta al giorno numero 804.

NIENTE TREGUA (PER ORA). Nessuna tregua nella Striscia. Israele lancia pesanti attacchi aerei contro obiettivi di Hamas a Rafah. I media palestinesi affermano che le forze israeliane stanno entrando dal valico di Kerem Shalom, bombardando l'area dall'alto e con il fuoco dell'artiglieria. Si spengono le illusioni dei gazawi, che erano scesi in strada a festeggiare l'annuncio di un accordo che evidentemente non è stato raggiunto. Oggi al Cairo attesa la finalizzazione dell'accordo tra le delegazioni di Hamas e Tel Aviv. Rafah è uno dei territori, a oggi, più densamente popolati del mondo, dove sono ammassate un milione di persone, e dove ci sono ancora quattro battaglioni del gruppo islamista: un microcosmo di contraddizioni che non fermerà, con ogni probabilità, l'esercito israeliano. Sono morti quasi 35mila palestinesi dal 7 ottobre a oggi.

TURISMO TALEBANO. Sembra quasi una battuta, ma non lo è. I talebani hanno lanciato una campagna per attrarre turisti e provare che l'Afghanistan è un Paese "normale", o almeno fuori dalla spirale di violenza. Il governo fondamentalista oscurantista, ma più pragmatico che in passato, si accredita come guardiano dei siti archeologici di un Paese che, con 5000 anni di storia, conserva tracce di tutte le maggiori civiltà, oltre che luogo di incomparabili bellezze. I turisti sono già in aumento geometrico: 691 nel 2021, anno di Covid e del ritorno dei talebani, 2300 nel 2022 e 7000 nel 2023 - molti i cinesi - con buone probabilità di superare i 10mila quest'anno. I visti non sono difficili da ottenere.

Vi segnalo inoltre, in breve:

MATTEO FALCINELLI. Vuole solo "giustizia" Matteo Falcinelli, lo studente di 25 anni di Spoleto: tornerà presto in Italia, per poi far rientro a Miami così da completare il semestre estivo di studi universitari dove è stato arrestato con modalità violente, "incaprettato" per 13 lunghi minuti. Tutto filmato dalle body cam degli agenti. Ci sono passaggi sostanziali ancora da chiarire su quella serata da incubo.

SFREGIA EX E UCCIDE SUOCERO. A Varese Marco Manfrinati, 40 anni, già a processo per stalking, ha aggredito l'ex moglie, 37 anni, sfregiandola. Lei si è salvata grazie all'intervento del padre, 70 anni, che le ha fatto da scudo ma è stato accoltellato al torace. Un fendente che non gli ha dato scampo: l'anziano è deceduto sotto gli occhi della figlia e della moglie.

MELONI IN LIBIA. Oggi la premier Meloni sarà in Libia: molta riservatezza attorno alla notizia del viaggio che ha l'obiettivo di firmare intese e progetti di ricerca. In cambio un impegno per limitare le partenze dai porti nordafricani verso l'Italia. Partenze che con la bella stagione riprenderanno (inevitabilmente).

EX ILVA. Il futuro di quella che era la più grande acciaieria d'Europa resta in bilico. Arrivano da Roma altri 150 milioni per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva di Taranto, mentre il governo è in attesa del via libera della Ue al prestito ponte da 320 milioni.

IDROELETTRICO SUPER. Sale del 53% la generazione di energia elettrica da fonti idroelettrica del gruppo Enel in Italia nei primi tre mesi del 2024. La forte crescita di questo tipo di generazione rinnovabile è conseguenza diretta del livello record di precipitazioni di neve e pioggia nel nord del paese.

PIU' ALLOGGI UNIVERSITARI. Accelerare la caccia a 60mila posti letto per gli studenti. Per la carica di commissario straordinario per gli alloggi universitari, figura voluta dalla ministra Anna Maria Bernini e introdotta con il decreto Pnrr, la scelta è caduta su Manuela Manenti, ingegnere di Macerata Feltria (Pu), grossa esperienza alle spalle.

TELEMELONI. Per la prima volta nella storia, per lo meno nella storia dell'azienda radiotelevisiva pubblica, una sigla sindacale (Unirai) "di destra" si mette di traverso e depotenzia lo sciopero dell'Usigrai (sindacato a cui aderisce la maggioranza assoluta dei lavoratori). Tg1 e Tg2 sono andati in onda, con servizi allungati a dismisura nel tentativo di coprire la durata naturale.

SERIE A. Nei posticipi della 35ma giornata della Serie A di calcio l'Atalanta vince 2-1 in rimonta in casa della Salernitana e agguanta la Roma al quinto posto (la lotta per due posti Champions tra Bologna, Roma e Atalanta sarà appassionante), mentre l'Udinese pareggia 1-1 col Napoli e può ancora sperare di salvarsi.

Buona giornata su Today.it.