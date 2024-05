Terremoto Toti, stop agli aerei che avvistano i migranti, la domanda chiave sulla strage di Casteldaccia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 8 maggio 2024.

NON DOVEVANO SCENDERE. La terrificante strage sul lavoro a Casteldaccia (5 operai morti asfissiati nelle fogne) è avvenuta in un cantiere affidato in subappalto. La procura di Termini Imerese vuole scoprire se nel passaggio di consegne siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza. Si è scoperto che a causa di un problema tecnico la squadra è scesa nella vasca nonostante l'attività di spurgo dovesse svolgersi solo con un'azione esterna. Lo hanno fatto per deostruire il tappo di liquami che bloccava tutto. Quando questo è saltato, la tragedia si è consumata in pochissimi minuti. Chi ha autorizzato gli operai a scendere nella vasca killer? È la domanda chiave.

TERREMOTO TOTI. Le accuse, ovviamente da provare, sono drammatiche, non stiamo parlando di un abuso d'ufficio. Per i magistrati, un sistema di potere ha indirizzato per anni, con un intreccio di tangenti e favori, alcune delle operazioni politico-amministrative più importanti in Liguria: quello del presidente Giovanni Toti sarebbe stato uno schema collaudato, almeno nell'anno e mezzo in cui la Finanza ha indagato: "Pressato dalla necessità di reperire fondi per la campagna elettorale, ha messo a disposizione la propria funzione e i propri poteri in favore di interessi privati in cambio di finanziamenti". La coincidenza tra donazioni e concessioni edilizie, le delibere in favore dei donatori, le promesse di posti di lavoro e di case popolari in cambio di pacchetti di voti.

STOP AI VOLI. Alcune ordinanze Enac hanno il chiaro scopo di fermare i piccoli aerei da ricognizione, gli unici occhi della società civile nel Mediterraneo, che spesso avvistano per primi i barchini di migranti. In sintesi, solo i soggetti autorizzati possono compiere operazioni di ricerca di naufraghi, se ci sono soggetti non autorizzati che segnalano persone in difficoltà, ciò "si traduce per la guardia costiera nazionale in un aggravio dei propri compiti istituzionali di intervento in mare". Sea Watch: "Fermarli vuol dire rendere cieca la società civile e i cittadini italiani ed europei rispetto a quanto avviene nel Mediterraneo". Si sceglie così, inoltre, di non voler vedere le frequenti violazioni perpetrate dalla cosiddetta guardia costiera libica attraverso le motovedette generosamente elargite da noi italiani. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

Vi segnalo inoltre in breve:

GUERRA A RAFAH. Secondo Israele la proposta di Hamas per la tregua "serviva solo a sabotare l'ingresso delle nostre forze a Rafah". Il bilancio di morti e feriti nell'enclave palestinese assume dimensioni sempre più epocali. Israele isola la Striscia di Gaza prendendo il controllo del valico di Rafah, al confine con l'Egitto. Chiusi anche quelli di Erez e Kerem Shalom.

SESSO CON TRUMP. Al processo contro Trump la testimonianza di Stephanie Clifford, "Stormy Daniels", l'attrice-produttrice che nel 2006 ebbe un rapporto sessuale con l'ex presidente e il cui silenzio fu pagato 130mila dollari, con una presunta violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne politiche. "Mai avrei immaginato che 90 secondi con un uomo potessero diventare il 90% della mia vita", ha detto lei.

CASO FALCINELLI. "Riconosciamo le preoccupazioni sollevate dal governo italiano e dalla famiglia sulle circostanze dell'arresto di Matteo Falcinelli a Miami. La polizia ha aperto un'indagine interna. Continueremo a monitorare questi sviluppi": il Dipartimento di Stato parla dell'arresto violento dello studente italiano. E' la prima reazione ufficiale del governo Usa. Incaprettato per lunghissimi minuti, una tecnica che può uccidere.

AFFARE MIGRANTI. Medihospes, colosso dell’accoglienza che gestisce più del 60 per cento di centri migranti in Italia, con circa 3.800 posti letto in 26 strutture, ha vinto l'ambitissimo bando milionario per la gestione delle strutture che il governo Meloni vuole aprire in Albania per tenervi, in attesa di rimpatrio, alcune migliaia di migranti di Paesi "sicuri" soccorsi da navi militari italiane.

AUMENTI SANITA'. Per quasi 600mila tra infermieri e tecnici della Sanità sono pronti 158 euro al mese di aumento appena il nuovo contratto andrà in porto. Ieri l'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pa, ha incontrato i sindacati.

INCENTIVI AUTO OK. La Corte dei Conti avrebbe già validato il decreto e nel prossimo numero dalla Gazzetta Ufficiale il provvedimento potrebbe già essere pubblicato. Nel giro di dieci giorni i nuovi incentivi auto, fino a 13.750 euro rottamando una vettura e con un Isee sotto i 30 mila euro, diventeranno realtà.

ASILO LA7. Aria di resa dei conti dalle parti di La7 con Lilli Gruber ed Enrico Mentana che invece di discuterne davanti a un caffè si affrontano in duello pubblico: lei critica la linea ricevuta con 16 minuti di ritardo sull'orario previsto dal palinsesto, parlando di "incontinenza", lui che minaccia le dimissioni a meno che l'azienda non lo difenda. Grandi ego.

GRANDE CALCIO. Da oggi l'Italia del calcio insegue il sogno europeo: Fiorentina in Belgio contro il Bruges a caccia della finale di Conference League, poi domani semifinali di Europa League per Roma e Atalanta. Intanto, la prima finalista di Champions è il Borussia Dortmund. Stasera Real Madrid-Bayern Monaco.

Buona giornata su Today.it.