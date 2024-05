Toti non si dimette, la "strana assenza" di Schlein, Pierina come Yara (Dna per tutti) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 9 maggio 2024.

TOTI NON SI DIMETTE. In quella che è stata ormai definita la "Tangentopoli ligure" spuntano sospette corruzioni al presidente della Regione da altri imprenditori. Toti, secondo gli inquirenti, avrebbe incassato tangenti da Spinelli ed Esselunga per favorirli rispettivamente nel rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse e in altre partite immobiliari. Ma il governatore non si dimette, spera di uscire dagli arresti domiciliari e poter tornare in sella. Pubblicamente Meloni non suggerisce dimissioni. Infinite volte, in passato, proprio lei chiedeva aspramente le dimissioni di ministri e amministratori coinvolti in vicende molto meno gravi: lo documentano i resoconti parlamentari. Ma la premier sarebbe pronta a reclamare la guida della Liguria proprio per FdI: in caso di elezioni anticipate il nome su cui punterebbe è l'attuale assessora Simona Ferro.

SCHLEIN SCOMPARE DAI MANIFESTI. Mentre la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, su social e manifesti elettorali, gira tutta intorno a Meloni e allo "scrivi Giorgia", il Pd in nome di "contenuti e pluralismo" rinuncia a scegliere la segretaria come donna simbolo. Il nome di Schlein (nonostante sia acclarato che voti ne porti, e pure tanti, e sia solo lei a poter avvicinare nuove fasce giovani ai dem) non è nel logo, i manifesti non la contemplano. Strategie diverse, ma Marcello Sorgi sulla Stampa non è l'unico a farsi domande: "Non si capisce perché la facciano correre con una gamba legata dietro la schiena. O forse sì, s'intuisce: anche grazie alla Schlein, il Pd deve crescere, ma non troppo, diciamo non oltre il 20 per cento. In modo che dopo il 9 giugno il sinedrio dei capicorrente possa decidere tranquillamente se è finita la stagione della segretaria che non avevano sentito arrivare".

GIALLO PIERINA. Come accadde per Yara Gambirasio: a oltre sette mesi dalla morte di Pierina Paganelli, la 79enne di Rimini uccisa a coltellate e trovata morta in un lago di sangue nel garage del condominio dove risiedeva in via del Ciclamino, la svolta nelle indagini potrebbe arrivare, infatti, dal test del Dna. Test al quale potrebbero venir sottoposti i quasi 500 residenti del complesso di Ca' Acquabona dove l'ex infermiera abitava. Il giallo ha suscitato un forte clamore mediatico.

MAESTRA PICCHIATA. La scena è stata molto violenta. Una maestra di una scuola primaria di Ostia è stata aggredita nel cortile dell'istituto. Ha fatto appena in tempo a sentirsi rivolgere la frase "non devi sgridare mio figlio" per poi prendere calci e pugni da parte della madre dell'alunno. Protagonista della pesante aggressione la moglie di un componente della famiglia Spada, noto clan che spadroneggia in zona. Il giorno precedente infatti la maestra aveva rimproverato l'alunno, che minacciava e bullizzava un compagno. Il ministro Valditara: "Nessuno si deve permettere di toccare un insegnante. Lo Stato farà sentire la sua forza".

UCRAINA ARRUOLA CARCERATI. Sono bombardamenti martellanti quelli della Russia in Ucraina: danneggiate diverse centrali elettriche, è stato quello di ieri il più massiccio attacco da diverse settimane. Il parlamento ucraino ha approva una legge che permette ai detenuti di arruolarsi nell’esercito: esclusi (a differenza che in Russia) i condannati per crimini gravi come stupro, omicidio, traffico di droga e tradimento. E devono mancare meno di tre anni a fine pena. La misura accompagna la legge sulla mobilitazione che ha già abbassato l’età per l’arruolamento da 27 a 25 anni. L'esercito di Kiev ha un milione e centomila soldati, di cui trecentomila oggi al fronte. Per tenere le posizioni bastano, ma dopo 800 giorni di una guerra di cui non si intravede la fine, servono rotazioni più leggere.

SVOLTA DI BIDEN SU GAZA. Nuovo record di statunitensi critici sull'alleanza a tutti i costi con Israele. Lo dice un nuovo sondaggio del think tank Data for Progress: 7 elettori su 10 vorrebbero un cessate il fuoco permanente, una maggioranza relativa disapprova il pacchetto di aiuti a Israele appena approvato. Piccoli segnali che però spiegano in parte la svolta di Biden: in una intervista alla Cnn dice di voler condizionare le forniture militari continuando con quelle difensive ma non con quelle offensive se Israele invaderà Rafah. Biden ha riconosciuto che bombe americane sono state usate per uccidere civili. Almeno 15.000 minori sono morti nell'enclave. Ieri squadre mediche hanno trovato una terza fossa comune all’interno dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City: 49 corpi.

Vi segnalo inoltre in breve:

STRAGE CASTELDACCIA. C'è un primo indagato per la tragedia sul lavoro a Casteldaccia in cui sono morti cinque operai (un sesto è gravissimo): è il contitolare della società per la quale lavoravano cinque dei coinvolti, mentre una vittima era un interinale della municipalizzata. Si assiste a una sorta di scaricabarile tra le ditte coinvolte nell'attività alla rete fognaria, tra appalti e subappalti.

SCIOPERO TAXI. Sarà sciopero nazionale dei taxi il 21 maggio, con una grande manifestazione a Roma. Lo hanno deciso 16 sigle sindacali che chiedono misure contro i tassisti abusivi e sulle piattaforme digitali.

STRETTA SUPERBONUS. I crediti d'imposta generati dal Superbonus diventeranno decennali per tutti. Obbligatoriamente. L'opzione più probabile è quella di limitare il calendario decennale obbligatorio alle spese a partire dal 2024. Le nuove misure in arrivo dal ministero dell'Economia entro la fine della settimana non si limiteranno al calendario ma punteranno a restringere ulteriormente l’area di utilizzo.

SIAMO ALLA FRUTTA. L’export di ortofrutta italiana ha grandi numeri: 5,7 miliardi incassati nel 2023 - 11,6 miliardi con le conserve - le vendite all'estero segnano +10%. Ma i consumi interni preoccupano: nel 2019 le famiglie italiane compravano 240 chili di prodotti ortofrutticoli, nel 2023 solo 203. Siamo sotto la soglia dei 400 grammi al giorno a testa raccomandati dall’Oms per una dieta sana. Un calo dei consumi inatteso e preoccupante.

SERENA BORTONE. Arriva un provvedimento disciplinare contro Serena Bortone, la giornalista che aveva denunciato il "Caso Scurati" . La giornalista "colpevole" di aver svelato la censura nei confronti dello scrittore lasciato a casa dopo essere stato invitato a Rai3 ha ricevuto la lettera di contestazione dell'azienda.

MORTA GIOVANNA MARINI. E' morta Giovanna Marini, voce della canzone popolare italiana. La cantautrice aveva 87 anni. Era stata definita la "Joan Baez italiana", ha dedicato la vita e la carriera alla musica e al recupero della tradizione orale, fondando la scuola di musica popolare di Testaccio negli anni Settanta. Fortunate le sue collaborazioni artistiche con Pasolini, Calvino, Fo e De Gregori.

VOGLIA DI FINALE. Fiorentina per la seconda volta consecutiva in finale di Conference: i viola pareggiano 1-1 in casa dei belgi del Bruges. Stasera ritorno delle semifinali di Europa League: l'Atalanta ospita il Marsiglia, mentre la Roma se la gioca a Leverkusen contro il Bayer. Champions: il Real Madrid di Ancelotti ribalta il Bayern Monaco (2-1) e raggiunge il Borussia Dortmund in finale.

Buona giornata su Today.it.