Start. Quanti anni rischia Trump, giovane madre uccisa dalla pistola incustodita e le altre notizie di oggi

COSA RISCHIA TRUMP. Gli sono stati notificati 34 capi di imputazione, poi è stato rilasciato senza restrizioni. "Una cospirazione per minare l'integrità delle presidenziali del 2016" comprando il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal - con cui aveva avuto relazioni dieci anni prima - nonché quello di un portiere della Trump Tower che minacciava di rivelare un suo presunto figlio illegittimo. Questo è il castello accusatorio contestato a Donald Trump in una storica udienza al tribunale di Manhattan, primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale e in stato di arresto. Tutti i reati sono di "classe E", il livello più basso, con una pena massima di 4 anni di galera. "Not guilty", non colpevole, si è dichiarato l'ex presidente, pronto a trasformare il futuro processo già fissato per gennaio 2024 in un'arena politica e mobilitare la base per vincere la nomination repubblicana per la Casa Bianca.

LA FRENATA SULLE ASSUNZIONI. C'è una frenata del governo sul decreto assunzioni della Pubblica amministrazione. Il provvedimento - indispensabile per superare i ritardi dell'attuazione del Pnrr aiutando ministeri, comuni, province e regioni in deficit di personale - non andrà subito in consiglio dei ministri, ma solo la prossima settimana. Previste più di tremila assunzioni e la possibilità per gli enti territoriali di stabilizzare il personale non dirigente dopo 36 mesi di servizio, anche non continuativi. L'assunzione scatterà per impiegati e tecnici entrati tramite una procedura concorsuale, per evitare che la stabilizzazione riguardi anche chi ha ottenuto il posto grazie a un incarico fiduciario.

MIGRANTI, AIUTARE LA TUNISIA. Meloni punta a sbloccare i finanziamenti per aiutare il Nordafrica. Le proiezioni si spingono fino a 300mila arrivi complessivi alla fine del 2023 (ma sembrano stime esagerate secondo molti analisti, e simili "allarmi" in passato si sono rivelati infondati) inducono il governo a puntare le sue carte migliori sulla Tunisia, da dove arrivano i due terzi dei migranti. Tutti in salvo i 440 i migranti che erano a bordo del peschereccio intrappolato dal mare grosso nel Mediterraneo: trasbordati sulla nave Geo Barents in una operazione estrema durata una decina di ore.

RKIA UCCISA DAL FIGLIO. Il giallo è risolto. Non c'è più nessun mistero dietro la fine di Rkia Hamaoui, la donna di 32 anni ritrovata a terra con una ferita alla testa una settimana fa nella cucina della sua casa di Ariano Polesine e morta in ospedale. A sparare il proiettile calibro 22 sarebbe stato il più piccolo dei figli, 8 anni, che, insieme al fratello maggiore, 11 anni, stava maneggiando la pistola, presa dal capanno del vicino, dove c'erano anche altri 4 fucili. Tutte armi legalmente registrate, ma il vicino dovrà probabilmente rispondere della mancata custodia. Da una parte c'è il dramma umano, dall'altra si ripropone con forza il tema del pericolo che è rappresentato dalle armi presenti nelle case degli italiani.

LA RIVENDICAZIONE PER L'ATTENTATO. Spunta la rivendicazione dell'Esercito Repubblicano Nazionale, presunto gruppo di "partigiani russi", che afferma di aver "preparato e perpetrato" l'attentato che domenica ha ucciso Vladlen Tatarsky a San Pietroburgo. Ma ci sono parecchi dubbi, perché il gruppo fece lo stesso dopo l'attentato che lo scorso agosto uccise Daria Dugina. La rivendicazione a quel tempo venne accolta da numerosi dubbi e poi fu smentita dagli Stati Uniti, secondo cui la responsabilità andava attribuita a "settori del governo ucraino".

- Parte la mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil che avviano nei mesi di aprile e maggio una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori e organizzano tre manifestazioni interregionali di sabato (Nord, Centro, Sud), da svolgersi a Bologna (6 maggio), Milano (13 maggio) e Napoli (20 maggio).

- Assegno unico, ci sono importi aggiornati sul sito internet dell’Inps. L'istituto di previdenza è intervenuto sul simulatore dell'assegno recependo le regole in vigore da quest'anno in quanto introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Il simulatore è liberamente utilizzabile senza necessità di accesso tramite Spid o carta di identità elettronica.

- Bagarre per la direzione del Tg1. Meloni avrebbe scelto Gian Marco Chiocci, direttore dell'AdnKronos, ex direttore del Tempo, stimatissimo dalla presidente del Consiglio al punto di averlo sondato anche come possibile portavoce a Palazzo Chigi. Ma non è un interno della Rai, e così ci sarebbe addirittura una fronda di Fratelli d'Italia che spinge per boicottare la nomina di Chiocci e spostare al Tg1 l'attuale direttore del Tg2 Nicola Rao.

- Artem Uss ha beffato tutti. Evaso da un paio di settimane dai domiciliari in Italia, il ricchissimo figlio del governatore di una regione della Siberia centrale, ricercato dagli Stati Uniti, è ufficialmente ricomparso in Russia. Il ruolo giocato dai servizi segreti del Cremlino sembra evidente.

- La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen incontra oggi in California lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy nonostante gli avvertimenti di Pechino, che ieri, per voce del consolato cinese a Los Angeles, ha detto che l'iniziativa "danneggerà ulteriormente le relazioni sino-americane" e "ferirà gravemente i sentimenti nazionali" di 1,4 miliardi di persone.

- La Procura europea (Eppo) indaga sull'utilizzo di spyware illegali in Grecia finalizzato a intercettare giornalisti, politici, imprenditori e personaggi pubblici. I giornalisti greci impegnati a indagare sulla vicenda, già ribattezzata il "Watergate greco", avrebbero condiviso con la Procura europea le proprie informazioni.

- Il colosso farmaceutico statunitense Johnson & Johnson ha proposto un accordo da 8,9 miliardi di dollari per chiudere le cause che accusano i suoi prodotti a base di talco di aver causato il cancro.

- Per il terzo mese consecutivo in calo le bollette del gas per famiglie e piccole imprese: a marzo, i consumatori pagheranno il 13,4 per cento in meno rispetto a febbraio.

- I porti italiani si confermano terra di conquista per i grandi gruppi internazionali, attratti dalle prospettive di crescita delle rotte mediterranee. Investitori australiani e francesi puntano agli scali marittimi di Genova Prà e Venezia.

- Tutti in moto. Sesto risultato positivo consecutivo per il mercato delle due ruote che nel mese di marzo ha registrato immatricolazioni in aumento del 26,6% dopo un +20,9% a febbraio e un +37,7% registrato a gennaio. Il 2023 dunque sembra andare verso numeri record.

- Finisce 1-1 la prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lukaku risponde su rigore al gol di Cuadrado, poi il belga viene espulso dopo l'esultanza sotto la curva bianconera. Zuffa finale con espulsione di Handanovic e Cuadrado. Non un grande spettacolo. Ritorno il 26 aprile a San Siro.

