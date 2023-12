Israele conosceva il piano di Hamas, maxi-concorso per precari, l'autopsia di Giulia Cecchettin, oggi nuovo sciopero dei treni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 1º dicembre 2023.

ISRAELE SAPEVA? Dirigenti israeliani ottennero il piano di battaglia di Hamas per l'attacco del 7 ottobre più di un anno prima che accadesse. Lo scoop è del New York Times, sulla base di documenti, e-mail e interviste: dirigenti dell'esercito e dell'intelligence israeliani liquidarono il piano come ambizioso, ritenendo che fosse troppo difficile da realizzare per il movimento estremista palestinese. Ieri quattro persone sono morte in un attentato all'ingresso di Gerusalemme. Un'auto si è accostata al marciapiede vicino a una fermata, due uomini a bordo hanno cominciato a sparare. Hamas rivendica. Traballa il fragile equilibrio. Israele annuncia la ripresa dei combattimenti. Altri 8 ostaggi rilasciati. Gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre hanno ucciso 1.200 persone, da allora circa 14.000 ne sono state uccise nella campagna di ritorsione di Israele: 6.000 bambini.

CAOS SCIOPERO. Salvini si scaglia contro lo sciopero di otto ore di ieri nelle ferrovie: l'adesione è stata stellare, i disagi per i pendolari pesanti. "Scene indegne e inaccettabili nelle stazioni italiane, con ritardi, treni cancellati e lunghe code di cittadini esasperati" denuncia il ministro dei Trasporti. Il blocco dalle 9 alle 17, dopo l'incidente in Calabria che ha causato 2 vittime, per chiedere sicurezza sul lavoro, ha coinvolto soprattutto i treni regionali. "La categoria non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali" dicono i sindacati "scusandosi" per i disagi. Oggi nuova mobilitazione. Le sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane dalle ore 21 del 30 novembre (ieri) alle ore 21 del 1° dicembre 2023 (oggi). Potrebbero esserci disagi per Frecce, Intercity e treni regionali. Oggi, infine, con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil.

L'AUTOPSIA DI GIULIA CECCHETTIN. A Padova oggi l'autopsia di Giulia Cecchettin per confermare le prime ricostruzioni del medico legale dopo il ritrovamento del corpo al lago di Barcis. Si cercano risposte sul numero di coltellate (una ventina) e su quale lama sia stata usata da Filippo Turetta: quella da 12 centimetri recuperata nell'auto in Germania o quella da 21 centimetri spezzata nel parcheggio. Si accerterà se siano presenti ferite di altra natura, calci o pugni, e se Turetta abbia infierito su Giulia quando era ancora viva. Potrebbe portare la procura a contestare l'aggravante della crudeltà. Resta da stabilire se sia stata sferrata una coltellata letale o se la botta alla testa subita, quando è stata spinta a terra su un marciapiede mentre tentava di scappare dall'ex fidanzato trasformatosi in killer, abbia causato la morte di Cecchettin.

MAXI-CONCORSO PER I PRECARI. I precari della scuola che da circa un anno attendono la partenza di una nuova stagione di concorsi a cattedra sorridono. Entro Natale il ministero dell'Istruzione emanerà la prima selezione. E, a sorpresa, a disposizione ci saranno 44.654 cattedre al posto delle 30.216 annunciate in un primo momento, grazie ai 14.438 posti liberi (e autorizzati a essere coperti stabilmente) che si aggiungeranno attraverso un Dpcm di prossima emanazione.

BOLLETTE. Sempre più probabile una proroga di qualche mese del mercato tutelato dell'energia, così da arrivare alle elezioni europee senza rischio rincari per milioni di famiglie che sarebbero costrette a cambiare gestore luce e gas; si è aperto uno spiraglio con Bruxelles, il governo Meloni non vuole una gatta da pelare così "esosa" e impopolare in piena campagna elettorale. Si cerca il tecnicismo giusto: l'eventuale sostegno di Bruxelles non può configurarsi come una sconfessione degli impegni sulle liberalizzazioni. La graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell'energia elettrica è inevitabile.

Vi segnalo inoltre, in breve:

CONIUGI MORTI. I cadaveri di due coniugi sono stati trovati all'interno della loro abitazione a Favara (Agrigento). La donna riversa per terra con una ferita alla testa. Il marito era sul letto. La prima ipotesi degli investigatori, da confermare, è che l'uomo abbia avuto un malore e la donna abbia sbattuto la testa dopo una caduta.

ESSERE GAY IN RUSSIA. La Corte Suprema russa ha riconosciuto il movimento Lgbt come un'organizzazione estremista e lo ha messo al bando, vietandone le attività. Il giudice ha aggiunto che la sentenza della Corte dovrebbe essere "eseguita immediatamente".

CLIMA ULTIMA CHIAMATA. La Cop28 di Dubai prova a scrollarsi di dosso un po' delle polemiche e della disillusione che l'accompagnano: c'è accordo che dovrebbe rendere operativo il fondo loss&damage. Si tratta di uno strumento pensato per ripagare i disastri causati dal riscaldamento globale nei Paesi più vulnerabili.

OMICIDIO SHOCK IN SVEZIA. Un delitto ha scosso la Svezia. Quattro fratelli adolescenti e una ragazza di 15 anni condannati per l'omicidio di un uomo che lei aveva accusato di stupro. La vittima, un tassista, è stato trovato impiccato in una riserva naturale a marzo. Il tribunale di Uppsala ha stabilito che era stato attirato lì con la promessa di prestazioni sessuali. Ergastolo al fratello maggiore, all'epoca 18 anni. Agli altri quattro pene di tre o quattro anni.

LAVORARE 4 GIORNI. Fa notizia, anche se non è la prima azienda a introdurla, la rivoluzione nell'organizzazione del lavoro di EssilorLuxottica: nuovo accordo firmato con i sindacati per i quasi 15.000 dipendenti degli stabilimenti italiani. Via libera alla "settimana corta". In via sperimentale, in alcuni reparti i lavoratori potranno scegliere di lavorare "solo" dal lunedì al giovedì, ritagliandosi 20 giornate all'anno, per lo più il venerdì, senza impatti sulla retribuzione.

OCCUPAZIONE RECORD. L'occupazione in Italia cresce ancora, a ottobre nuovo record storico con quasi 23,7 milioni le persone con un lavoro. L'Istat registra un record anche per il tasso di occupazione, al 61,8%. Ci sono 27mila occupati in più rispetto a settembre e 458mila in più rispetto a ottobre 2022.

CODICE SEGRETO WHATSAPP. WhatsApp introduce un ulteriore strumento di sicurezza per proteggere le proprie chat. Il "codice segreto" sarà progressivamente reso disponibile in tutto il mondo. Offre un livello aggiuntivo di protezione alle chat, rendendole più difficili da individuare nel caso in cui qualcuno avesse accesso al telefono.

Buona giornata, su Today.