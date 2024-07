Vince Le Pen, bimba attaccata dal cane Amstaff, la "calma" del commando che ha assaltato la Mondialpol e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 1º luglio 2024

QUANDO IL METEO FA PAURA. Frane, allagamenti, strade bloccate, telefoni in tilt, fiumi di fango che travolgono ogni cosa, centinaia di sfollati: il maltempo nel weekend sulle vallate alpine fra Piemonte e Valle d'Aosta ha lasciato una scia di danni, disagi e paura. Pronta la richiesta di stato di calamità naturale. Oggi l'allerta è gialla in Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. I violenti temporali e le piogge torrenziali che nella notte tra sabato e domenica hanno colpito Francia, Svizzera, Italia e Germania hanno provocato almeno 7 morti e centinaia di sfollati. In Italia niente vittime, ma i testimoni raccontano che non dimenticheranno mai "il botto, gli alberi andare giù e poi quel fiume d’acqua che si portava via la strada".

VINCE LE PEN. Mai così vicina al potere Marine Le Pen. Il suo Rassemblement National è al 33 per cento, in testa nel primo turno delle elezioni legislative, e guida la corsa in centinaia di circoscrizioni. Decisivo sarà il secondo turno di domenica prossima, la maggioranza assoluta per governare è a portata di mano. L'affluenza in Francia è stata straordinaria, si sono mobilitati milioni di elettori, anche molto giovani, per opporsi al programma di estrema destra dell'ex Front National: la sinistra unita è al 28 per cento, il centro macroniano al 20 per cento. La Francia è divisa in tre schieramenti, con la possibilità molto concreta che, per la prima volta, la destra e la sinistra repubblicane non riescano ad allearsi per impedire l'accesso al potere dell'estrema destra.

BIMBA ATTACCATA DAL CANE. Una bambina di 6 anni ricoverata a Bergamo dopo che, a casa di un amico, è stata azzannata al viso da un cane di razza amstaff, al viso: lesionata anche la mandibola. La piccola ha già dovuto subire un intervento alle ossa facciali, avrà bisogno di molte altre operazioni. Dell'American Staffordshire terrier (amstaff) si discute molto circa una predisposizione violenta naturale dell'animale. Pitbull, rottweiler, amstaff e dogo argentino sono pericolosi solo se gestiti male. Vietare alcune razze sarebbe inutile perché sarebbero sostanzialmente impossibili le verifiche. Troppi gli esemplari già in circolazione. E poi ci sono gli incroci. Va fatto un cambio di passo sul piano culturale, oggi non servono cani aggressivi per la guardia o la guerra. Gli allevatori possono dare un contributo selezionando esemplari più docili.

ASSALTO AL PORTAVALORI. Ritrovato in fiamme sotto un cavalcavia il furgone Ducato utilizzato dalla banda di almeno 20 rapinatori che ha messo a segno il colpo, con tecniche militari, da 20 milioni alla sede Mondialpol di Sassari. Al veicolo era stato tagliato il tetto per facilitare le operazioni di carico dei sacchi di banconote. La banda ha lasciato calmare le acque per un giorno intero e solo 24 ore dopo ha rimesso il naso fuori dal covo dopo aver seminato il panico e tenuto per un'ora un'intera città sotto assedio, sparando oltre 150 colpi, anche ad altezza d’uomo contro le auto dei carabinieri. Senza mezzi blindati si conterebbero i morti. Un clamoroso salto di qualità della criminalità: si indaga su eventuali covi sicuri e fiancheggiatori che conoscono molto bene il territorio. Ha colpito tutti la "calma" del commando. Professionisti che sanno usare le armi e non hanno l'agitazione tipica di chi teme l'intervento delle forze dell'ordine.

BIDEN AVANTI. La famiglia del presidente Joe Biden gli avrebbe chiesto di rimanere in pista, nella complicata corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca. Questo nonostante la disastrosa prestazione al dibattito della scorsa settimana. Alternative vere all'anziano presidente non ce ne sono. Il rischio è che il collasso di Biden trascini sul fondo l'intero partito democratico, facendogli perdere anche Camera e Senato, consegnando gli Usa al partito repubblicano, ormai spostato su posizioni trumpiste, per una intera generazione. Ma da qui alle elezioni di novembre può ancora succedere di tutto.

Vi segnalo inoltre in breve:

GIALLO IN SALENTO. Fernando Monte, un anziano, è stato trovato morto in casa, il badante era nudo e in stato confusionale. Molto resta da chiarire su quanto avvenuto domenica a Castrignano de' Greci, nel cuore del Salento.

FAKE NEWS. Il Quirinale ha segnalato alle autorità competenti i post pubblicati sui social sulla presunta apposizione del segreto di Stato su Ustica da parte di Mattarella. Non c'è nulla di vero, ma i post sui social di giornalisti influencer hanno raggiunto comunque milioni di "polli". Le intelligence europee hanno lanciato, non da oggi, allarmi su precise campagna di disinformazione per delegittimare i paesi europei. L’Italia è uno dei target principali.

GIOVENTU' NAZIONALE. Pd, M5S e Alleanza verdi sinistra stanno lavorando a nuove interrogazioni parlamentari destinate alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro degli Interni Piantedosi affinché ci siano conseguenze all'inchiesta giornalistica di Fanpage, che mostrava pulsioni antisemite e nostalgiche del nazifascismo nel movimento giovanile del primo partito d'Italia.

MANCANO COLF E BADANTI. Siamo un Paese sempre più vecchio e nel 2025 il settore del lavoro domestico (colf e badanti) avrà bisogno di 18.626 lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, molti di più dei 9.500 ingressi previsti per il prossimo anno dal decreto flussi 2023-2025. I sindacati di settore chiedono un aumento delle quote di ingressi legali per il 2025.

TERRORISMO. Una serie di attacchi terroristici ha causato decine di morti in una regione della Nigeria teatro delle violenze di Boko Haram, il gruppo jihadista islamico che minaccia da anni il più popoloso stato africano. Tre donne si sono fatte esplodere a un matrimonio, a un funerale. Le vittime sono decine.

A GAZA SI MUORE. Secondo le autorità sanitarie palestinesi, nelle ultime 24 ore 219 persone sono state uccise negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Un massacro che sta scomparendo dalle prime pagine dei quotidiani.

BOEING PATTEGGIA. Il Dipartimento di Giustizia americano intende proporre a Boeing di dichiararsi colpevole di frode per i due incidenti mortali che hanno coinvolto i suoi aerei di linea 737 Max, secondo i media Usa. I familiari delle 346 vittime protestano per la proposta di patteggiamento.

NON SI DIMETTONO. Nessuno si dimetterà: né il ct Spalletti, né il presidente Gravina dopo la fallimentare avventura della nazionale italiana a Euro 2024. Entrambi saranno in sella il 6 settembre a Parigi, nel complicato battesimo con la Francia in Nations League 2024-25.

Buona giornata su Today.it.