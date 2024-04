Strage in centrale (chi sono gli operai morti), la benzina non calerà, svolta nel giallo di Aosta, stuprata dal branco di italiani e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 10 aprile 2024.

STRAGE ALLA CENTRALE. Un boato ha scosso ieri pomeriggio la zona della centrale idroelettrica Enel di Bargi-Suviana, sull'Appennino: morti 3 operai, 5 feriti. Ma il bilancio peggiorerà. Rischia di essere il più grave incidente sul lavoro dalla ThyssenKrupp di Torino, 17 anni fa. E avviene nell'impianto di una partecipata dallo Stato. Il disastro 20 metri sotto il lago. Le turbine erano state da poco sostituite. "Continue esplosioni, mi tremano le gambe. Un disastro, è un disastro impressionante", dicono i soccorritori. Tra macerie e acqua, si cercano i quattro dispersi. Da tutta Italia i lavoratori coinvolti. Le tre vittime accertate sono Petronel Pavel Tanase, 46 anni, residente a Settimo Torinese; Mario Pisani, 74 anni, residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) e Vincenzo Franchina, 36 anni, di Sinagra, nel Messinese.

SVOLTA NEL GIALLO DI AOSTA. Aveva 22 anni, abitava vicino a Lione. Gli investigatori hanno il nome della ragazza trovata morta in una chiesetta diroccata in Val d'Aosta, l'hanno riconosciuta i genitori. È stato fermato nelle scorse ore all'estero il ragazzo, coetaneo, che sarebbe stato visto in sua compagnia. Insieme cercavano ruderi abbandonati. Uno strano omicidio. L'autopsia ha lasciato qualche dubbio. Lei è morta per dissanguamento. Accoltellata con un coltello da campeggio. Due fendenti al collo e uno, superficiale, all'addome. Ma non ci sono segni di lotta e non sono ferite che descrivono un atto d'impeto. Ci sono ancora parecchie ombre.

40MILA TENDE PER RAFAH. Israele sta preparando l'attacco a Rafah, la città nel Sud di Gaza dove sono rifugiati oltre un milione di palestinesi. Sta acquistando 40 mila tende da campo. Il bando di gara è comparso sul sito web del ministero della Difesa. Potrebbe lasciare intendere che si sta preparando a evacuare la popolazione civile, prima di entrare con le sue forze speciali alla ricerca di ostaggi ancora in vita e leader di Hamas. Ma potrebbero volerci mesi per organizzare un'enorme tendopoli. Una tregua, in ogni caso, non è all'orizzonte. Ieri sera altri 14 morti nell'enclave palestinese, con un raid israeliano su Nuseirat.

BENZINA ALLE STELLE. A quota 1,90 euro al litro il prezzo medio della benzina. Non succedeva da ottobre 2023. Con l’aumento dei costi dei rifornimenti si rischia un effetto domino con rincari a cascata per i prezzi, a partire dagli alimentari. Difficile fare previsioni, ma di certo l’imminente driving season negli Usa (l'estate, la stagione in cui tanti statunitensi si mettono alla guida per le vacanze; la conseguenza è la forte domanda di carburanti con rialzo dei prezzi) e la situazione internazionale non fanno sperare in imminenti ribassi. Non è aria, come si suol dire. Si va verso un'estate di caro carburanti, centesimo più centesimo meno. Il taglio delle accise promesso dalla Lega in campagna elettorale, ovviamente, non ci sarà mai.

STUPRO DI GRUPPO. Quattro turisti italiani arrestati per stupro di gruppo a Maiorca. Hanno tra 24 e 27 anni. Sono stati denunciati da una donna brasiliana. Restano in carcere, senza cauzione: c'è pericolo di fuga secondo gli inquirenti spagnoli. Riuscita a scappare con il passaporto di uno dei turisti, ha denunciato subito, facilitando la rapida cattura dei sospetti che sarebbero dovuti ripartire la mattina stessa.

Vi segnalo inoltre, in breve:

UCRAINA E NUCLEARE. L'agenzia di spionaggio militare ucraina ha ribadito che Kiev non intraprenderà alcuna azione militare contro gli impianti nucleari, dopo le nuove accuse russe di aver lanciato attacchi con droni su Zaporizhzhia. "La posizione dell'Ucraina è chiara e inequivocabile: non conduciamo alcuna azione militare o provocazione sugli impianti nucleari".

SCUOLE CHIUSE. Il ministero dell'Istruzione è al lavoro "per una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos", afferma Valditara. Il dibattito va avanti da settimane, dopo che un istituto di Pioltello (Milano) aveva annunciato l'interruzione delle lezioni per il giorno di chiusura del Ramadan.

GENITORE 1 E 2. Il Consiglio dei ministri, alla luce di una informativa del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato il ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma che di fatto aveva dato il via libera alla dicitura "genitore 1 e genitore 2" sulle carte d’identità dei minori.

BONACCINI C'È. C'è ancora molto da lavorare sulle liste Pd per le europee e la sferzata di Schlein alle "correnti" del partito non ha certo creato un clima migliore. La direzione che deve approvare le candidature non è ancora fissata, si parla del 19 aprile. Bonaccini pare orientato ad accettare la candidatura come capolista nel nord-est.

VIA LIBERA AL DEF. Via libera del Cdm al Def light concordato con Bruxelles. Il testo è stato inviato al parlamento. Il pil del 2024 è stato fissato al +1%. Il taglio del cuneo fiscale sarà replicato nel 2025, assicura Giorgetti. Il debito pubblico in risalita "è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del Superbonus nei prossimi anni".

ALLERTA GIALLA. Tanta pioggia nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, in particolare Lombardia e parte del Triveneto. Oggi è allerta gialla Trentino-Alto Adige, Umbria e su alcuni settori di Lombardia, Veneto e Abruzzo.

AGI ALL'ASTA. La vendita dell'agenzia di stampa Agi sarà messa a bando di gara da Eni. La protesta dei giornalisti contro l'acquisizione da parte del gruppo Angelucci, proprietario di Libero, Il Tempo e Il Giornale ha portato alla decisione di seguire un percorso più trasparente da parte della partecipata di Stato. Angelucci pare essere in conflitto di interesse perché parlamentare della Lega.

MORTA PAOLA GASSMAN. E' morta all'età di 78 anni l'attrice Paola Gassman: figlia di Vittorio e protagonista insieme al marito Ugo Pagliai della scena teatrale italiana, era malata da qualche tempo.

SPETTACOLO CHAMPIONS. Sarà ormai un po' prevedibile, con le solite "big" che si affrontano anno dopo anno, ma la Champions League resta la competizione in cui si gioca il calcio più tecnico e veloce, il migliore del mondo: ieri spettacolari pareggi tra Real e City (3-3) e Arsenal e Bayern (2-2) nell'andata dei quarti di finale.

EUROPEI IN TV. Rai avrà 31 "best matches" di Uefa Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio (i diritti per tutta la competizione se li è aggiudicati Sky).

Buona giornata su Today.it