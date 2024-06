Chi trionfa alle elezioni (e chi ne esce a pezzi), le regioni con l'ondata di caldo e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 10 giugno 2024.

HANNO SCRITTO GIORGIA. La sintesi: benissimo Fratelli d'Italia (un anno e mezzo di governo non ha scalfito il consenso, anzi), bene il Pd. Il governo Meloni esce rafforzato dalle elezioni europee, FdI cresce rispetto alle politiche di settembre 2022 e si attesta intorno al 29 per cento. "Giorgia" è la candidata più votata in tutte le circoscrizioni tranne Sud (dove Decaro ottiene un risultato impressionante): la premier sfiorerà i 2 milioni di preferenze personali. Il partito di Schlein è anch'esso in forte crescita, ben sopra al 24 per cento. Il ritorno a un sostanziale bipolarismo è cosa fatta. Male il M5S, al 10 per cento. Non superano la soglia di sbarramento né Renzi né Calenda: per entrambi è un durissimo colpo. Non c'è nessun effetto Vannacci, la Lega è, come Forza Italia, sotto al 10 per cento. Notevole il balzo di Verdi-Sinistra, quasi al 7 (Ilaria Salis eletta). Lo spoglio per le elezioni comunali inizia solo oggi: Firenze, Bergamo e Cagliari verso il centrosinistra.

E IN EUROPA? Meloni unico caso in Europa di premier in carica a vincere la competizione. Crolla Macron in Francia: travolto da Le Pen, convoca elezioni immediate. In Germania l'estrema destra umilia Scholz. L'Ue vira a destra, non è ancora un'inversione a U. La vecchia alleanza tra popolari, liberali e socialisti avrebbe i voti sufficienti per riproporsi imperterrita. In base alle prime stime il Partito popolare si conferma prima forza, seguono Socialisti di S&d e liberali di Renew Europe. Poi i conservatori di Ecr (il gruppo guidato da Meloni) e le destre di Identità e democrazia. Il peso di tanti partiti non iscritti ai grandi gruppi potrebbe però modificare istanze ed equilibri del prossimo parlamento (qui la spiegazione). Pallottoliere a parte, la vittoria in vari paesi di chi fino a pochi anni nessuno avrebbe avuto problemi a definire "estrema destra xenofoba e populista" è clamorosa. E avrà un peso negli anni a venire, perché i partiti architrave dell'Ue per mezzo secolo arrancano.

ASTENSIONISMO RECORD. Record negativo dell'affluenza alle europee. In Italia ha votato il 49,7 degli aventi diritto. Meno di un italiano su due si è recato alle urne per votare. Il dato più alto per affluenza si è registrato nella circoscrizione Italia Nord-Occidentale mentre quella più bassa nell'Italia insulare. A eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7% e del 1999 con il 69,8%, l'affluenza per le elezioni del Parlamento di Strasburgo ha visto un progressivo e vistoso calo. Nel 2014 votò il 57,22% degli aventi diritto, mentre nel 2019 (quando i seggi sono stati aperti solo la domenica), alle urne andò il 54,5%.

OSTAGGI A GAZA. Per l'esercito israeliano, tre dei quattro ostaggi liberati erano tenuti prigionieri nella casa di un giornalista palestinese che lavorava per Al Jazeera. Vietate per altri 15 giorni le attività dell'emittente in Israele. Il padre di Almog Meir Jan, uno dei quattro ostaggi salvati, è stato trovato morto 'di dolore' in casa prima di sapere che il figlio era stato liberato. Nell'operazione militare per liberarli sono morti 274 palestinesi, secondo fonti di Hamas.

TEMPORALI E CALDO. Questa settimana la penisola sarà divisa in due, con il Nord interessato da tempo molto, molto instabile. Previsto il passaggio di alcune perturbazioni e i temporali potranno essere anche forti, con possibili intense grandinate, accompagnati da un ulteriore abbassamento delle temperature. Al Sud è invece piena estate: il caldo si farà sentire meno sulla Sardegna e sulla Campania, mentre risulterà più intenso su Sicilia orientale, Calabria Ionica, Basilicata, Puglia e Molise, dove le temperature si manterranno di parecchio superiori alle medie. Nel Mezzogiorno niente pioggia per altri 10 giorni, la siccità torna a essere un problema grosso.

Vi segnalo in breve:

MARA FAVRO. Pochi dubbi ormai: omicidio. Fitto il giallo su Mara Favro, la cameriera 51enne scomparsa in Val di Susa tre mesi fa. Il fascicolo, inizialmente aperto senza ipotesi di reato, è stato modificato dopo che il fratello della donna ha inviato in procura un esposto. Intanto, i carabinieri stanno allargando la platea delle persone sentite, a cui si sono aggiunti tra gli altri i vicini di casa.

SCHIANTO DELTAPLANO. Due uomini di 40 e 50 anni sono morti a bordo di un deltaplano che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato al suolo durante il volo presso una aviosuperficie del Pisano.

LA TRAGEDIA DI VEROLI. A Veroli (Frosinone) un pensionato, Silvio Scaccia, di 75 anni, è morto e il figlio Mariano, di 47, è in condizioni disperate, dopo che un 40enne, Alessandro Dell'Uomo, ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco contro di loro. La vittima e la persona ferita sono parenti dell'aggressore: sono infatti lo zio e cugino di Dell'Uomo. Alla base della tragedia vi sarebbe una banalissima lite per un parcheggio.

MIELE TAGLIA. Il grande produttore tedesco di elettrodomestici Miele prevede di tagliare circa un posto di lavoro su nove in Germania, ha annunciato l’azienda dalla sua sede centrale nella città nord-occidentale di Gutersloh. Miele ha dichiarato che saranno tagliati circa 1.300 degli attuali 11.700 posti di lavoro. Un pessimo segnale.

SQUALI IN FLORIDA. Allarme in Florida dopo che tre nuotatori sono stati feriti dagli squali in due attacchi separati. A una donna è stata amputata parte del braccio a Walton. Meno di due ore dopo, su un'altra spiaggia quattro miglia più a est, due adolescenti erano in acqua fino alla cintola con gli amici quando sono state attaccate. O gni anno in tutto il mondo si verificano dai 70 ai 100 attacchi di squali, che provocano in media 5 morti.

EURO 2024. L'Italia ha battuto la Bosnia Erzegovina 1-0, con gol di Frattesi, nell'ultima amichevole prima di Euro 2024 in Germania. Tra cinque giorni il debutto, non siamo tra i favoriti (per usare un eufemismo): è successo tante volte in passato, ma stavolta sembra mancare nella rosa pure quel "quid" di talento che poteva comunque far sognare imprese insperate.

DISASTRO FERRARI. Verstappen torna a ruggire in F1, battuti Norris e Russell. Disastro Ferrari, doppio ritiro. Il campione del mondo ha vinto a Montreal il nono appuntamento iridato davanti a Lando e a George. Poi Hamilton e Piastri. Niente da fare per le rosse, fuori per un problema tecnico (Leclerc) e incidente (Sainz).

Buona giornata su Today.it.