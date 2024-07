Carcere anche per le donne incinte, Lorena in auto nel Po (è femminicidio), quanto dura l'ondata di caldo, lo storico gol di Yamine e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 10 luglio 2024.

IN CARCERE COL PANCIONE. Si spacca la maggioranza sul carcere per le donne incinte o con neonati fino a 1 anno: Forza Italia si è astenuta in commissione giustizia alla Camera (a settembre il voto finale del provvedimento), a favore Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio esulta, all'insegna di un rinvigorito "cattivismo" che ha l'obiettivo di rosicchiare consenso a Meloni: "Le donne incinte che si macchiano di reati che lo prevedono andranno in carcere. Una misura contro quelle vigliacche borseggiatrici e ladre che, sfruttando lo stato di gravidanza, agiscono impunite". In concreto, sarà il giudice caso per caso a decidere se tenere in carcere donne incinte, anche al nono mese, o madri di figli con meno di un anno di età. Il tutto sfidando il rischio che queste donne partoriscano dietro le sbarre. Dal 1933 si prevedeva l'obbligo di "differire" l'esecuzione della pena, perché le carceri sovraffollate non sono adatte a ospitare una donna che sta per partorire o deve allattare.

SOSTEGNO ALL'UCRAINA. L'adesione dell'Ucraina alla Nato "è irreversibile", sarà messo nero su bianco, insieme alla data, al vertice di Washington. Un segnale a Mosca dopo il raid sull'ospedale pediatrico di Kiev. Fabian Hoffman, dell'università di Oslo, sulla base di un filmato verificato dal New York Times ritiene che a colpire sia stato un missile russo. Al vertice Biden è chiamato a una prova cruciale di leadership in vista delle presidenziali. Annunciato l'invio di nuove "capacità di difesa anti aerea" con un'iniziativa insieme a Olanda, Germania, Italia, Romania. Nel nuovo invio ci saranno cinque nuovi sistemi per la difesa aerea di infrastrutture civili e città. Intanto, un alto funzionario Nato ha detto che la "Russia ritiene di aver il tempo dalla propria parte". Tradotto: Putin pensa di poter trascinare il conflitto in Ucraina a lungo, in attesa che il sostegno a Zelensky in Occidente perda colpi.

MORIRE NELLE SCUOLE A GAZA. Almeno 29 palestinesi sono stati uccisi e decine sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano su un campo di sfollati fuori dalla scuola Al-Awda nel sud di Gaza. L'esercito israeliano ha affermato di aver utilizzato "munizioni di precisione" per colpire un "terrorista dell'ala militare di Hamas" che avrebbe preso parte all'attacco del 7 ottobre. Alla BBC testimoni raccontano scene terrificanti e arti sparsi sul terreno dopo l'esplosione: "Ci avevano detto che era un posto sicuro, che c'erano acqua e cibo, c'erano scuole e tutto il resto... All'improvviso un razzo si abbatte su di te e su tutte le persone intorno". Si tratta del quarto attacco contro o in prossimità di scuole che ospitano sfollati negli ultimi quattro giorni. Secondo la ong Save the Children solo nei primi sei mesi di guerra 26 mila minori sono rimasti uccisi o feriti.

SALVATAGGIO CON TERRORE. Con la finestra meteo favorevole, che durerà per tutto luglio, aumenta subito il numero di barche e barchini sulla rotta centrale del Mediterraneo. La nave ong OceanViking ha salvato 93 persone, incluse 4 donne e 3 bambini, da un barcone di legno a due ponti. Durante il salvataggio, alcuni uomini mascherati sono arrivati con un gommone, si sono imbarcati sulla barca con i sopravvissuti ancora a bordo, scatenando il panico. In molti si sono tuffati in mare. Mentre i soccorritori tentavano di recuperare i naufraghi, i due uomini hanno assicurato la barca con delle cime e l'hanno portata via.

AUTO NEL PO, E' FEMMINICIDIO. Lorena Vezzosi è stata accoltellata: l'ha uccisa l'ex compagno, Stefano Del Re, presumibilmente già a Sant'Arcangelo di Romagna, dove i coniugi separati abitavano, oppure durante il tragitto dal Riminese verso il Casalasco, territorio di cui erano originari. Manca la conferma ufficiale, ma tutte le informazioni che filtrano dopo l'autopsia eseguita stamattina all'ospedale Maggiore di Cremona convergono nella stessa direzione. I due cadaveri sono stati recuperati giovedì notte nel Po, uno a fianco all'altro, nella Nissan della donna. Lui, 55 anni, avrebbe ucciso lei, 53, e poi si sarebbe suicidato, lanciando l'auto nel fiume.

PICCO DEL CALDO. Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Oggi bollino arancione per ondate di calore in tredici città. Domani sette passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste. 40-41 gradi al Sud. Il picco del caldo tra giovedì e venerdì. Nel fine settimana si assisterà a un lieve cedimento dell'anticiclone con qualche fenomeno da instabilità al Nord. Solo un piccolo break, perché fino al 25 luglio circa le temperature saranno ben al di sopra delle medie.

GIACOMO PASSERI. C'è un cittadino italiano da 11 mesi rinchiuso in condizioni disumane, "tra feci, urine, scarafaggi", in un carcere egiziano per una vicenda poco chiara di droga. Si chiama Giacomo Passeri e ha 31 anni. E' di Pescara, da un po' di tempo viveva a Londra. Operato d'appendicite, l'hanno "abbandonato senza cure per giorni", denuncia in una lettera al fratello. La famiglia teme gesti estremi.

SALARI TROPPO BASSI. Pur lavorando più ore, stando ai dati Ocse, nel 2022 lo stipendio medio in Italia si è fermato a quota 31.500 euro lordi annui contro i 45.500 della Germania e i 41.700 della Francia. Tra il 1992 e il 2022, salari reali medi tedeschi e francesi hanno registrato una crescita molto sostenuta (rispettivamente del 22,9% e del 31,6%) mentre quelli italiani rimangono immobili.

TAXI INTROVABILI. A Roma il Comune vorrebbe aumentare di mille le licenze dei taxi in città, e corre per lanciare il bando entro luglio. I tassisti frenano ma non c'è molto tempo da perdere, il tema è caldissimo: il Giubileo è in arrivo, e le foto di code di romani e turisti in attesa eterna di un'auto bianca non fanno nemmeno più notizia.

CAMBIARE I CONNOTATI. Ci sono ospedali clandestini nelle Filippine che offrono servizi di chirurgia plastica a criminali in fuga, per aiutarli a sfuggire all'arresto. La BBC racconta di più blitz nella periferia meridionale di Manila. Due mesi fa sono stati sequestrati da un ospedale di Pasay City strumenti per il trapianto di capelli, impianti dentali e flebo per lo sbiancamento della pelle: "Si può creare una persona completamente nuova così", dicono le autorità.

LAMINE YAMAL. Eccolo, Lamine Yamal. A 16 anni e 362 giorni la nuova stella del Barcellona segna alla Francia uno di quei gol destinati a finire nei libri di storia e manda le furie rosse in finale a Euro 2024. La perla di Pelè ai mondiali (ci sono solo immagini in bianco e nero) svedesi del 1958, a 17 anni e 241 giorni, era il gol "più giovane" di europei o mondiali. Fino a ieri sera. Secondo Xabi Alonso nemmeno Messi a 17 anni era così decisivo. Con Mbappè al Real Madrid è l'inizio di una rivalità epocale.

WIMBLEDON. Jannik Sinner si ferma ai quarti di Wimbledon, battuto dal russo Medvedev in 5 set. Non era al cento per cento l'altoatesino, e si è visto. Conquista invece una storica semifinale Jasmine Paolini, battendo l'americana Navarro. Oggi ci prova Musetti, contro lo statunitense Fritz.

BRIVIDO TAMBERI. Il campione di salto in alto Gimbo Tamberi si è fermato. Un infortunio da valutare, a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove è il grande favorito della specialità. Proprio non ci voleva.

Buona giornata su Today.it