Christian Di Martino accoltellato (come sta), neonata morta per candeggina, la strana idea di Meloni sulla "censura" e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

POLIZIOTTO ACCOLTELLATO. L'allarme il questore l'aveva lanciato pochi giorni fa: troppi coltelli in strada e troppi interventi degli agenti per persone affette da problemi psichici. Hasan Hamis, 37 anni, cittadino marocchino, in Italia dal 2002, con tanti precedenti e tre ordini di espulsione mai eseguiti, due sere fa ha accoltellato il vice ispettore Christian Di Martino, 35 anni, che era intervenuto per bloccarlo da intemperanze e lanci di pietre a Lambrate, periferia Est di Milano. Tre coltellate a rene, milza e duodeno. In condizioni disperate, ha subito un intervento di quattro ore, 70 trasfusioni, resta grave. Sulla sicurezza a Milano è bufera.

ROCCELLA E LA CENSURA. Dura contestazione alla ministra Roccella all'evento organizzato dalla Fondazione per la Natalità. Al grido di "Il corpo è mio è decido io", il movimento transfemminista Aracne le ha impedito di fare il suo intervento. Meloni e la ministra stessa parlano di "censura", arriva la solidarietà di Mattarella e quasi tutto l'arco parlamentare. Ma se la parole hanno ancora un senso, va precisato che chiamare "censura" la contestazione a un potere costituito sfiora il ridicolo. La censura (basta aprire un dizionario) è esclusivamente esercitata "da parte di un'istanza dotata di autorità". Non dal basso (un gruppetto di liceali) verso l'alto, al massimo il contrario. Roccella ha tutto lo spazio mediatico del mondo per far conoscere la sua opinione su aborto e natalità. La contestazione al governo in carica da parte di una manciata di studenti non può far scattare allarmi e pensosi dibattiti: resta senz'altro un episodio da raccontare.

IL POTERE DI TOTI. Nello scandalo Liguria finiscono sotto la lente i versamenti al governatore Toti a partire dal 2016. Lui oggi pomeriggio resterà in silenzio davanti alla giudice per le indagini preliminari. Nelle Regioni come la Liguria, il presidente ha poteri enormi, più vasti di qualsiasi altra carica pubblica. Rappresenta la Regione, definisce e dirige la politica della giunta e ne è responsabile, nomina e revoca i componenti della giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi, convoca e presiede la giunta, promulga leggi ed emana regolamenti, indice le elezioni e i referendum. E se cade lui, cade anche il consiglio e si torna a votare. Tanti poteri. Troppi? E' la carica più elevata del nostro Stato a essere eletto direttamente dal popolo, legandolo con forza alla rappresentatività del territorio.

LA NOTTE DI RAFAH. Un'altra notte di morte a Rafah. Bombardamenti senza tregua, attacchi ovunque. Con il valico di Rafah chiuso e quello di Kerem Shalom inutilizzabile, la situazione nel Sud della Striscia è disastrosa. Anche secondo gli americani, l'operazione militare dove sono ammassati centinaia di migliaia di palestinesi non solo non serve a sconfiggere Hamas, ma si rivelerà un bagno di sangue per i civili. Israele indignata per la sospensione di un trasferimento di armi dagli Usa, ma la decisione riguarda solo le 1.800 bombe da 2.000 libbre e 1.700 bombe da 500 libbre. Gli americani, a conti fatti, non farebbero mancare comunque il loro supporto. Secondo la Nbc, Netanyahu non accetterà mai un accordo sugli ostaggi a meno che non gli consenta di procedere comunque con un'operazione a Rafah.

SUPERBONUS, CAOS LAVORI. Il pressing delle banche sul governo ha funzionato. Dalla nuova mini stretta si salvano gli istituti di credito. Le imprese, invece, rischiano di veder saltare contratti milionari e di dover andare dal giudice per dirimere migliaia di contenziosi. L'emendamento a cui lavora Giorgetti prevede che i crediti siano spalmati in dieci anni anziché in quattro, ma solo per quel che riguarda le spese del 2024. Scongiurata l’ipotesi più nefasta per i bilanci di banche e imprese (quella di una retroattività che andasse a colpire tutti i 160 miliardi di crediti già maturati). Per i i lavori in corso fermati a metà resta un mezzo disastro. I pagamenti che i condomini avevano previsto di fare con una moneta fiscale di un certo valore (legato al recupero in quattro anni) saranno improvvisamente depotenziati.

FENTANYL IN ITALIA. Il Fentanyl circola nel dark web soprattutto sui siti cinesi e si può acquistare facendolo arrivare per posta a casa dietro il pagamento con criptovalute. La droga sintetica 80 volte più potente della morfina in Italia è un fenomeno ridotto rispetto agli Usa dove fa strage: ma è stato trovato recentemente in una dose di eroina a Perugia, in una farmacia abusiva a Gioia Tauro e nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza. Ai poliziotti saranno assegnati spray al Naloxone, farmaco che blocca gli effetti (letali) del Fentanyl.

ZELENSKY. Con un decreto presidenziale, Zelensky rimuove il capo della sua sicurezza personale, Serhii Rud, roccioso ufficiale e veterano del Donbass, dopo che si è scoperto che l’intelligence russa era riuscita ad assoldare due colonnelli della sicurezza personale del presidente. I due cercavano di reclutare qualche guardia del corpo, che avrebbe dovuto prima prendere in ostaggio e poi ucciderlo.

DRAMMA A NOTO. Una neonata di 10 mesi è morta per aver ingerito candeggina in casa a Noto (Siracusa). Le autorità hanno aperto un’inchiesta. Era con la madre e i due fratellini. Non è chiaro come sia entrata in contatto con un secchio contenente uno straccio imbevuto di candeggina, se abbia immerso la testa o se la candeggina le sia finita addosso in altro modo. Inutile la disperata corsa in ospedale.

PONTE SULLO STRETTO. Il ponte sullo Stretto "non è fattibile": c'è scritto proprio nelle carte del progetto. Perché il ponte sia sicuro serve testare i cavi di acciaio che sorreggono i piloni ma, come scrive la stessa Stretto di Messina, occorre un macchinario grande quanto un campo da calcio e alto come un palazzo di cinque piani. "Una macchina che non è mai neppure stata progettata", come spiega a Today.it un docente universitario esperto.

SONDAGGI EUROPEE. Pd al 20,6% secondo la superMedia di Youtrend. FdI ha un leggero calo, è al 27,2%, il minimo da quando Meloni è a Palazzo Chigi, ma resta il primo partito per distacco e in tanti tra gli osservatori politici più credibili pensano che il 30% non sia un risultato impossibile per il partito della premier. Si vota tra meno di un mese, le ultime due settimane di campagna elettorale sono sempre quelle decisive.

ATALANTA IN PARADISO. L'Atalanta di Gasperini ha sconfitto 3-0 il Marsiglia ed è in finale di Europea League. Tra due settimane sfiderà il Bayer Leverkusen a Dublino. Un risultato sensazionale che corona anni di grande calcio a Bergamo. Delusione atroce nell'altra semifinale per la Roma che aveva ribaltato con due gol i tedeschi, prima di sciogliersi nel finale.

