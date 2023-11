Giallo sulle foto del massacro, cosa succede al taglia-pensioni, la strategia di Meloni per le europee, Gerardina uccisa dal pesticida e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 10 novembre 2023.

IL GIALLO SULLE FOTO DEL 7 OTTOBRE. Da 35 giorni oltre 200 ostaggi israeliani e di altre nazionalità sono nelle mani di Hamas e degli altri gruppi di Gaza. Il premier israeliano è perentorio nel negare il cessate il fuoco senza il ritorno di tutti i sequestrati a casa. Ci sono trattative in corso per il rilascio di un numero fra i 10 e i 15 ostaggi. Fra le richieste anche quella della compilazione e della consegna da parte di Hamas della lista degli ostaggi. Infatti al momento non c'è certezza su quanti siano davvero ancora vivi. Intanto il governo di Tel Aviv ha chiesto spiegazioni ai direttori di Associated Press, Reuters, Cnn e New York Times: come mai c'erano sette fotografi e videomaker freelance (che hanno venduto alle agenzie internazionali gli scatti) al confine tra Gaza e Israele durante l'attacco terroristico del 7 ottobre? La loro attività era stata coordinata con Hamas? Hanno informato di ciò le loro testate? Per poter fare quelle foto e quei video non potevano che essere "embedded". I gruppi editoriali hanno chiuso la collaborazione con i reporter in questione. Una foto diffusa da HonestReporting ritrae uno dei fotografi abbracciato a Yahya Sinwar: è il leader di Hamas.

MIGRANTI IN ALBANIA. C'è grande confusione sotto al cielo. Emergono limiti giuridici a raffica sull'accordo bilaterale Italia-Albania sui centri di accoglienza per migranti. Giuridicamente è tutto inattuabile senza una nuova legge di ratifica. Prevede poi investimenti onerosi per le finanze statali. Ma cosa verrà realizzato in Albania? Un centro per il trattenimento dei richiedenti asilo e dunque destinato a ospitare il rapido passaggio (28 giorni) di chi arriva da Paesi sicuri, come aveva spiegato qualche giorno fa Piantedosi? O una sorta di Cpr? Si parla di strutture in Albania da 3.000 posti, con rotazione a 28 giorni per arrivare alla cifra sbandierata di 36.000 annui, ma per il sottosegretario Fazzolari sono comunque possibili trattenimenti fino a 18 mesi? I numeri non tornano e se i migranti dovranno attendere fino a un anno e mezzo in Albania di essere rimpatriati, i centri da costruire devono per forza essere Cpr. Sarebbero due cose assai distanti e soprattutto normate diversamente.

TAGLIA-PENSIONI. Mette in difficoltà il governo il taglio compreso tra il 5% e il 25% all'anno (previsto dall'articolo 33 della manovra) alle future pensioni di 700mila dipendenti pubblici. Secondo indiscrezioni, si potrebbe decidere di "salvare" con un emendamento solo i medici (l'8% degli interessati). Ma resta il tema della possibile incostituzionalità della norma perché retroattiva e intacca diritti acquisiti. Nel mirino ci sono i generosissimi coefficienti di rendimento delle pensioni relativi agli anni lavorati tra il 1981 e il 1995, in regime retributivo, da quattro categorie di lavoratori pubblici: dipendenti degli enti locali, medici, insegnanti, ufficiali giudiziari. Il taglio complessivamente vale 2,3 miliardi netti, ma il risparmio per le casse pubbliche è progressivo. La fortissima protesta dei medici (che scioperano il 5 dicembre) spinge Meloni a ripensarci. Un'eventuale restrizione, in forma comunque più leggera di quella prevista, riguarderà solo le uscite in forma anticipata. Tra le ipotesi per far quadrare le coperture si sta valutando un ulteriore giro di vite sulla rivalutazione delle pensioni più alte.

MELONI E LE EUROPEE. Giorgia Meloni in vista delle elezioni europee pensa in grande: analisti politici oggi scrivono che la premier vede nell'appuntamento di giugno 2024 quello che ha significato per Salvini nel 2019 (Lega che vola al 34,7 per cento) e per Renzi nel 2014 (Pd al massimo storico del 40,8 per cento). Il piano è sfondare nelle urne e andare ben oltre le più rosee previsioni dei sondaggisti, che le attribuiscono oggi il 30 per cento. Potrebbe dunque candidarsi come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni, per fare da traino al suo partito.

GERARDINA UCCISA DAL PESTICIDA. Di botulino in quell'olio al peperoncino nessuna traccia. Gerardina Corsano, la donna morta a 45 anni dopo essere stata ricoverata due volte in ospedale per fortissimi dolori gastrointestinali dopo una cena in pizzeria potrebbe essere stata uccisa da un pesticida. È l'ipotesi che si fa largo nell'indagine sul dramma di Ariano Irpino (Avellino). Una tossinfezione causata dalla manipolazione di prodotti destinati all’agricoltura, in grado di rilasciare sostanze chimiche pericolose. Il pesticida potrebbe essere stato utilizzato nell'azienda in cui lavora il marito 52enne, anche lui rimasto intossicato, circostanza che però è ancora tutta da verificare.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ACCORDO IN SPAGNA. Accordo con i catalani, il socialista Sanchez trova i numeri per il nuovo governo: ha garantito l'amnistia ai secessionisti di Puigdemont. Ore convulse: l'ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Vidal Cuadra, è grave dopo essere stato ferito al volto in faccia da un colpo di pistola: l'episodio potrebbe essere collegato alla sua attività in difesa di esponenti dell'opposizione iraniana.

ADDIO SUPERBONUS. Niente da fare per l'emendamento presentato da Forza Italia, molto simile a uno dei 5 Stelle, che puntava a prorogare di sei mesi il superbonus del 110% per quei condomini che al 31 dicembre 2023 avessero già completato il 60% dei lavori (30% nella proposta pentastellata).

ALLERTA METEO. Tanta pioggia. Oggi è allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord-occidentale, allerta gialla sui restanti settori della regione, su Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia e Sardegna. A conti fatti l'allerta riguarda mezza Italia o quasi.

STIPENDI DIVERSI? La Lega propone di agganciare gli accordi di secondo livello, i trattamenti economici accessori dei dipendenti (non gli "stipendi" veri e propri, anche se alla fine le cifre in busta paga sono quel che contano) all'inflazione delle città, ed è subito polemica. C'è chi teme di spaccare il Paese e creare divisioni ulteriori tra nord e sud.

INTESA PD-M5S. Alessandra Todde è la candidata di Pd e M5S in Sardegna, Ufficializzata la candidatura della vice di Giuseppe Conte per le elezioni regionali 2024.

LA PICCOLA INDI. Ancora ore di vita per la piccola Indi Gregory. L'appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione del caso al giudice italiano verrà discusso oggi pomeriggio, col termine per il distacco dei supporti vitali prorogato fino all'esito dell'udienza. "Non merita di morire', dice il padre della bimba.

MEDUNO. Giallo a Meduno (Pordenone): una donna di 82 anni è stata trovata morta nella cucina di casa sua nella frazione di Sottomonte. Nella stessa abitazione, il marito, anche lui 82enne, è stato trovato in gravi condizioni nel salotto, con numerose ferite.

PENA MINIMA. Uccise la moglie, ma sconterà 6 anni soltanto di carcere: "Ha agito per non farla soffrire, era malata oncologica". Termina così il processo per l'omicidio di Vignola, alle pendici delle colline modenesi, in cui il 14 aprile 2021 un uomo tolse la vita alla sua compagna di una vita, Laura Amidei.

PINO FLOP. Essere amico personale della premier non basta. Pino Insegno non condurrà "L’eredità" a gennaio. Troppo deludenti gli ascolti del Mercante in fiera, e rischiare il profondo rosso con il quiz preserale del Tg1 è impensabile per la Rai. A mettere il veto su Insegno sarebbe stata la società che detiene i diritti del format.

COPPE EUROPEE. Nei gironi d'Europa League l'Atalanta vince a Bergamo 1-0 contro lo Sturm Graz e si qualifica alla fase successiva, mentre la Roma cade 2-0 a Praga con lo Slavia e torna in bilico.

Buona giornata, su Today.