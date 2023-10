Assedio a Gaza, il terremoto di donne e bambini, l'Italia che tortura in carcere, cambia l'assegno unico e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 10 ottobre 2023.

ASSEDIO A GAZA. L'11 settembre israeliano, così è stato definito, è uno spartiacque: lo è per la politica di Gerusalemme, per i servizi segreti inefficienti, per il terrore che si è diffuso nella popolazione. L'attacco senza precedenti nel sud di Israele ha ucciso più di 900 israeliani. Inizia l'assedio totale della Striscia: stop a elettricità, cibo, benzina per due milioni e trecentomila persone che vivono in 365 chilometri quadrati, una delle aree più densamente popolate del pianeta. Dopo due giorni di bombardamenti, sono ottanta i bambini morti a Gaza. Un'operazione di terra sta per iniziare, ma occupare tutta la Striscia, andare strada per strada, vuol dire massacro. Israele ha la necessità di definire quali siano gli obiettivi da raggiungere. Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant dicono che Hamas pagherà un prezzo "senza precedenti", ma non è chiaro in cosa il concetto si traduca in termini strategici. Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, minacciano di uccidere un ostaggio ogni volta che Israele effettua un attacco aereo senza avvisare i civili.

IL TERREMOTO DI DONNE E BAMBINI. Sempre più devastante il bilancio del terremoto che ha colpito la provincia di Herat, nell'ovest dell'Afghanistan; il numero delle vittime è salito a 2.400, oltre 2mila i feriti. Ma molte delle zone più remote colpite non sono ancora state raggiunte dai soccorsi. Le infrastrutture, da decenni, lì sono in condizioni disastrose e inoltre una parte degli aiuti umanitari provenienti dall'estero, dopo la riconquista del potere da parte dei talebani, due anni fa, è venuta meno. Circa due terzi delle vittime e dei feriti del sisma sono donne e bambini. Come fanno sapere dall'Organizzazione mondiale della sanità, la scossa più forte è avvenuta attorno alle 11 di mattina quando la gran parte degli uomini non si trovava nelle proprie abitazioni.

ASSEGNO UNICO PIÙ ALTO. Un pacchetto famiglia da almeno un miliardo nella manovra è nei piani del governo, almeno per dare sostegno ai nuclei più numerosi. Sul tavolo le ipotesi sono tre. La prima secondo le ultime indiscrezioni del Sole 24 Ore guarda a un potenziamento dell’assegno unico, che potrebbe diventare più pesante, se non per tutte le famiglie, almeno per i nuclei con tre figli, mentre si studia la cancellazione del vincolo che lo abolisce oggi al compimento dei 21 anni. Altre ipotesi: la reintroduzione della detrazione per i nuclei familiari in base al numero di figli e, infine, una sperimentazione del quoziente familiare che però presenta forti problemi sul piano dei costi. L’incognita è legata alle risorse disponibili ma pare certo che nella legge di bilancio qualcosa si farà.

TORTURE IN CARCERE. La Procura di Cuneo sta indagando su 23 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Cuneo in servizio alla casa circondariale di Cerialdo. Tra reati che i pm ipotizzano compiuti dagli agenti c'è anche quello di tortura nei confronti dei detenuti: tra il 2021 e il 2023 episodi sistematici di violenze. L'indagine è partita da segnalazioni arrivate da più fonti, con detenuti con segni di violenze accusati di resistenza a pubblico ufficiale: casi considerati sospetti, in quanto possibile copertura dei pestaggi. Il sindacato Uilpa evidenzia la totale disfunzionalità del sistema penitenziario e chiede riforme, investimenti: "Episodi come questi vanificano il diuturno sacrificio e infangano la straordinaria professionalità di 36mila donne e uomini del Corpo di polizia penitenziaria che quotidianamente, in sottorganico di 18 mila unità, fanno del loro meglio".

GIALLO DI RIMINI. Pierina Paganelli, 78 anni, pensionata, è stata uccisa alle dieci di sera una settimana fa nel garage di casa sua alla periferia di Rimini. Gli inquirenti sarebbero ormai certi che non è stata aggredita "a caso". A ucciderla è stata qualcuno che la conosceva. Uno, o anche più di uno. E che chi lo ha fatto, voleva depistare: i vestiti della donna erano strappati, quasi a inscenare una violenza. Un labirinto di bugie, indagini complesse, un vero e proprio giallo che scuote la riviera romagnola e un quartiere residenziale dove la violenza non è di casa.

EX ILVA "IN COMA". Tra 10 giorni, il 20 ottobre, sciopero di 24 ore di tutto il gruppo di Acciaierie d'Italia con annessa manifestazione a Roma. Il coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm detta la linea dura all'ex Ilva. La situazione è ormai gravissima: impianti fermi o a marcia ridotta, assenza di manutenzioni ordinarie e straordinarie con ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori, una condizione debitoria insostenibile, l'utilizzo massiccio della cassa integrazione per ridurre i costi: per i sindacati metalmeccanici gli stabilimenti ex Ilva sono "in uno stato comatoso". Arcelor Mittal, che è la prima siderurgia del mondo, è disponibile a mettere soldi e management per salvare l’impianto industriale italiano più importante?

IL COSTO DELLA GUERRA. Effetto guerra sull'energia, con l'impennata dei prezzi di gas e petrolio. Ed è panico bollette e carburanti. Il ministro Urso parla del conflitto in Medio Oriente come di una "situazione d'emergenza che rischia di far esplodere problematiche per l'energia", ma è troppo presto per capire come andranno le cose du questo versante.

ISPETTORI NELLE SCUOLE. Il ministero dell'Istruzione ha disposto l'invio di ispettori nelle scuole dove vi sarebbe stata una presunta "esaltazione" delle stragi commesse da Hamas. In particolare la segnalazione era arrivata da istituti della Lombardia.

INDAGINI A MESTRE. Mancano ancora i risultati dell'autopsia sul conducente del bus caduto a Mestre (21 morti), Alberto Rizzotto. L'esame è già stato effettuato, ma il magistrato ha spostando in là nel tempo il momento delle risposte: l'esito lo si avrà tra una decina di giorni. L'ipotesi malore, al netto del pessimo stato del guardrail in quel punto, resta in piedi.

SCIOPERO TAXI. Al via una nuova giornata di disagi per i cittadini dopo lo sciopero di ieri del trasporto pubblico. Oggi si fermano i tassisti aderenti all'Usb per protestare contro il cosiddetto decreto legge Asset che introduce la possibilità di aumentare le licenze: ne temono la svalutazione.

TRAGHETTI ITALIANI. Fincantieri torna a costruire traghetti in Italia: un segnale importante. Firmato il contratto per la realizzazione di una commessa della Regione siciliana da 120 milioni. Il traghetto di nuova generazione, costruito nel cantiere di Palermo, sarà consegnato nel 2026.

TESTAMENTO COLOMBIANO DI BERLUSCONI. Solo una cosa è certa: se ne parlerà. Un testamento speciale, non olografo, con la firma di Silvio Berlusconi, sottoscritto in Colombia nel 2021, è stato depositato e pubblicato dall'imprenditore torinese Marco Di Nunzio. L'uomo dice di essere stato legato da un rapporto di amicizia con l'ex premier, che avrebbe lasciato a Di Nunzio il 2% delle azioni Fininvest, 26 milioni di euro, tutte le azioni della società proprietaria delle ville ad Antigua, e varie imbarcazioni.

EURO 2028. Il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda saranno annunciati come paesi ospitanti dei Campionati Europei 2028 durante una riunione della Uefa in Svizzera oggi pomeriggio.

GARCIA FUORI. Sembra già scaduto il tempo per Rudi Garcia a Napoli. Esonero immediato o fiducia per tre partite. Conte o Tudor le due alternative. De Laurentiis resta in silenzio, per ora.

FORZA ACHILLE. La Virtus Bologna ha annunciato che Achille Polonara, ala della nazionale italiana di basket, sarà operato oggi per la rimozione di un tumore ai testicoli. Forza Achille.

