Chi ha vinto le elezioni comunali, possibili dimissioni di Conte, soldi agli alluvionati e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 11 giugno 2024.

CHI HA VINTO LE COMUNALI. Il centrosinistra vince 10-6 il primo turno delle comunali 2024. Si è votato in 29 capoluoghi. Affluenza in calo di 5 punti rispetto alla precedente tornata. La coalizione, che fa perno sul Pd, strappa al centrodestra i sindaci di Cagliari e Pavia, alle liste civiche il sindaco di Sassari e conferma i comuni di Bergamo, Cesena, Livorno, Modena, Pesaro, Prato, Reggio Emilia. Il centrodestra strappa a M5s il sindaco di Campobasso e conferma al primo turno i comuni di Ascoli Piceno, Biella, Ferrara, Forlì, Pescara. Al ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra Perugia, Potenza, Urbino, Vercelli, Bari, Cremona, Firenze, Caltanissetta e Vibo Valentia. Il ballottaggio tra centrodestra e M5s deciderà il sindaco di Rovigo: a questo si aggrappano i pentastellati.

CHE NE SARA' DEL M5S. Dentro al M5s nessuno parla, i malumori sono palpabili. Ben 2 milioni di voti persi dalle elezioni politiche del 2022. A un partito che solo se anni fa era sopra il 30 per cento (politiche 2018), sotto il 10 inizia a mancare l'ossigeno. Non è chiaro se Conte manterrà vivo il proposito di dialogare con Schlein. Davide Casaleggio, figlio del fondatore Gianroberto, "consiglia" all'ex premier le dimissioni e attacca: "Si è voluto trasformare un movimento di milioni di persone in un partito unipersonale". Toninelli è ancora più chiaro: "Conte brava persona ma è un tecnico, non emoziona". Gli elettori sono in fuga e non ci sono grandi battaglie riconoscibili e identitarie che il movimento sembra avere forza e lucidità per intestarsi: è il momento più difficile nella storia del M5s. Si parla di Appendino o Raggi per il futuro.

SOLDI DELL'ALLUVIONE. Arrivano finalmente i contributi ai privati che hanno subito danni ai beni mobili durante l'alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023. Nel decreto legge varato ieri ci sono le disposizioni più volte sollecitate da amministratori locali e cittadini. Per arredi ed elettrodomestici, i contributi saranno forfettari, commisurati al numero e alla tipologia dei vani dove erano collocati, nel limite di 3.200 euro se il locale è la cucina e di ulteriori 700 euro per ognuno degli altri, fino a un importo massimo di 6mila euro per abitazione. Tutto al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario proprio per i danneggiamenti ai beni mobili. I destinatari potenziali sono 35mila.

MELONI RAFFORZATA. Le elezioni europee, come sempre negli ultimi 15 anni, hanno premiato il partito di punta del governo (Pd di Renzi nel 2014, Lega di Salvini nel 2019). Meloni porta a casa 2,4 milioni di preferenze e il suo esecutivo è l'unico a non essere "smentito" nelle urne, a differenza di Macron e Scholz. Gli elettori disegnano un'Italia bipolare. La destra di governo nella seconda parte della legislatura sarà giudicata dalla sua capacità di rispondere al malessere diffuso. Schlein ha tolto al M5s il voto dei giovani e quello del Sud: il Pd è l'unico grande partito di opposizione, e nessuno l'aveva previsto.

IN EUROPA NON CAMBIA NULLA. Ursula von der Leyen è già al lavoro per ottenere la riconferma alla guida della Commissione. Al Parlamento europeo l'intesa tra popolari (il suo partito), liberali e socialisti potrebbe essere blindata con la firma di un accordo di coalizione europeista che detterà i tempi e i modi dell'attività legislativa nei prossimi cinque anni. Giorgia Meloni rischia di giocare un ruolo in seconda linea, perché von der Leyen non necessita dei voti dei conservatori. Più probabile che la maggioranza possa allargarsi, semmai, ai Verdi.

37MILA MORTI A GAZA. Il segretario di Stato americano blinken è tornato per l'ottava volta in Medio Oriente dal 7 ottobre. Netanyahu e gran parte della società israeliana vogliono la distruzione di Hamas e lo sradicamento da Gaza. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato a favore del piano di cessate il fuoco Israele-Gaza proposto dagli Usa: la proposta stabilisce le condizioni per un "cessate il fuoco pieno e completo", il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, la restituzione dei resti degli ostaggi morti e lo scambio di prigionieri palestinesi. Il bilancio delle vittime a Gaza ha superato quota 37.000.

Vi segnalo inoltre in breve:

ZELENSKY A BERLINO. Zelensky è arrivato ieri sera a Berlino: vedrà Scholz e prenderà parte oggi alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, presente anche Tajani. In programma invece a Riga la riunione dei capi di Stato e di governo di 9 paesi del fianco orientale Nato.

NAUFRAGIO YEMEN. Almeno 38 migranti del Corno d'Africa sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo delle coste dello Yemen. A bordo c'erano 250 persone, è affondata a causa del forte vento. Continuano le ricerche di circa 100 persone ancora disperse.

TOTI CHIEDE LA REVOCA. Giovanni Toti chiede la revoca degli arresti domiciliari. "Riteniamo che oggi vi siano le condizioni", ha detto ieri il legale del governatore, l’avvocato Stefano Salvi. Il presidente della Giunta ligure è agli arresti dal 7 maggio scorso per presunta corruzione.

COLOSSO SCARPE. Dall’unione tra PittaRosso e Scarpe & Scarpe sta per nascere il leader italiano delle calzature a prezzi accessibili, con mezzo miliardo di ricavi e 2.700 dipendenti. I due gruppi puntano a realizzare importanti sinergie su costi, logistica, acquisti e magazzino, preservando quasi per intero l'occupazione, una volta ristrutturata la rete dei negozi.

CHATGPT SU IPHONE. Apple rompe gli indugi ed entra nella corsa dell'intelligenza artificiale. La società di Cupertino si allea con OpenAi per portare ChatGpt sui suoi sistemi operativi. Musk afferma che se OpenAi sarà integrato vieterà i dispositivi Apple nelle sue aziende. "E' un'inaccettabile violazione di sicurezza", secondo il patron di X e Tesla.

AZZURRI DI GERMANIA. La nazionale di Luciano Spalletti è arrivata in Germania per i campionati europei di calcio: oggi primo allenamento a Iserlohn, sabato l'esordio contro l'Albania.

Buona giornata su Today.it.