Test decisivo per Biden, l'uomo morto dopo il taser, cellulare a scuola (cambia tutto) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 11 luglio 2024.

CELLULARI E DIARIO, SI CAMBIA. Il ministro dell'Istruzione Valditara conferma le novità nella scuola da settembre: firmata la circolare, per elementari e medie divieto assoluto di usare i cellulari in classe anche a fini didattici, e poi scatta l'obbligo di scrivere i compiti sul diario, a mano, con la penna e in corsivo. Un ritorno al passato: "Bisogna evitare che gli strumenti digitali rubino il desiderio di vita. Il cellulare esce dalle classi di elementari e medie. Si potranno utilizzare solo tablet e pc sotto la guida degli insegnanti". Finora il cellulare poteva essere portato in classe per essere usato a fini didattici, ora viene bandito. Altra novità riguarda il diario, ritorna obbligatoriamente: il bambino dovrà segna a penna i compiti a casa: "Assurdo che i ragazzi debbano consultare il cellulare per vedere i compiti sul registro elettronico", spiega Valditara.

STRAGI A SCUOLA. Un aereo israeliano ha tirato una bomba vicino al cancello della scuola al Awda usata da palestinesi sfollati come rifugio temporaneo e ha ucciso almeno trentuno persone, e tra loro otto bambini, a Gaza. Nella Striscia quattro scuole sono state colpite negli ultimi quattro giorni. Nessun posto è sicuro nell'enclave palestinese. Gaza City non è nemmeno più una città, ma una distesa di palazzi bombardati. L'esercito israeliano ha ordinato a tutti i residenti di evacuare nuovamente verso sud, mentre le operazioni si intensificano nel nord. Ma in molti non si muoveranno, non più. "Non lascerò Gaza City. Non commetterò lo stupido errore che hanno fatto altri. I missili israeliani non distinguono tra nord e sud", ha detto alla BBC il residente Ibrahim al-Barbari, 47 anni. "Se la morte è il destino mio e dei miei figli, moriremo con onore e dignità nelle nostre case", ha affermato.

ARMI USA IN GERMANIA. L'Ucraina avrà gli F16 "per difendersi contro l'aggressione russa". Svolta cruciale dal vertice Nato, per consentire a Kiev di proteggere infrastrutture e città. Ma c'è un'altra novità strategica rilevante. Armi Usa a lungo raggio saranno piazzate in Germania: una decisione che riecheggia i tempi della Guerra Fredda, una forma di deterrenza rivolta alla Russia. In sintesi: l'Alleanza Atlantica la Nato sta aiutando Kiev a difendersi, ma allo stesso tempo avverte Putin che non si farà trovare scoperta; i sistemi missilistici a lungo raggio arriveranno in Germania nel 2026. Intanto dal summit Nato emerge informalmente la convinzione che la Russia abbia trasformato a tal punto la sua macchina produttiva in economia di guerra che, con il sostegno di Iran e Corea del Nord, possa "reggere" il conflitto in Ucraina "per ancora tre o quattro anni".

BIDEN SUL FILO. Anche George Clooney chiede pubblicamente a Biden, senza mezzi termini, di ritirarsi. Se Hollywood (con la marea di soldi che l'industria del cinema porta alle campagne elettorali) gli si rivolta contro, allora è dura proseguire: "È devastante dirlo, ma il Joe Biden con cui ero tre settimane fa alla raccolta fondi non era il Joe Biden del 2010. Non era nemmeno il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo del dibattito a cui tutti abbiamo assistito", dice Clooney. Un coro crescente di democratici sta affondandolo. Lui si gioca tutto nella conferenza stampa di oggi alla fine del vertice Nato: il più grande test dal dibattito "malriuscito" di due settimane fa. Dovrà dimostrare di essere in controllo della situazione, da solo, in un botta e risposta lungo, tosto, rispondendo a ogni domanda, per dimostrare di essere in grado di fare il presidente. Oggi sarà la prima vera conferenza stampa da novembre 2023.

MORTO DOPO IL TASER. La scarica del Taser ha ucciso un uomo a Colle Isarco? O è stato il cocktail di alcol e cocaina assunto prima di dare in escandescenze? Si attendono risposte dall'autopsia, ma intanto l'intervento di una pattuglia di carabinieri in Alto Adige fa deflagrare la polemica sull'arma che Piantedosi ha annunciato di voler dare in dotazione a tutte le polizie municipali: "Ha una funzione di deterrenza", dice il ministro. Secondo incidente mortale dopo quello avvenuto nel 2023 in provincia di Chieti. In Italia sono circa 5.000 quelli in dotazione alle forze dell'ordine. Alcuni studi medici suggeriscono che l'uso del Taser possa avere avuto conseguenze mortali su soggetti con disturbi cardiaci o le cui funzioni, nel momento in cui erano stati colpiti, erano compromesse da alcol o droga. Ma non ci sono certezze.

Vi segnalo inoltre in breve:

ROSA E OLINDO, SIPARIO. La Corte d'Appello di Brescia giudica inammissibile la richiesta di revisione del processo già chiuso in Cassazione ormai 13 anni fa, confermando l'ergastolo a Rosa Bazzi e Olindo Romano. Loro sono gli assassini della strage di Erba. Prove schiaccianti. Ci si augura che la tesi innocentista, quella del complotto ordito contro due poveretti "mezzi scemi" incapaci di far male a una mosca, non venga più tirata fuori da nessuno.

MORGAN. Persecuzioni, foto intime diffuse in chat, minacce. Stalking e diffamazione aggravata sono i reati contestati a Marco Castoldi, in arte Morgan, 51 anni, denunciato dalla ex compagna, la cantante Angelica Schiatti, 35 anni. Il procedimento penale è iniziato quattro anni fa ma si è arenato. Il caso è deflagrato ieri, sono emersi i messaggi shock dell'ex cantautore di successo: un incubo infinito per la vittima e per chi le sta vicino. "Questa è la condizione di una donna che trova il coraggio per denunciare in Italia", dice lei. Warner Music ora scarica Morgan, anche la Rai lo rinnega.

ABUSO D'UFFICIO. Abrogato il reato di abuso d'ufficio con il via libera della Camera al disegno di legge Nordio. Maggioranza compatta, le opposizioni all'attacco. Il ministro guarda ad Azione e Italia Viva e annuncia una riforma delle intercettazioni che "attui radicalmente l'articolo 15 della Costituzione sulla segretezza delle conversazioni".

FA CALDO. Sale il numero delle città con bollino rosso per il rischio caldo: venerdì 12 luglio saranno 11, rispetto alle 7 previste per oggi. Sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Venerdì saranno tre le città con bollino arancione (Ancona, Reggio Calabria e Verona).

FIORELLO A DISCOVERY. Sarebbe un'altra mazzata per la Rai. Discovery tenta Fiorello, un passaggio dello showman sul canale Nove dall'anno prossimo, magari convinto anche dall'amico Amadeus, è possibile. Nessuna firma, solo voci di corridoio. Fiorello comporterebbe un investimento notevole, per lui si studierebbe un nuovo programma serale.

CHIP NEL CERVELLO. Elon Musk ha annunciato che la sua società Neuralink riprenderà a installare impianti cerebrali negli esseri umani: obiettivo 5 pazienti entro fine anno. A gennaio Neuralink ha impiantato il suo primo impianto cerebrale in un essere umano, un 29enne tetraplegico dopo un incidente stradale. A marzo l'azienda ha pubblicato un video che mostrava Noland mentre giocava a scacchi online.

MUSETTI DA SOGNO. Lorenzo Musetti da Carrara illumina Wimbledon e si sbarazza in cinque set (3-6 7-6 6-2 3-6 6-1) di Taylor Fritz. Vola in semifinale, ha giocato il miglior tennis della sua carriera: "Dopo la nascita di mio figlio, è il più bel giorno della mia vita". Oggi Jasmine Paolini gioca la semifinale femminile contro Donna Vekic. Domani Musetti-Djokovic.

TAMBERI C'E'. Nessuna lesione muscolare per Gimbo Tamberi, sospiro di sollievo dagli esiti della risonanza. I tempi di recupero dovrebbero essere abbastanza rapidi, alle Olimpiadi ci sarà. La gara del saltatore azzurro inizia il 7 agosto. Rimane vivo il sogno di diventare il primo a ripetere l'oro ai Giochi in questa disciplina.

INGHILTERRA-SPAGNA. L'Inghilterra si è qualificata per la finale di Euro 2024 battendo 2-1 l'Olanda nella seconda semifinale giocata a Dortmund, grazie a un gol di Watkins all'ultimo respiro. Domenica sera la nazionale inglese sfiderà la Spagna per il titolo continentale. Appuntmento il 14 luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino.

Buona giornata su Today.it.