Chi ha vinto le elezioni in Abruzzo (e chi crolla), lunedì di allerta maltempo poi cambia tutto, il giallo della foto di Kate e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

CHI VINCE IN ABRUZZO. Vince, e vince nettamente, in Abruzzo il candidato del centrodestra Marsilio, fedelissimo di Meloni. Fratelli d'Italia si conferma primo partito al 24 per cento. Brusco stop per il campo largo trainato da Pd-M5s. Quello in Sardegna è stato un exploit isolato. Malissimo soprattutto il partito di Conte, che alle scorse regionali in questa regione aveva preso il 20 e alle politiche il 18; stavolta si è fermato al 7 per cento, mentre sorprende il 20 per cento del Pd di Schlein. Forza Italia si attesta sopra al 13 per cento, un risultato straordinario per un partito che dopo la morte di Berlusconi in tanti davano per finito. La sua forza sono esponenti molto radicati a livello locale.

FORTE MALTEMPO. Piogge torrenziali, frane, strade interrotte, nevicate e allerta massima per i fiumi. Sono ore complicate sul fronte maltempo. I disagi maggiori in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. A Monesi (Imperia) quattro scialpinisti sono stati travolti da una valanga e uno di loro è morto. Oggi, lunedì 11 marzo, sarà un'altra giornata con tanta pioggia. Al Nord avremo un miglioramento, anche se resta il rischio molto elevato di valanghe sulle Alpi. Al Centro-Sud fino a sera forti temporali e piogge su quasi tutto il versante tirrenico. Poi si va verso giornate stabili, soleggiate e con temperature progressivamente via via più calde.

LA PACE DEL PAPA. L'invito di Papa Francesco ad avere "il coraggio di negoziare" ha sollevato aspre polemiche a Kiev. Il Vaticano ha spiegato che il pontefice non chiede all'Ucraina di arrendersi, che ha usato l'immagine della "bandiera bianca" solo perché era contenuta nella domanda dell'intervistatore. Intendeva indicare "la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta col coraggio del negoziato". La Russia non ha alcuna intenzione di negoziare, però. Resta un elemento che non può essere ignorato: molti osservatori ed esperti militari hanno messo in chiaro che per l'Ucraina riconquistare tutti i suoi territori occupati è una missione impossibile.

SPARI TRA LA GENTE. "L'ho ucciso per una donna che ci contendevamo" ha detto Mikea Zaka, il 23enne albanese fermato per l'omicidio del connazionale Kasmi Kesen di 27 anni, a Frosinone. Non ha convinto nessuno: l'avrebbe detto per evitare che le indagini si allarghino a droga e prostituzione che, nella Ciociaria, sono in mano alla mafia albanese, che da anni ha colonizzato il territorio. Sabato hanno messo in pericolo la vita di almeno 50 clienti seduti ai tavolini del popolare bar "Shake". Pare saltata ogni "regola" nel mondo criminale, negli ultimi mesi si spara tra la gente.

GAZA. A Gaza i morti sono ormai oltre 31mila. Al Jazeera riferisce anche di 72mila feriti accertati dal 7 ottobre. Inizia il Ramadan e non c'è alcun cessate il fuoco all'orizzonte. Dichiarazioni a parte, il sostegno degli Usa a Israele non è in discussione e nulla porterà Biden a tagliare gli armamenti allo Stato ebraico. Le distanze tra Hamas e Israele sono ancora enormi: Israele vuole uccidere i capi di Hamas. Il movimento islamista vuole la fine della guerra e la liberazione dei prigionieri in cella per aver ucciso degli israeliani. Così un accordo non arriverà.

ALLARME FENTANYL. Anche in Italia si inizia a parlare di Fentanyl, un oppiaceo sintetico che negli Usa sta mietendo vittime soprattutto tra i giovani. Il governo porta oggi in consiglio dei ministri un decreto con una stretta sul controllo del commercio dei cosiddetti "precursori": le sostanze chimiche con cui si possono produrre nei laboratori illegali droghe sintetiche. Dal 2000, più di un milione di persone negli Stati Uniti sono morte per overdose, la maggior parte delle quali dovute agli oppioidi. Più di 1.500 americani ogni settimana muoiono così, 180 al giorno. Un'ecatombe silenziosa.

TEMPESTA MONICA. La tempesta "Monica" sta spazzando il sud-est della Francia. Almeno tre morti e vari dispersi per la violentissima ondata di maltempo, con fiumi che sono straripati in poche ore. Le vittime sono tutte state colte dalla violenza delle acque mentre tentavano di attraversare ponti su corsi d'acqua in piena.

PORTOGALLO A DESTRA. Dopo otto anni di governo socialista, il Portogallo vira a destra. Exploit dei populisti estremisti del partito Chega e del suo leader Andre Ventura, che raddoppiano i voti, passando dal 7% del 2022, a un dato tra il 14 e il 17%.

CAOS AD HAITI. Gli Stati Uniti hanno evacuato in aereo il personale non essenziale dell'ambasciata da Haiti, mentre il paese precipita sempre più nella violenza delle bande criminali. Il Paese è sull'orlo della guerra civile e Port-au-Prince è una città sprofondata nel caos.

CARO VOLI. Anche la Pasqua 2024 all'insegna del caro-voli, con voli andata e ritorno per le isole italiane sopra quota 300 euro. Le compagnie aeree continuano a imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle.

TESTATA D'AVERSA. Una testata. A partita finita, per risolvere una discussione animata. L'allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha perso il controllo dopo la sconfitta in casa col Verona, colpendo al volto il centravanti avversario Henry. Probabilmente sarà esonerato.

DANI ALVES. "Dani Alves si è suicidato in carcere". Basta un tweet su X e la fake news sulla morte di Dani Alves dilaga. Il calciatore brasiliano è in carcere in Spagna dopo una condanna per violenza sessuale. La sorella costretta a smentire la notizia falsa con un video su Instagram: "Quanta crudeltà".

OSCAR. Oppenheimer trionfa agli Oscar con sette statuette, tra cui miglior film, migliore regia e migliori attori protagonista e non protagonista. Niente da fare per Io Capitano di Matteo Garrone.

LA FOTO. Le agenzie Reuters, Associated Press, Afp e Getty hanno ritirato la foto di Kate Middleton dai loro canali perché secondo il loro fact checking è manipolata. Ci sarebbe un'incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della figlia. Così il mistero della sua misteriosa operazione e di tutte le illazioni circolate sulla sua malattia diventano un giallo. Sarebbe il primo caso di un fake regale, dannoso perché in Inghilterra da oggi nessuno si fiderà degli aggiornamenti ufficiali su come sta la principessa.

