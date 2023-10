Strage di bambini e neonati (decapitati), nuova scossa di magnitudo 6.3, Rai senza spettatori e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 11 ottobre 2023.

LA STRAGE DEI BAMBINI. Kfar Aza è un kibbutz a due chilometri dalla Striscia di Gaza. I soldati israeliani che ieri ne hanno ripreso il controllo dopo aver eliminato i jihadisti di Hamas che lo hanno tenuto per due giorni, hanno annunciato di aver scoperto, tra gli altri, i cadaveri di 40 bambini tra cui alcuni neonati, alcuni decapitati, altri sgozzati. Un massacro nell'enclave rurale di circa 750 anime fondata all'indomani della nascita dello Stato d'Israele da immigrati provenienti dal Maghreb. Intere famiglie uccise nei loro letti, ogni nucleo ha perso qualcuno. Le vittime qui in tutto sarebbero almeno 200, tra uomini donne e bambini. La notizia viene ripresa dai media a livello globale. Il kibbutz Kfar Aza è il nuovo simbolo dei crimini di guerra commessi: lì nessuno immaginava che Hamas sarebbe stata in grado di violare così agevolmente le difese israeliane e uccidere così tante persone. L'esercito ha impiegato 12 ore sabato per raggiungere la comunità dopo che è stato lanciato l'allarme. In quattro giorni il bilancio delle vittime in Israele ha raggiunto quota 1.200, mentre a Gaza sono state uccise più di 900 persone.

ANCORA TERREMOTO. Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito stanotte l'Afghanistan, con magnitudo 6.4. L'epicentro è a 28 chilometri a nord di Herat. La zona ha già registrato oltre duemila morti per il sisma di magnitudo 6.3 avvenuto sabato scorso. Una catastrofe senza fine. L'Afghanistan è spesso colpito da terremoti, soprattutto nella catena montuosa dell'Hindu Kush. L'impatto della nuova scossa non è ancora chiaro, in molti dormono all'aperto dopo che le loro case sono state distrutte sabato. Le immagini dei villaggi mostrano intere case, troppo fragili per resistere a un simile terremoto, ridotte in macerie.

"VIOLENZA INAUDITA" SU WILLY. "Una violenza inaudita, colpi sferrati per uccidere": lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso luglio i giudici della corte d'Assise di appello di Roma hanno condannato a 24 anni i fratelli Bianchi, a cui in primo grado era stato inflitto l'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a calci e pugni a Colleferro tre anni fa. Il caso di cronaca sconvolse la comunità locale e alzò il velo sulla drammatica condizione giovanile nei piccoli centri. Ai Bianchi sono state riconosciute in appello le attenuanti generiche, e dunque la riduzione della pena, perché non parteciparono alla lite iniziale.

FERROVIE SUL MERCATO. L'ultimo a provarci, e andò male, fu Matteo Renzi quando era al governo otto anni fa. Ora tenta Giorgia Meloni, spinta dalla necessità di mandare ai mercati segnali rassicuranti sulla riduzione del mostruoso debito pubblico. L'idea di mettere sul mercato Ferrovie dello Stato torna d'attualità. Secondo quanto confermano a La Stampa fonti qualificate, l'ipotesi è di una quotazione in Borsa sul "modello Terna", la società che possiede la rete elettrica per il 40 per cento del gruppo. Tra le grandi società pubbliche privatizzabili Ferrovie è l'ultima di cui lo Stato possiede ancora il 100 per 100 e il business ferroviario richiama l'attenzione di molti investitori. L'operazione può valere 5 miliardi.

MIGRANTI E GIUDICI. Nuovo blitz della Lega sui migranti: il Carroccio vuole un cambiamento delle sezioni dei tribunali. Di fatto, propone una riforma di quelle sezioni immigrazione che stanno smontando le nuove norme del governo in materia, affidando il lavoro al Tar o alle Corti d'appello dove si ritiene che siedano magistrati più terzi. Ma il piano per sterilizzare le sezioni ritenute più "politicizzate" resterà con ogni probabilità solo nelle fantasie di via Bellerio, perché gli alleati di centrodestra non lo ritengono una priorità e non danno sponde a Salvini, che spingerà però molto sul tema migranti nella lunga campagna elettorale verso le europee.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TORTURE IN CARCERE. Gli inquirenti tenevano d'occhio il carcere di Cuneo dal 2021: hanno notificato avvisi di garanzia a 23 agenti di polizia penitenziaria con le accuse di tortura, lesioni e abuso di autorità. Sette le presunte vittime, cinque pakistani e due nordafricani. L'associazione Antigone continua a sostenere la necessità di una legge contro la tortura.

UCCISA DALLA SUA AUTO. Ha parcheggiato in salita, è scesa, ma l'auto ha cominciato a muoversi; lei ha provato a fermarla ma è rimasta schiacciata: è morta così ieri nel Napoletano Filomena La Montagna, una farmacista 40enne che si stava recando al lavoro; indagini sono in corso per capire se il freno a mano fosse difettoso o se non sia stato inserito: sarà cruciale capirlo. Lascia una bambina di 2 anni, l'incidente ha destato sgomento. Sui social il cordoglio di tanti cittadini, ma anche di sindaci della zona.

TAGLI IN MANOVRA. Il ministro dell'Economia Giorgetti annuncia: "Nella legge di bilancio tagli duri. Lo sforzo per contenere la spesa non sarà semplice da digerire, anche per i miei colleghi, ma un controllo ferreo è ineludibile". Non ci sono soldi.

LA CRISI DEL CLASSICO. La crisi dei licei classici si fa sempre più marcato, ogni anno meno iscritti, solo quets'anno 28mila nuovi ginnasiali in meno. Un tempo il classico era la scuola che dava accesso a tutte le facoltà, ora non è più così. Con meno iscritti al classico, il linguaggio di una popolazione si impoverisce.

CALCIATORI E SCOMMESSE. Nicolò Fagioli, 22 anni, centrocampista della Juventus, ha avuto accesso a delle piattaforme illegali di scommesse online, e i suoi movimenti sono finiti in un'indagine della procura della Repubblica di Torino. Giocare d'azzardo non è un reato, ma farlo su piattaforme illegali sì. La questione è giuridica.

EURO 2032. Italia e Turchia ospiteranno Euro 2032, nel 2026 la selezione dei cinque stadi. È dal 1990 che non avevamo la possibilità di organizzare un torneo calcistico così importante. Non è chiaro però se la finale sarà giocata a Roma o a Istanbul (che è in vantaggio). L'Italia come sempre deve inseguire, perché in Turchia hanno stadi più moderni, negli ultimi 15 anni sono stati costruiti o restaurati una trentina di impianti.

NUBI NERE SULLA RAI. Il nuovo corso della tv pubblica sembra un mezzo flop, tra programmi che non ingranano e addii eccellenti. Per le sole reti generaliste Rai in un anno sono andati persi 248mila spettatori nel giorno medio e 470mila nel prime time contro i 104mila persi da Mediaset nel giorno medio e i 246mila in prima serata. E Canale 5 è ormai la più amata da italiane e italiani: faranno discutere i nuovi dati del Sole 24 Ore.

