Arriva il bonus benzina, funerali impossibili a Brandizzo, 4 giovani uccisi dal treno e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 11 settembre 2023.

INVESTITI DAL TRENO. Shock in Spagna, dove domenica sera 4 persone sono morte investite da un treno regionale a Montmeló, vicino a Barcellona, mentre cercavano di attraversare i binari in un punto non autorizzato, in curva e con visibilità difficile. Le vittime erano giovani diretti al Festival Duro, un evento musicale che viene annunciato come "il primo festival hard techno della Catalogna". Volevano prendere una scorciatoia. Altre tre persone sono rimaste ferite. I Mossos d'Esquadra hanno respinto la proposta del sindaco di annullare il concerto, per cui si erano riunite 15.000 persone: l a sicurezza dei partecipanti non sarebbe stata garantita.

BENZINA E BONUS. A brevissimo il governo decide come intervenire contro il caro carburanti. Qualcosa verrà fatto, non sembrano esserci più dubbi. Le risorse sono quelle dell'extragettito dell'Iva (da 1 a 2 miliardi). Sembra allontanarsi l'idea del bonus limitato alle famiglie meno abbienti (sarebbe complesso a livello pratico, servirebbe una nuova social card o qualcosa del genere), si punta a un taglio lineare come ai tempi del governo Draghi. Secondo le ultime indiscrezioni, il meccanismo prescelto potrebbe essere quello, già esistente, della cosiddetta accisa mobile: ovvero, quando il prezzo self service nelle aree urbane sfonda i 2 euro al litro, lo Stato rinuncia al "suo" extraprofitto, l'Iva che pesa anche sulle accise oltre che sul carburante. Ma il meccanismo dell'attivazione dell'accisa mobile, calcolato su medie bimestrali, sembra un po' farraginoso. Potrebbero esserci novità importanti in settimana.

L'ATTACCO DI MELONI. Meloni va all'attacco della Commissione europea per il mancato via libera dell'Antitrust di Bruxelles all'ingresso di Lufthansa in Ita Airways, l'acquisizione del 41 delle quote da parte dei tedeschi. Secondo il Mef, il dossier "non ha ancora ricevuto il via libera della concorrenza europea, atto necessario per concretizzare l'accordo firmato da mesi". Ma da Bruxelles fanno sapere di non avere ancora ricevuto la notifica. Questione politica, all'orizzonte le elezioni europee 2024.

MAROCCO TREMA ANCORA. Il bilancio ufficiale del terremoto di magnitudo 6.8 in Marocco è di 2.122 morti e 2.421 feriti. L'ospedale di Marrakech è al collasso. La provincia di Al Haouz, composta da paesini sui monti, la più colpita. Lì si scava a mani nude tra le macerie in cerca di superstiti. Ieri ci sono state forti scosse di assestamento, anche di magnitudo 4.5 di magnitudo. È stato il sisma più mortale nel Paese dal 1960, quando quello on epicentro ad Agadir uccise 12.000 persone. Terremoti di magnitudo tra 6 e 6.9, come quello in Marocco, possono essercene 150 all'anno nel mondo. Quando toccano zone vicino a noi vi prestiamo più attenzione.

STRAGE SULL'ASFALTO. A Cagliari 4 amici, tra i 19 e i 24 anni, sono morti in uno schianto in viale Marconi all'alba di domenica. La causa dell'incidente sarebbe l'alta velocità, l'utilitaria ha sbandato e preso il cordolo dell'aiuola spartitraffico, ha urtato un marciapiede e impattato contro il muro di una casa, prima di iniziare la terrificante carambola. Sono morti così Najibe Lavinia Zaher, Alessandro Sanna, Simone Picci e Giorgia Banchero, Solo nei fine settimana di questa estate, tra i primi di giugno e i primi di settembre, i morti sulle strade italiane sono stati 420. Omicidio stradale plurimo è il reato ipotizzato dalla procura cagliaritana che ha aperto un'inchiesta: un atto formale per accertare quanto accaduto, visto che anche il conducente dell'auto ha perso la vita.

FUNERALI IMPOSSIBILI A BRANDIZZO. Per ora, nessun funerale per i cinque operai della ditta Sigifer morti nella strage di Brandizzo. Resta questa una delle "code" più drammatiche dell'incidente sul lavoro più grave del 2023 in Italia. I parenti invocano una salma da seppellire, è interminabile e straziante il lavoro della polizia scientifica incaricata di attribuire ogni resto a un corpo. Le famiglie delle vittime hanno consegnato tutto ciò che possa rendere riconoscibile quanto è rimasto dei loro cari: vecchie ecografie, foto di tatuaggi, documenti di impianti odontoiatrici. Ci vorrà tempo. Dolore che si aggiunge a dolore.

Vi segnalo inoltre, in breve:

VOLONTARI UCCISI IN GUERRA. La spagnola Emma Igual e il canadese Anthony Ihnat sono stati uccisi sabato mattina poco lontano da Bakhmut. Entrambi espertissimi, andavano con cibo e medicine negli scantinati di paesini sventrati a convincere gli anziani a scappare. A Chasiv Yar il loro veicolo è finito sotto un attacco russo.

ELEZIONI FARSA. Mosca ha rivendicato la vittoria del partito di Putin alle elezioni nei territori annessi all'Ucraina, con oltre il 70%. La Commissione elettorale ha dichiarato che il partito Russia Unita ha vinto nelle quattro regioni di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, dopo un voto molto criticato, a causa dell'assenza di una vera opposizione e del giro di vite su media e voci critiche.

PD, AUTUNNO MILITANTE. Schlein chiude la Festa dell'Unità a Ravenna davanti a duemila militanti e annuncia una manifestazione del Pd in autunno per la sanità pubblica, la difesa del potere d'acquisto delle famiglie e le misure per una crescita sostenibile.

LA SCUOLA DEI PRECARI. Inizia la settimane del ritorno in classe in quasi tutte le regioni. In cattedra ogni quattro insegnanti uno è un supplente. Così si riparte, lo scontro è come sempre sui numeri. Il ministro stima 130mila precari, i sindacati almeno 200mila. I concorsi annunciati nel piano del Pnrr per 70mila posti non sono ancora stati banditi.

OPZIONE DONNA. Con la legge di bilancio dovrebbe arrivare un'estensione di Opzione Donna. L'idea è quella di eliminare per le tre categorie di beneficiarie interessate all’agevolazione (caregiver, invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi) il paletto dei figli per anticipare ulteriormente il pensionamento da 60 a 58 anni.

MORTI IN DELTAPLANO. Due persone sono morte in provincia di Parma dopo essere precipitate con un deltaplano a motore. La tragedia attorno alle 20 di domenica con il mezzo che ha preso fuoco non dando scampo ai due occupanti. Morti padre e figlio residenti nella zona.

MESSINA DENARO GRAVE. Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro peggiorano. Da cinque giorni è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale de L'Aquila, dove ad agosto era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico: è affetto da un tumore al colon al quarto stadio e sta seguendo una terapia del dolore.

AZZURRI AL BIVIO. Domani con l'Ucraina è già partita da dentro o fuori nelle qualificazioni per gli europei, Spalletti cerca nuove soluzioni, Vicario può soffiare il posto a Donnarumma. Nelle due partite con gli ucraini, domani in casa e il 20 novembre nel verosimile campo neutro polacco di Wroclaw, c'è l’obbligo di fare 4 punti, per evitare il rischio play-off.

Buona giornata, su Today.