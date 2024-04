A Suviana strage "incomprensibile", ragazza uccisa in chiesa dalla trappola del fidanzato, il vero numero degli ostaggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 12 aprile 2024.

SUVIANA "INCOMPRENSIBILE". Trovati i corpi di altri tre morti nella centrale elettrica di Suviana (sei in totale per ora). Manca un disperso nel più grave incidente sul lavoro del ventunesimo secolo in Italia. I lavoratori sono stati travolti dall’esplosione mentre correvano verso l'uscita. I vigili del fuoco hanno trovato i corpi nella posa istintiva di chi tenta disperatamente la fuga. Gli occhi sono puntati sulla catena dei subappalti, ma su impianti di quel tipo mettono le mani solo tecnici altamente specializzati, pochi, ben conosciuti. Nella manutenzione di quella centrale non c'era improvvisazione. Le cause dell'esplosione sono un mistero anche per gli esperti: cortocircuito o errore umano, non lo sa nessuno, saranno indagini difficilissime. Tre dei feriti sono gravi.

CONTE STRAPPA. C'è stato un breve momento, dopo le elezioni regionali vinte da Todde in Sardegna, in cui pareva possibile, se non un'alleanza programmatica, almeno una convivenza, tra i due principali partiti di opposizione. Tutto ampiamente naufragato. Nuovo strappo di Conte in Puglia, ora l'obiettivo è superare Schlein alle elezioni europee del 9 giugno. Il M5s esce dalla giunta Emiliano. "Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare tabula rasa per estirpare la cattiva politica", ha detto il leader pentastellato dopo l'ultima tornata di arresti dem in Puglia. Schlein furiosa con modi e tempi Pd Pugliese, che solo da poche ore ha deciso di mettere alla porta i tre coinvolti nelle inchieste: fino a ieri, per dire, uno era ancora capogruppo in Regione.

UCCISA DALLA TRAPPOLA DEL FIDANZATO. Un femminicidio premeditato, secondo gli inquirenti. L'avrebbe trascinata in Italia a bordo di un pullman di linea con il preciso intento "di ucciderla per annullarla". Auriane Nathalie Laisne, la ragazza francese di 22 anni trovata il 5 aprile morta tra i ruderi di una cappella nei boschi della Valle d'Aosta, sarebbe stata uccisa dal suo compagn, Teima Sohaib, 21 anni, italiano. Arrestato in Francia, l'Italia ha chiesto l'estradizione. Avrebbe portato la giovane nella chiesetta diroccata con l'intento prima di ucciderla e poi di depistare, facendo sparire documenti e cellulare della ragazza e mettendo il corpo in posizione decisamente insolita, chi l'ha trovata ha pensato che dormisse.

DESERTO MEDITERRANEO. L'estate è dietro l'angolo e senza missioni di soccorso europee si continuerà a morire sulla rotta centrale del Mediterraneo. Ieri altri 9 morti e 15 persone disperse. Partiti dalla Tunisia, invivibile ormai per i centroafricani, hanno perso la rotta e tra onde alte due metri sono naufragati. Trafficanti di esseri umani senza scrupoli fanno viaggiare le persone anche quando le condizioni meteo sono proibitive. Non c'è patto per i migranti che tenga, la grande migrazione proseguirà. L'Ue si accapiglia su nuove procedure di identificazione, nuovi centri, ma intanto le navi umanitarie vengono ostacolate in ogni modo e non c'è un investimento continentale di alcun tipo sui soccorsi. Vorrà dire più morti in mare.

IL VERO NUMERO DI OSTAGGI. Funzionari americani hanno riferito al Wall Street Journal di temere che gran parte degli ostaggi israeliani tenuti ancora prigionieri da Hamas a Gaza siano morti. I colloqui per una tregua sono al palo, Hamas non sarebbe in grado di rintracciare con certezza nemmenon quei primi 40 ostaggi vivi che Israele chiede. Visti i bombardamenti a tappeto, è realistico che il numero degli ostaggi ormai morti sia molto alto. Altri forse sono morti quasi subito, per le ferite riportate durante il loro rapimento. Alcune settimane fa le forze armate israeliane avevano confermato la morte di 34 ostaggi. La situazione sarebbe, però, molto peggiore.

Vi segnalo inoltre in breve:

LA GUERRA DI PUTIN. Secondo fonti dei servizi di Paesi della Nato, Putin punterebbe davvero "a un crollo di Kiev" e a insediare in Ucraina "un governo fantasma", vuole trattare solo con Stati Uniti e Cina, tagliando fuori l'Europa e Zelensky. Ipotesi più che improbabile. In Svizzera ci sarà una conferenza di pace sull'Ucraina (senza la Russia).

INONDAZIONI RECORD. Alcune zone tra la Russia e il Kazakhistan colpite da forti inondazioni. Oggi è previsto il picco del livello dell’acqua. A provocare quello che il presidente kazako ha definito "il più grande disastro naturale degli ultimi 80 anni", i temporali incessanti e lo scioglimento della neve sui monti Urali. Quasi 100mila evacuati.

DIRITTO DI ABORTIRE. Il diritto all'aborto sia aggiunto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue: è quanto chiede l'Eurocamera con una risoluzione approvata con 336 voti a favore, 163 contro e 39 astensioni (i partiti della maggioranza di governo italiana votano contro).

VIRUS DENGUE. Nessuna emergenza Dengue in Italia, ma si potrebbe arrivare a un migliaio di casi di virus trasmesso dalle zanzare entro fine anno secondo il virologo Pregliasco. Oltre alle infezioni dall'estero, ci dobbiamo aspettare anche dei casi autoctoni.

RYANAIR PUNTA SUL SUD. Ryanair vuole aprire in Italia un centro di manutenzione per gli aerei: "Stiamo valutando l'ubicazione abbiamo diverse proposte, ma al momento non abbiamo ancora deciso dove verrà collocato. Di certo sarà al Sud", dice il ceo Wilson. La nuova struttura si aggiungerà al centro di addestramento per i piloti a Bergamo.

IPHONE VIOLATI. Apple ha avvisato alcuni utenti dell’iPhone in India e altri 91 Paesi che potrebbero essere stati vittime di un "mercenary spyware attack", una formula con cui la società americana indica un tipo di intrusione "molto più sofisticata" dei classici casi di cybercrime.

GIORNALISTI IN CARCERE. Il capogruppo di Meloni al Senato chiede con vari emendamenti il carcere fino a 4 anni e mezzo e multa di 120mila euro per il giornalista che pubblica notizie anche in parte false. Ma il disegno di legge sulla diffamazione prevede già multe capestro e l'obbligo di rettifica senza replica.

ATALANTA DA SBALLO. Vince 0-3 contro il Liverpool di Kloop l'Atalanta nei quarti di Europa League. Partita leggendaria dei bergamaschi. La Roma si impone 0-1 a Milano contro il Milan grazie a un altro gol di Mancini.

SIMBOLI AMERICANI. Morto a 76 anni il running back più forte della storia del football, Orenthal James Simpson, per tutti OJ. Atleta senza pari, star in film e pubblicità, coinvolto nel "processo del secolo" e assolto (incredibilmente) dall'accusa di aver ucciso l'ex moglie Nicole e un amico. Resterà il simbolo di luci e ombre del sogno americano, di chi raggiunge la gloria quasi assoluta per finire nella polvere totale. Il lungo documentario dedicato alla sua vicenda, "O.J.: Made in America", è uno dei migliori documentari sportivi di sempre (è su Disney+).

Buona giornata su Today.it.