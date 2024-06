Anna strangolata dall'ex, a che età andranno in pensione i trentenni di oggi, addio al calcio "in chiaro" in tv e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 12 giugno 2024.

ANNA UCCISA DALL'EX. C'è una storia di figli contesi dietro all'omicidio di Anna Sviridenko, 40 anni, a Modena. Arrestato l'ex marito 48enne, Andrea Paltrinieri: si è presentato in caserma con il cadavere della donna, dottoressa specializzata in medicina nucleare, nel bagagliaio del furgone. Lei lavorava all'ospedale universitario di Innsbruck e aveva da poche ore ottenuto la custodia dei suoi due figli da un tribunale austriaco. Era tornata a Modena per riportare entrambi i ragazzi nel Paese in cui si era trasferita dopo la separazione. L'uomo, ingegnere, disoccupato, l'ha strangolata con una cintura, l'ha incappucciata con una busta, l'ha caricata sul furgone e si è presentato dai carabinieri. Ennesimo atroce femminicidio.

SPERANZE DI TREGUA. Hamas ha accettato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi: il gruppo sarebbe pronto a negoziare i dettagli dell'accordo ma chiede la "fine totale" dei combattimenti a Gaza. I dettagli a cui hanno fatto riferimento sia Israele che Hamas non sono di poco conto. Nella prima fase ci sarebbe un cessate il fuoco su tutta la Striscia, con i militari israeliani fuori dalle aree abitate di Gaza. Dal 7 ottobre più di 37.000 persone sono state uccise nell'enclave palestinese: quel giorno il gruppo islamista ha ucciso 1.200 persone e ne ha portato 251 a Gaza come ostaggi.

OCCHI PUNTATI SULLA FRANCIA. E' una svolta che nemmeno nella destra francese qualcuno aveva mai messo in conto, mai ritenuto possibile. I Républicains, malconci erede di quello che fu il glorioso partito gollista francese, solo il 5% dei consensi alle ultime presidenziali, sono pronti ad allearsi con il Rassemblement National alle elezioni legislative francesi. Così la destra francese - in Europa affiliata al Ppe - attraversa una linea rossa che nessun leader della famiglia politica di Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy aveva mai varcato. Con il sostegno dell’elettorato repubblicano la vittoria de Le Pen è assicurata? No, ma è più probabile di prima. Ed è un segnale che quello che una volta era il Front National non è più isolato come prima.

L'ETÀ DELLA PENSIONE. Chi oggi ha 30 anni e ha iniziato a lavorare nel 2022 (è il caso di molti neolaureati) potrà andare in pensione, se sarà in possesso di almeno 20 anni di contribuzione, nel dicembre 2063 con 69 anni e 10 mesi d’età: ovvero, a quasi 70 anni. La proiezione si ricava dal simulatore Inps "Pensami" da poco aggiornato sulla base degli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici per effetto dello scenario demografico Istat mediano (base 2022), ripreso nell'ultimo rapporto della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.

VOLA GIMBO. L a stella italiana dell'atletica leggera Gianmarco "Gimbo" Tamberi ha giocato con il pubblico dall'inizio alla fine della competizione fino a conquistare il suo terzo titolo europeo nel salto in alto allo Stadio Olimpico di Roma (2,37 metri). Adesso la testa è già alle Olimpiado, dove Tamberi, campione in carica, punta a un bis da leggenda. Oro anche per Nadia Battocletti nel 10mila metri. Una grande serata di sport azzurro sotto gli occhi di Mattarella.

Vi segnalo inoltre in breve:

HUNTER BIDEN. Hunter Biden, 54 anni, figlio minore di Biden, è stato condannato ieri da un tribunale del Delaware: nel 2018 aveva comprato una Colt Cobra calibro 38, mentendo sul formulario che gli chiedeva se era tossicodipendente. Rischia un massimo di 25 anni di prigione, nella sentenza che arriverà entro 120 giorni, ossia alla vigilia del voto. Difficile però che il tema "armi libere", molto caro ai Repubblicani, sposti chissà quanti voti.

ADDIO QUOTA 41. Quota 41, anche in un'intervista a La Stampa. Ma resterà a bocca asciutta: il progetto di andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica è definitivamente tramontato. in legge di bilancio ci si limiterà a qualche ritocco del sistema pensionistico. La Lega chiederà almeno la proroga di Quota 103, che però nel 2023 ha prodotto solo 20 mila uscite.

AUTO CINESI. Auto elettriche cinesi, l'Ue è pronta allo scontro con Pechino. Dopo mesi di verifiche la Commissione europea è decisa ad annunciare i dazi sulle vetture pulite "made in China". La decisione di restrizione è praticamente cosa fatta: ecco cosa succederà.

LE CHAT DI SIGNORELLI. Paolo Signorelli si è dimesso: non è più il portavoce del ministro Lollobrigida. Crosetto parla di "messaggi privati criticabili, ma usati per massacrare" una persona. Difficile però derubricare tutto a errore di gioventù, se si sproloquia con frasi antisemite e lodi ai neofascisti non con il vicino di casa, ma con Fabrizio Piscitelli, "Diabolik", ultras della Lazio e trafficante di droga ucciso in circostanze mai chiarite fino in fondo.

UCCISA IN KAYAK. A bordo del suo motoscafo, era stato il primo a prestare soccorso al kayak travolto nelle acque del golfo di Napoli. Ora un penalista di 48 anni è anche il primo indagato dell’inchiesta sulla tragica morte in mare di Cristina Frazzica, 31 anni, investita e uccisa mentre era in canoa con un amico. Quella del professionista è una delle tre barche sequestrate: ha spiegato di non essersi assolutamente accorto del presunto impatto.

PEGGIORAMENTO METEO. Dove arrivano forti temporali e grandinate oggi e domani. Allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, allerta gialla su altre regioni soprattutto al Nord, mentre giovedì toccherà anche al Centro un sensibile peggioramento: le previsioni.

NUOVA JUVE. Inizia oggi l'atteso nuovo corso della squadra con più tifosi in Italia. La Juventus annuncerà ufficialmente l'arrivo di Thiago Motta. Curiosità: 30 anni esatti fa, il 12 giugno 1994, veniva comunicato l'ingaggio di Marcello Lippi: si aprì un ciclo fatto, in due fasi, di 13 titoli con 5 scudetti complessivi e la Champions League del 1996.

CHAMPIONS SOLO PAY. Sky "chiude la porta" sui diritti televisivi di Champions, Europa e Conference League: non saranno condivise con altri broadcaster. L'indiscrezione è del Sole 24 Ore. Nessuna delle partite che vedrà impegnate le squadre italiane la prossima stagione andrà quindi in chiaro, nemmeno su Tv8. E tantomeno sulle reti Mediaset: fino a quest'anno Canale 5 aveva una partita settimanale in chiaro.

LA FOTO DEL GIORNO. Una spettacolare visione d'insieme dell'eruzione inarrestabile del vulcano vicino a Grindavik, Islanda. La lava "corre" vicino alla città costiera di Grindavik. (AP Photo/Marco di Marco) Associated Press/LaPresse.

Buona giornata su Today.it.