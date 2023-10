Buio a Gaza, indagati a Mestre, Mimmo Lucano uomo perbene, le scommesse di Fagioli e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 12 ottobre 2023.

LA NOTTE DI GAZA. La Striscia è al buio, anche l'ultima centrale elettrica dell'enclave palestinese ha smesso di funzionare. I generali israeliani hanno avvertito: ritengono un obiettivo militare legittimo anche gli edifici civili, "perché lì Hamas localizza tutti i suoi uffici, quartier generali, le sue attività di ricerca e sviluppo e tutte le altre sue risorse militari". Sarà un massacro, a Gaza vivono 2,3 milioni di persone e non esiste posto dove poter essere al sicuro, né una vera via di fuga. Per Oxfam si va verso la "catastrofe umanitaria, lasciando senza cibo, acqua, elettricità e carburante centinaia di migliaia di civili allo stremo, dopo 16 anni di blocco". I convogli di carri armati (300 mila militari di Israele) premono al confine, si va verso l'offensiva totale. La gente di Gaza pagherà un prezzo enorme, un mini-corridoio umanitario per malati gravi e disabili potrebbe aprirsi verso l'Egitto, ma non ci sono certezze. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi terroristici di Hamas ha raggiunto quota 1.200, mentre già più di 1.100 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani su Gaza . Qui la diretta di Today.

INDAGATI A MESTRE. Tre persone sono indagate nell'inchiesta sulla strage del bus di turisti precipitato la scorsa settimana a Mestre, costata la vita a 21 persone. Si tratta dell'ad della società proprietaria del mezzo e di due funzionari del Comune di Venezia: nei loro confronti si ipotizzano i reati di omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravissime e lesioni personali colpose. Le indagini proseguono.

UN UOMO PERBENE. Riace era una storia umana, non un modello criminale. Crollano in appello le accuse a Mimmo Lucano. Da 13 anni a un anno e sei mesi. A lui si deve il modello Riace di integrazione e accoglienza diffusa degli immigrati, applaudito a sinistra e profondamente detestato a destra, un modello unico al mondo. Venne prima indagato, poi processato, infine condannato per associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio nella gestione dei fondi per i migranti. Secondo la sentenza d'appello di ieri, Lucano ha invece rispettato la giustizia di tutti, tranne per un episodio in cui è stato riconosciuto l'abuso d'ufficio: pena, un anno e sei mesi. Nessuno gli chiederà scusa per la sistematica attività di diffamazione. Un uomo perbene assurdamente perseguitato per avere dimostrato che un altro modo di accogliere è possibile. Lui dice non aver mai smesso di credere nella giustizia.

TORTURE IN CARCERE. Agenti accusati di torture su detenuti in carcere a Cuneo: il presunto blitz nella cella 417 risale a giugno. Perlopiù poliziotti fuori servizio, alcuni in abiti civili. Tutto per punire per la protesta di quattro detenuti di origini pakistane. La quasi totalità del corpo di polizia penitenziaria è estranea alla violenza e lavora ogni giorno in condizioni difficili, vista le carenze negli organici e il sovraffollamento nelle carceri, ma evidentemente in una minoranza prevalgono sottoculture disumane.

LE SCOMMESSE DI FAGIOLI. Nicolò Fagioli, giovane centrocampista della Juventus, è indagato per scommesse piazzate su circuiti illegali. Si è autodenunciato, rischia una lunga squalifica, tutto dipenderà da quali e quante sono le partite su cui aveva scommesso. Fabrizio Corona a inizio agosto aveva svelato retroscena su Fagioli che erano passati però sotto silenzio, solo Dagospia aveva ripreso quello che l'ex re dei paparazzi scrisse sul suo canale Telegram. A suo dire, il calciatore avrebbe seri problemi di ludopatia. Sui social ieri Corona ha annunciato di essere pronto a rivelare i nomi di altri calciatori, di primo piano, coinvolti in problemi analoghi. Il caso Fagioli si trasformerà in una "scommessopoli"?

Vi segnalo inoltre, in breve:

TERZO ITALIANO DISPERSO. Manca all'appello in Israele anche un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti: era al rave di Reim con la fidanzata, Shai Regev, quando i terroristi hanno aperto il fuoco contro le centinaia di partecipanti. Il 30enne, che vive a Tel Aviv, sarebbe stato ferito ma non si sa altro.

MIGRANTI LIBERI. La giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha deciso, per la seconda volta, di non convalidare il trattenimento di quattro migranti tunisini nel centro per espulsioni accelerate di Pozzallo. Il centrodestra vuole spostare il campo di battaglia da quello giuridico a quello politico.

MINI-MANOVRA. La legge di Bilancio per il 2024 si restringe ancora. Non si parla nemmeno più dell'accorpamento delle prime due aliquote Irpef, né della detassazione delle tredicesime. Potrebbe essere confermata solo la riduzione dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti con redditi medio-bassi, una manciata di euro in più al mese in busta paga.

FERROVIE SUL MERCATO. Percorso lungo e molto difficile per la privatizzazione di Ferrovie. La vendita della capogruppo è complicata dal valore (da calcolare) di infrastrutture che sono dello Stato. Non sarà semplice includere nel pacchetto Rfi, la rete ferroviaria, e anche Anas, entrata da qualche anno nel perimetro di consolidamento, con la sua rete stradale.

LA PAURA DI KIEV. L'Ucraina teme di finire in fondo alla lista delle priorità, vista la nuova crisi in Medio Oriente. Per questo ieri Zelensky è andato a Bruxelles alla sede della Nato. Kiev chiede che gli aiuti non si fermino. Negli ultimi mesi la controffensiva ucraina ha fatto progressi, ma la Russia ha dimostrato di essere pronta a sopportare molte perdite.

MAXI-SCIOPERO. Lo sciopero dei lavoratori del settore automobilistico negli Stati Uniti continua ad allargarsi a macchia d'olio, con altri 8.700 operai che hanno deciso di incrociare le braccia. Chiedono aumenti salariali e certezze sul futuro.

FINE DEL CALDO. Il weekend 14-15 ottobre sarà l'inizio di una fase piovosa e autunnale per l'Italia che all'inizio della prossima settimana vedrà, "finalmente", anche un consistente calo delle temperature sulle regioni settentrionali.

IL GHIACCIAIO CHE SCOMPARE. Sono spaventosi i dati di Arpa Valle d'Aosta. Sul ghiacciaio del Cervino temperatura sotto zero una volta solo da agosto a oggi. Negli ultimi 15 giorni le minime notturne hanno una media di 5°C e le massime di 10°C. Con queste condizioni i ghiacciai in alta montagna continuano a fondere quando normalmente dovrebbero già essere coperti dalla neve autunnale.

Buona giornata, su Today.