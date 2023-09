Più armi a Russia e Ucraina, tempesta mediterranea (2.000 morti), l'assurda richiesta alle Ong e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 12 settembre 2023.

SENZA SICUREZZA. Ci sono 11mila carabinieri in meno del previsto, 20mila poliziotti in meno rispetto alle piante organiche di un decennio fa. Ad agenti e carabinieri sono richiesti straordinari praticamente sempre. Le unità minori (stazioni e tenenze) arrancano. Spariscono commissariati, presìdi di stradale e polfer. Il controllo del territorio è solo sulla carta. Poco personale significa poche volanti. Emblematico ciò che accade con la stradale: le pattuglie sono talmente poche, e quelle poche sono riservate alle autostrade per via di una convenzione non eludibile, che in sostanza la polizia non può quasi più presidiare la viabilità ordinaria, e arriva solo in caso di grossi incidenti. Nel suo programma elettorale Fratelli d'Italia puntava a rafforzare gli organici, ma senza indicare le eventuali coperture: ora le proteste dei sindacati di settore si fanno più vibranti.

PIÙ ARMI A RUSSIA E UCRAINA. A breve, forse a ore, ci sarà l'incontro tra Putin e Kim Jong-Un. Il dittatore nordcoreano sarebbe già partito verso Vladivostok su un treno blindatissimo, che viaggerebbe ad appena 50 chilometri orari a causa della pesantissima armatura protettiva. Sia Pyongyang sia Mosca hanno confermato che il vertice è imminente. Il timore (fondato) dell'Occidente è che la Corea del Nord voglia fornire alla Russia armi per la guerra in Ucraina in cambio di aiuti economici: proiettili di artiglieria e missili anticarro. L'amministrazione Biden, intanto, è vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina. Zelensky preme per un annuncio già all'assemblea generale dell'Onu la prossima settimana ma è improbabile, visti i tempi stretti. La guerra in Ucraina è arrivata al giorno numero 566, al fronte si continua a morire e non si intravedono spiragli di negoziati.

SANITÀ AL COLLASSO. L'opposizione incalza il governo sul definanziamento del servizio sanitario nazionale. Meloni lo avrebbe detto chiaramente a Giorgetti: "Sulla sanità ci giochiamo parte del consenso, qualche risorsa in più nella legge di bilancio bisogna trovarla". Sono già stati individuati 2,5 miliardi, la metà di quanto richiesto inizialmente dal ministro della salute Schillaci. Ma 15 miliardi sono stati erosi solo dall'inflazione dal 2021 al 2024. Calenda propone di prendere 10 miliardi dalle risorse destinate al taglio del cuneo fiscale e usarli sulla sanità.

PARADOSSO ONG. La "guerra" alle ong non è più a suon di attacchi frontali come ai tempi di Salvini al Viminale, è più sottile. Oggi si tocca una vetta paradossale (forse) insuperabile. La Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, unica imbarcazione civile che batte bandiera italiana, ferma da oltre un anno, deve decidere se uscire in mare senza attrezzature di salvataggio (ma come si fa a soccorrere migranti senza salvagenti e farmaci?), o sfidare i divieti rischiando tre anni di reclusione e multe salate. Le autorità marittime hanno ispezionato la nave per settimane: negata la certificazione come nave "da salvataggio" per particolari caratteristiche tecniche dello scafo. Pretesti, cavilli burocratici e normativa fatta apposta per impedire, nei fatti, che ci siano navi umanitarie battenti bandiera italiana su una rotta che ha visto morire 2.300 persone da inizio 2023.

SUI BINARI. Fa rumore e farà discutere la "denuncia" di un giovane, Leonardo Agusta, 23 anni, ex lavoratore della Sigifer, l'azienda per cui lavoravano le cinque vittime della strage di Brandizzo: "Avevo 18 anni e non avevo seguito nessun tipo di corso per lavorare sui binari. Arrivammo alla stazione e il mio capo squadra mi fece prendere una 'pattina', quella specie di tavola che va su e giù per la strada ferrata e serve per depositare gli attrezzi. Io - dice alla Stampa - la sistemai su uno dei binari, ma nessuno mi avvertì dei pericoli. [..] A un certo punto sentii un rumore, mi girai e vidi il treno che passava e distruggeva la pattina. Mi buttai a terra terrorizzato. Per fortuna non ero proprio all'interno della sede dei binari, o adesso non sarei qui a raccontarla".

Vi segnalo inoltre, in breve:

TERREMOTO MAROCCO. In Marocco pochi superstiti nei villaggi rasi al suolo. Sono ormai 2.700 i morti e oltre 2.500 i feriti per il sisma dell'8 settembre. Devastazione gravissima soprattutto nelle montagne dell’Alto Atlante

IRAN-USA. L'amministrazione Biden ha raggiunto un accordo con l'Iran per il rilascio di cinque cittadini americani detenuti nel Paese in cambio del trasferimento di 6 miliardi di dollari di fondi di Teheran congelati e di cinque prigionieri iraniani.

SPELEOLOGO SALVATO. In Turchia in salvo lo speleologo americano che si è ammalato il 2 settembre nel fondo di una grotta nel sud: dopo nove giorni Mark Dickey, 40 anni, ha rivisto la luce.

NEONATO DI ROVIGO. Sono stati i medici ad avvisare gli investigatori: non era credibile il racconto della mamma su come il neonato (tre mesi) si fosse procurato quei traumi così gravi da causarne la morte. E così la donna è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio.

CICLISTI INVESTITI. Altro brutto incidente a Milano e, ancora una volta, una ciclista di 55 anni rimasta gravemente ferita sulle strade del capoluogo lombardo, dove nel corso dell'anno si sono registrati cinque incidenti mortali che hanno visto coinvolti ciclisti e mezzi pesanti. Ieri la donna è stata investita da un'auto.

FRENA L'ECONOMIA. Brutta mazzata all'economia europea e italiana. Le nuove previsioni della Commissione Ue sono a tinte fosche e per tenere in piedi le promesse elettorali il deficit deve salire al 4% La richiesta di sforamento è pronta: ma ovviamente andrà negoziata con Bruxelles.

BONUS BENZINA. Il prossimo Consiglio dei ministri varerà iniziative sui carburanti a vantaggio dei redditi bassi e degli autotrasportatori e ulteriori misure potrebbero arrivare dalla manovra. Resta da capire se sarà una "social card" per i meno abbienti o una misura valida per tutti.

MESSINA DENARO. Il tumore al colon in uno stadio avanzato ha fatto peggiorare notevolmente le condizioni del boss Matteo Messina Denaro: ha ricevuto la visita dei parenti nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale dell'Aquila, dove è ricoverato da oltre un mese tra ingenti misure di sicurezza.

POGBA DOPING. Potenzialmente anabolizzanti, come nandrolone, che servono per aumentare la massa muscolare (ma è una forma di doping "vecchia", inusuale); non è esclusa l'ipotesi di un'assunzione inconsapevole. Paul Pogba della Juventus positivo a un controllo: sospeso, rischia fino a 4 anni di squalifica, se verrà provata la "violazione intenzionale". Carriera fortemente a rischio.

FORZA AZZURRI. La Nazionale di Luciano Spalletti è già al "dentro o fuori". Oggi a San Siro Italia-Ucraina: azzurri senza alternative alla vittoria, servono tre punti per sperare di qualificarsi agli europei della prossima estate senza passare dai playoff. Diretta su Raiuno dalle 20.30.

LA FOTO DEL GIORNO. La tempesta aveva colpito nei giorni scorsi Grecia, Turchia e Bulgaria, lasciando una scia di morti dietro di sé. Poi ha raggiunto la Cirenaica, allagando un'area vastissima che va da Bengasi a El Beida. Apocalisse in Libia, dove è caduta una quantità d'acqua impressionante. Il ciclone ha devastato Derna (nella foto seguente), nel nordest. Si temono duemila morti secondo le autorità, e migliaia di dispersi. Interi isolati di case spazzati via, ponti e strade distrutti, almeno due cedimenti di dighe accertati. Il Mediterraneo non è più quello di una volta. Le temperature marine si sono innalzate e quindi in futuro potrebbero esserci cicloni più piovosi e intensi, con venti più forti (foto da twitter.com/WxNB_).

Buona giornata, su Today.