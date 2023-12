La tomba di Papa Francesco, sciopero dei mezzi pubblici (alta tensione con Salvini), riparte la social card e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 13 dicembre 2023.

LA TOMBA DEL PAPA. In un'intervista esclusiva con l'emittente messicana N+, papa Francesco ha rivelato di aver preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore, per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali. Bergoglio tra pochi giorni compie 87 anni e ha vari problemi di salute. Ha spiegato che "quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi" e "per questo ha incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici". "Lancerò il nuovo rituale", ha detto "con umorismo" Francesco che, "nonostante i problemi di salute avuti quest'anno", non ha "mai pensato di dimettersi".

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI. Ancora un braccio di ferro tra governo e sindacati per lo sciopero dei trasporti di 24 ore proclamato per venerdì 15 dicembre. La protesta era già stata indetta per lo scorso 27 novembre ma poi, causa precettazione del ministro dei Trasporti che aveva ridotto l'agitazione a quattro ore, i sindacati avevano deciso di posticiparla. Anche in questa occasione Salvini punta a una nuova precettazione riducendo la mobilitazione: "Il diritto allo sciopero è sacrosanto ma non lo fai di 24 ore nel penultimo venerdì prima di Natale, c'è anche il diritto al lavoro per 20 milioni di italiani''. I sindacati, per ora, assicurano che "disubbidiranno" e confermano lo stop per l'intera giornata. Furiosa Usb, chiederà un incontro urgente a Meloni "per capire se questa aggressione al diritto di sciopero è volontà comune di tutto il governo".

IL BUIO IN CARCERE. Sono arrivati a quota 66 i suicidi nelle carceri italiane nel 2023, secondo la denuncia dell'Associazione Antigone. Terzo dato più alto mai registrato, dopo quello drammatico dello scorso anno, quando furono 85 le persone a togliersi la vita in un istituto penitenziario. Se le carceri sono lo specchio della civiltà di un Paese, l'immagine che viene riflessa dell'Italia in questo momento storico non è incoraggiante. Il personale denuncia da tempo la significativa presenza di detenuti con patologie psichiatriche e l'inadeguatezza delle risorse a disposizione per prenderle in carico adeguatamente. Con 0,67 casi di suicidi ogni 10.000 abitanti, l'Italia è in generale considerato un paese con tasso di suicidi basso, tra i più bassi a livello europeo. Ma in carcere ci si leva la vita ben 16 volte in più rispetto al "mondo di fuori".

SOCIAL CARD. C'è tempo fino al 31 gennaio 2024 per poter attivare la Carta 'dedicata a te', il bonus una tantum da 382,50 euro destinato alle famiglie più bisognose per far fronte ai rincari dei generi alimentari. Tutte quelle che non erano riuscite a ritirare la card o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivarla e disporre della somma da dopodomani. Somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante. Sono le conseguenze dell'ok al decreto Masaf-Mimit-Me, che potenzia lo strumento con un aumento di risorse di 100 milioni. Su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti.

NETFLIX. Netflix ha comunicato per la prima volta i dati sugli ascolti. D'ora in poi renderà regolarmente noti i numeri delle serie e dei film con più ore di visione globale, dopo anni di segretezza . Gli utenti hanno guardato lo spy-thriller "The Night Agent" per 812 milioni di ore complessive, rendendolo lo show più visto nella prima metà del 2023. Attori e sceneggiatori chiedono da tempo royalties più alte per i prodotti più visti.

Vi segnalo inoltre, in breve:

GAZA. L'Assemblea generale dell'Onu chiede a gran voce un "cessate il fuoco umanitario immediato": 153 voti a favore, 10 contrari e 23 astenuti tra cui l'Italia. Israele e Usa resistono coi loro 'no', ma Biden critica Netanyahu per non volere una soluzione a due stati e avverte: "Israele inizia a perdere il sostegno internazionale". A Gaza in 65 giorni di guerra 18.200 morti e 50.000 feriti, secondo fonti palestinesi.

UCRAINA. Le speranze di controffensiva dell'Ucraina non si sono avverate. Ad ammetterlo ora è Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale di Difesa. Biden incontra Zelensky e invita il Congresso americano ad approvare i fondi supplementari per Kiev bloccati da quella che definisce "una minoranza di repubblicani" che sta facendo "un regalo di Natale" a Putin.

SUPERCAOS. Caos sul Superbonus, per ora dal ministero dell'Economia si esclude qualsiasi ipotesi di proroga dell'agevolazione, ma Forza Italia insiste nel chiederla, "seppur contenuta". Ore decisive.

EX ILVA. Per i sindacati non c’è più alternativa: il governo deve rompere gli indugi e assumere il controllo dell’ex Ilva. Ma secondo il ministro Fitto il passaggio al controllo pubblico non è sostenibile per lo Stato. In ballo ci sono migliaia di posti di lavoro.

MORIRE DI LAVORO. Ennesimo incidente mortale sul lavoro ieri sera a Gaiole in Chianti (Siena). Vittima un operaio 24enne, caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 10 metri. Anche quest'anno si raggiungerà il migliaio di morti sul lavoro. Resta moltissimo da fare per la sicurezza: è una guerra non dichiarata, a bassa intensità, confinata tra le brevi di cronaca.

BRUMOTTI. L'inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti ha rischiato il linciaggio nel corso di una violenta aggressione subita durante la realizzazione di un’inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino, nel quartiere Ponticelli di Napoli. Salvato dai carabinieri.

CHAMPIONS. Nell'ultima giornata della prima fase di Champions League il Napoli vince 2-0 con il Braga e accede agli ottavi di finale. Era già qualificata l'Inter, che impatta sullo 0-0 con la Real Sociedad. Oggi tocca a Lazio e Milan, alle 21 in casa rispettivamente di Atletico Madrid e di Newcastle.

Buona giornata, su Today.