Senza Berlusconi, cosa c'è dietro la scomparsa di Kata e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

SENZA BERLUSCONI. Capacità e senso dell'innovazione sono state quelle di un grande imprenditore. Non lascia una vera e propria eredità politica. Il suo partito non gli sopravviverà a lungo. La "destra-destra", che lui sdoganò per creare una macchina da guerra elettorale potentissima, lo aveva da tempo soppiantato. Forse solo il bipolarismo all'italiana nato con la sua discesa in campo del 1994, e resistito fino a oggi, resterà. Più per debolezze altrui che per la sua proposta. La notizia della sua morte a 86 anni è sulle prime pagine di tutto il mondo, con sfumature diversissime. Ma oggi la sensazione prevalente è che, nel dibattito pubblico nostrano, della figura così ostinatamente presente nella realtà e nell'immaginario degli ultimi decenni, dopo la scomparsa di ieri per leucemia al San Raffaele di Milano, resterà molto meno di quanto fosse lecito immaginare fino a qualche anno fa. Non era più divisivo da tempo, Silvio Berlusconi. I processi e il conlitto dinteressi, sfumati nel passato. Domani pomeriggio i funerali di Stato in Duomo a Milano. Per questioni di ordine pubblico niente camera ardente. Non è chiaro se sarà poi sepolto nel mausoleo che si era fatto costruire nel parco di Villa San Martino con 37 loculi per familiari e fedelissimi. Finora nessuno è mai stato tumulato lì. Sia il padre Luigi che la mamma Rosa riposano al cimitero Monumentale di Milano. A loro il Cavaliere potrebbe riunirsi nella tomba di famiglia.

L'INCUBO DI KATA. Un'ambulanza è intervenuta ieri sera nella struttura occupata di Firenze per soccorrere la madre di Kata, la bambina di 5 anni di cui non si hanno notizie da sabato. La donna ha ingerito candeggina ed è stata trasportata in ospedale. Anche il padre ha tentato il suicidio, prima in carcere poi in ospedale. La vicenda è carica di ombre. Sequestro di persona a scopo di estorsione è l'ipotesi. Zero elementi di un coinvolgimento delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri. Si nasconde qualche segreto? I video di sorveglianza non chiariscono nulla. Di sicura c'è l'escalation della guerra tra le bande di peruviani che occupano abusivamente l'Astor. Alcuni stretti familiari della bambina potrebbero essere stati bersaglio di una vendetta, con la piccola usata come strumento di ricatto. Il rapimento è l'ipotesi principale perché Kata non è stata trovata nelle ripetute perquisizioni dentro l'ex albergo e se fosse uscita da sola per giocare sarebbe stata vista prima o poi dai residenti e segnalata.

AVANZA LA CONTROFFENSIVA. La controffensiva di Kiev procede. L'esercito ucraino ha liberato un altro villaggio, il quarto, nella regione del Donetsk, e uno nella regione di Zaporizhzhia. Ora avanza verso sud in direzione di Mariupol. Gli analisti avvisano: per riconquistare il territorio occupato serviranno anni. Le forze russe controllano al momento un quinto del territorio ucraino.

COSA CAMBIA PER I RIDER. C'è l'attesa direttiva europea che punta a tutelare i lavoratori delle piattaforme online: rider, ma non solo (28 milioni di persone in Europa hanno lavori legati alla gig-economy). Una cornice giuridica, poi dovranno essere i singoli governi a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali. Per la prima volta introdotte regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale sul posto di lavoro.

PRIGIONE LIBIA. La missione di supporto in Libia delle Nazioni Unite denuncia migliaia di arresti arbitrari di migranti nel paese nordafricano. Uomini, donne e bambini prelevati dalle strade e dalle loro case o in seguito a raid nei campi e nei magazzini di presunti trafficanti. Per affrontare l'estate che da Tunisia e Libia porterà sulle coste italiane altre decine di migliaia di migranti, oltre i 54mila già arrivati nel 2023, l'Italia punta a far fare il "lavoro sporco" (tradotto: limitare le partenze) agli altri, continuando a fornire motovedette, pezzi di ricambio, jeep, droni e formazione di guardiacoste.

Vi segnalo inoltre, in breve:

NUTI, ADDIO. Non un solo canale ieri sera ha trasmesso un film di Francesco Nuti, morto ieri a Roma. Che peccato, che tristezza. L'attore e regista aveva 68 anni ed era malato da tempo. A metà anni '80 risale il suo momento d'oro: incanto e disincanto poetico, satira e romanticismo in un mix irripetuto e irripetibile.

I RISULTATI DELLE AMMINISTRATIVE. Delle quattro grandi città siciliane (Catania, Siracusa, Trapani e Ragusa) al rinnovo in questa tornata di amministrative il centrodestra conquista "solo" la città ai piedi dell'Etna. A Ragusa nel ballottaggio si è imposto Francesco Italia, dirigente di Azione e sindaco uscente.

TRUMP CERCA AVVOCATI. Trump atteso oggi in tribunale a Miami, incriminato per aver sottratto documenti riservati dalla Casa Bianca. Ieri l'ex presidente Usa avrebbe trascorso l'intera giornata alla ricerca di un legale per la sua difesa, ma sarebbe stato respinto da molti per disaccordi sulla strategia da seguire.

USA NELL'UNESCO. Gli Stati Uniti hanno chiesto di rientrare nell'Unesco mettendo così fine a una disputa iniziata nel 2011, quando smise di elargire fondi in polemica con l’ingresso della Palestina. L'obiettivo è evitare che la Cina dilaghi in settori delicati come la regolamentazione delle nuove tecnologie.

RADAR CINESE. La Cina sta costruendo il radar militare più potente al mondo. Il nuovo sistema potrà individuare missili in arrivo da oltre 4.500 km.

DISINFORMAZIONE PUTINIANA. L'emittente pubblica della Nuova Zelanda si è scusata per aver pubblicato per mesi quella che ha definito "spazzatura pro-Cremlino". Un esperto giornalista è stato messo in congedo dopo che è stato scoperto che diverse storie online sulla guerra in Ucraina erano state alterate a favore della Russia.

30 ANNI A FONTANA. È stato condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana, il 44enne omicida di Carol Maltesi. La 27enne era stata uccisa nella sua casa di Rescaldina (Milano) nel gennaio del 2022, fatta a pezzi e buttata in un bosco.

JUVE. Quello che doveva essere il centravanti dei prossimi 10 anni lascerà probabilmente la Juventus. Dusan Vlhaovic verso l'addio dopo 23 gol in 63 partite. Lo cercano da Premier League e Bundesliga.

L'IMMAGINE. In Spagna sui social raffica di violenti attacchi e insulti omofobici ai calciatori del Betis Siviglia Borja Iglesias e Aitor Ruibal, che si sono presentati con una borsetta a un matrimonio. "Ogni volta che si verifica questo tipo di situazione, mi dà la forza per continuare a lottare", ha detto Ruibal, chiedendo rispetto e aggiungendo: "A voi che siete ancora nella preistoria, mando un grande incoraggiamento, deve essere molto difficile non evolversi invece di godere di quanto sia preziosa la vita".

