Il G7 italiano inizia col caso aborto, la nave della vergogna sequestrata, la rissa alla Camera e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 13 giugno 2024.

IL G7 ITALIANO INIZIA COL CASO ABORTO - Il G7 dei capi di Stato e di governo in Puglia sotto la presidenza italiana di Giorgia Meloni inizia oggi, ma è già polemica. Non sui dossier principali, come l'Ucraina o Gaza, sui quali il consenso tra i Grandi sembra unanime, e nemmeno sull'uso degli asset russi per finanziare la guerra di Kiev che vede approcci diversi tra Ue e Usa. Ma sul diritto all'aborto. Secondo fonti europee, nell'ultima bozza della dichiarazione finale del vertice di Borgo Egnazia è scomparso il punto nel quale i Sette sottolineavano l'importanza di garantire "un accesso effettivo e sicuro all'aborto". Fonti della presidenza italiana hanno poi precisato che si sta ancora trattando e che "tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto dei negoziati".

LA NAVE DELLA VERGOGNA - La Squadra mobile di Brindisi ha sequestrato la nave "Goddess of the Night" ormeggiata al porto del centro salentino. Ospitava gli oltre 2500 agenti di polizia giunti in Puglia per il servizio di sicurezza del G7 a Borgo Egnazia. Il sequestro è scattato dopo le numerose denunce pubbliche arrivate negli ultimi giorni per le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava. "Si tratta di una nave con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate", sottolinea Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp.

RISSA ALLA CAMERA - Botte da orbi alla Camera dove si discuteva il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. Il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno si è avvicinato ai banchi del governo con una bandiera tricolore ed è scoppiato il caos. A farne le spese è lo stesso Donno finito a terra dopo essere stato preso a pugni. Anche un commesso si è infortunato. Braga (Pd): "Aggressione squadrista del leghista Iezzi". Mollicone (FdI): "Nessun contatto fisico, ha fatto una sceneggiata". Schlein: "Fatti gravissimi". Una commessa: "In 19 anni mai visto nulla di simile"

LA VEGGENTE TRUFFATRICE - È indagata per truffa insieme al marito Gisella Cardia, la "veggente" di Trevignano protagonista dei massicci raduni di fedeli che organizzava ogni tre mesi alle porte di Roma per presunte apparizioni della Madonna. L'inchiesta, aperta dalla procura di Civitavecchia, è scattata dopo le denunce di un ex sostenitore di Gisella che ha donato circa 123mila euro all'associazione "Madonna di Trevignano", appartenente ai due coniugi, per poi pentirsi.

TRIONFO AZZURRO - Trionfo azzurro ai campionati europei di atletica leggera di Roma. L'Italia, nella serata finale, conquista quattro medaglie. L'ultimo oro è arrivato dalla 4x100 maschile di Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu. Prima di loro c'è stato il bronzo di Pietro Arese nei 1500, l'argento della 4x400 uomini (Sito, Aceti, Meli, Scotti) e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. A ogni trionfo della serata arrivano i complimenti del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, presente all'Olimpico seppur in forma privata. L'Italia chiude la rassegna continentale nettamente in vetta al medagliere con 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi.

Vi segnalo inoltre in breve:

STRAGE DI SAMARATE - Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Alessandro Maja che a maggio del 2022 uccise nella casa di famiglia a Samarate (Varese) la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56, a colpi di martello mentre stavano dormendo. Subito dopo l'uomo tentò di uccidere anche il figlio maggiore Nicolò. La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di assise di appello di Milano che aveva confermato la condanna da parte della Corte di assise di Busto Arsizio alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di diciotto mesi.

STUDENTESSA VIOLENTATA DAI CALCIATORI - Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante del Parma Cristiano, e Federico Apolloni, i due giovani calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni, sono stati condannati a 3 anni e 7 mesi. Lo ha deciso il gup di Milano Crepaldi al termine del processo con rito abbreviato in cui ci sono altri tre imputati. I due giocatori finirono agli arresti domiciliari nel gennaio 2023 e nel giugno successivo furono rimessi in libertà. L'indagine della Procura aveva ipotizzato un presunto stupro di gruppo nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022.

REFERENDUM SUL LAVORO - La soglia delle 500mila firme per presentare i quattro referendum popolari è stata raggiunta. La Cgil ha annunciato il superamento della soglia numerica delle firme necessarie per chiamare gli italiani al voto sulle norme dei licenziamenti previste dal Jobs Act, ma anche per introdurre l'obbligo di causale per i contratti a termine e la responsabilità del committente di un appalto nel caso di incidente sul lavoro. La consegna delle firme in Cassazione potrebbe avvenire tra il 18 e il 19 luglio. Se si avrà il via libera, la palla passerà alla Consulta. Al termine di quest'ultimo vaglio di ammissibilità, partirà quindi il procedimento per la convocazione alle urne il prossimo anno, con il voto che potrebbe cadere nella primavera 2025.

FRATELLI CHE UCCIDONO - Una lite tra fratelli è sfociata in omicidio a Mondragone. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Cennami, 54 anni, al culmine di una lite avrebbe ucciso con un colpo di pistola calibro 9 il fratello Luigi, 50 anni, quindi sarebbe fuggito a bordo di uno scooter. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri ed è accusato di omicidio aggravato.

AUTO ELETTRICHE CARISSIME - L'Ue aumenta di più del doppio (dal 17,4 al 38,1%) i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi: "Beneficiano di sussidi ingiusti e sono una minaccia di danno economico ai produttori europei". Le misure saranno in vigore a luglio. Pechino pronta a rappresaglie commerciali. Dissenso della Germania, che chiede alla Commissione di offrire alla Cina un tavolo di confronto.

LA NUOVA JUVENTUS - Alla Juve inizia ufficialmente l'era Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino al 30 giugno 2027. Quarantadue anni ancora da compiere, Thiago Motta ha iniziato nel 2018 la carriera da allenatore, partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain. In Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.

Buona giornata su Today.it.