Suicida in carcere Jordan Tinti, taglio beffa agli ospedali, la "svolta" di Pier Silvio Berlusconi, regalo Napoli alla Juve e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

SUICIDI IN CARCERE. Ieri due detenuti si sono suicidati nelle carceri di Pavia e di Napoli. Sono già 24 quest'anno: un morto ogni tre giorni. Nel primo caso a togliersi la vita è stato il trapper Jordan Jeffrey Baby (nome d'arte di Jordan Tinti), 27 anni. Scontava una condanna a 4 anni per rapina. Ogni suicidio è un dramma individuale che non va generalizzato. Ma le carceri sono sovraffollate, servono più psicologi e psichiatri, ed è un imperativo civile puntare su pene alternative come i domiciliari, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o sta scontando gli ultimi mesi.

SANITÀ BEFFA. Tutte le Regioni, destra e sinistra per una volta unite, lanciano l'allarme e chiedono al governo di abrogare il passaggio del decreto Pnrr dove si tolgono 1,2 miliardi di euro del fondo complementare destinati alla sanità. L'esecutivo invita gli enti locali a reperire i soldi nel cosiddetto “articolo 20”, cioè un altro fondo dedicato dalla fine degli anni '80 all'edilizia ospedaliera. Ma è una scorciatoia che profuma di salto nel vuoto. Ci sono Regioni che hanno già cantierato le opere, ci sono le fatture. Sono lavori per mettere in sicurezza ospedali che in molte zone vanno letteralmente a pezzi e hanno anche più di 50 anni. Tagli inaccettabili e surreali, visto che il Pnrr era nato dalla pandemia e la sanità era il suo cuore.

NOVITÀ IN STRADA. Accelera la riforma del codice della strada, voluta da Salvini: l'esame finale alla Camera. Protestano associazioni, comitati e sindaci, secondo cui si strizza troppo l'occhio ai motori a scapito di pedoni e ciclisti. Solleva dubbi il fatto che i neopatentati potranno guidare mezzi più potenti (autoveicoli fino a 75 kW/t e auto fino a 105 kW/t). Si apre anche a moto e scooter 125 cc su autostrade e tangenziali, a condizione che alla guida ci sia un maggiorenne. Non se ne comprende il senso.

PIER SILVIO TENTATO. Il bel risultato di Forza Italia alle elezioni regionali ha sorpreso molti osservatori, dopo la morte di Silvio Berlusconi si pensava a un travaso di voti verso altri partiti del centrodestra o addirittura verso le forze centriste oggi in crisi e quasi irrilevanti. In realtà sta avvenendo il contrario. Alle europee l'obiettivo è il 10 per cento, lasciandosi dietro la Lega di Salvini. Repubblica lancia l'indiscrezione secondo cui Pier Silvio Berlusconi si stia avvicinando alla politica. Nessuna intenzione di candidarsi in prima persona, al momento. Ma la tentazione, questo sì, di essere sempre più vicino al partito c'è. E in futuro chissà.

TREMA IL MILAN. Per la procura di Milano, è il fondo d'investimento americano Elliott ad avere il "controllo sostanziale" dell'Ac Milan. E non Gerry Cardinale con la sua RedBird, a differenza di quanto la società ha comunicato all'esterno, ai tifosi e soprattutto alla federazione. L'intricato passaggio azionario del 2022 rischia di costare ammende ma anche penalizzazioni ai rossoneri. L'ad del Milan Furlani e il suo predecessore Gazidis sono indagati per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc. La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nella sede della società, nell'ufficio dell'amministratore delegato e di altre persone con ruoli apicali.

REGALO NAPOLI ALLA JUVE. Le coppe non riservano soddisfazioni alle italiane. Il Napoli perde 1-3 a Barcellona ed è eliminato dalla Champions League. Non solo. I partenopei, oltre a perdere l'Europa che conta, perdono anche la possibilità di giocare il Mondiale per club 2025. Possibilità che invece passa automaticamente nelle mani della Juventus per questioni di ranking. Le congratulazioni ai bianconeri dal presidente della Fifa Infantino. "In bocca al lupo alla Juventus per la qualificazione al nuovo al mondale per club Fifa negli Stati Uniti nel 2025". Intanto Maurizio Sarri, allenatore della Lazio eliminata la scorsa settimana dal Bayern, si è dimesso.

INCURSIONI IN RUSSIA. Controllati e organizzati con ogni probabilità anche dall'intelligence ucraina, gruppi di paramilitari russi anti-Putin sostengono di essere penetrati in territorio russo e di aver preso il controllo di paesini non lontani dalla frontiera. Difficile dire come stiano davvero le cose, quante le vittime. Mosca nega tutto. La vigilia delle presidenziali russe è ad alta tensione.

VOLKOV AGGREDITO. Leonid Volkov, ex braccio destro di Navalny, colpito a martellate a Vilnius, dove vive in esilio. Hanno aspettato che tornasse sotto casa, rotto il finestrino dell'auto, gli hanno spruzzato sugli occhi del gas lacrimogeno e hanno iniziato a colpirlo col martello. La moglie, la sociologa Anna Birjukova, ha pubblicato foto di Volkov sanguinante. Episodi inquietanti a due settimane dai funerali di Navalny.

PALESTINESI UMILIATI. Un video diffuso dalla Bbc mostra un gruppo di palestinesi detenuti dai soldati dopo un raid all'ospedale Nasser costretti a spogliarsi. Tra loro anche dei medici che hanno denunciato di essere stati picchiati e umiliati. Immagini "scioccanti", secondo il ministro degli Esteri britannico Cameron. Hamas ha accettato una versione modificata della proposta americana per un cessate il fuoco a Gaza, secondo Al Arabiya. Si tratta.

TRUMP NON SORRIDE. Biden vince le primarie democratiche in Georgia e raggiunge il quorum matematico per la nomination. Non che ci fossero dubbi. Vittoria anche di Trump, ma preoccupa l'altissimo 15% di voti conquistato dalla sua ormai ex sfidante Haley. La votano anche se lei si è già ufficialmente ritirata. C'è una parte (piccola) di elettorato conservatore che non voterà mai per il tycoon. Potrebbe essere decisiva a novembre.

DRONI NEL MAR ROSSO. Il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha colpito due droni lanciati dal gruppo yemenita degli Houthi, in una operazione di difesa, parte della missione europea "Aspides", lanciata a febbraio insieme con Grecia, Belgio e Germania, della quale la marina nostrana ha il comando navale.

L'AGGUATO. Un ingegnere, ex collaboratore di giustizia, è stato ucciso ieri sera nei pressi di un parcheggio nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio. In passato viveva sotto regime di protezione ed era tornato in tempi recenti. Un vero e proprio agguato. La vittima è Salvatore Coppola, 66 anni. Aveva iniziato a collaborare con la giustizia 15 anni fa sulle organizzazioni camorristiche di Napoli Est nel settore immobiliare.

TROPPO SINNER. Ancora una vittoria per Jannik Sinner. L'italiano, numero 3 al mondo, ha liquidato in due set l'americano Ben Shelton, numero 16, qualificandosi per i quarti di finale del torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'altoatesino si è imposto con un facile 7-6, 6-1.

