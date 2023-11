A Gaza guerra lunga "mesi", lo sciopero che ferma l'Italia, cosa succede agli affitti nel 2024, incubo pescherecci e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 13 novembre 2023.

LA LUNGA GUERRA. A leggere le ultime dichiarazioni dei vertici dello Stato ebraico, Israele vuole preparare l'opinione pubblica a una guerra che a Gaza potrebbe durare "diversi mesi": lo ha detto l'ex capo di Stato maggiore Kochav. Ci sono trattative in corso sugli ostaggi, a cui prendono parte anche Qatar ed Egitto: lo scambio di cui si parla nelle ultime ore potrebbe essere tra 80 tra donne o bambini israeliani e altrettanti detenuti palestinesi in Israele. Se è vero che la resistenza di Hamas sta crollando rapidamente, entrare nei tunnel (una rete che si ipotizza possa essere di centinaia e centinaia di chilometri) sarà un altro discorso. Un grande inviato come Domenico Quirico sulla Stampa nota oggi che "le nostre società, (anche quella israeliana di oggi diversa da quella eroica del tempo dei pionieri), non possono, al contrario dei guerriglieri e dei terroristi, impegnarsi in campagne senza limiti. Dobbiamo tornare a casa subito, la incertezza interminabile, rovinosa e dissanguante della guerriglia è inaccettabile". Intanto l'Oms afferma che il principale ospedale di Gaza non è più un ospedale, non è più operativo. Dal massacro di Hamas del 7 ottobre (1.400 vittime) a Gaza sono state uccise più di 11.000 persone, di cui più di 4.500 erano bambini, secondo fonti palestinesi.

SCONTRO SULLO SCIOPERO. Lo sciopero generale di venerdì 17 novembre dovrebbe durare 24 ore e riguardare tutti i settori pubblici e privati, a partire da scuola, università, sanità e trasporti. Alcuni di questi settori, però, potrebbero dover rinunciare allo sciopero o ridurre l'orario. La commissione di garanzia ha invitato Cgil e Uil a escludere dalla protesta trasporto aereo e igiene ambientale e a ridurre la durata nel trasporto ferroviario e nel trasporto pubblico locale. Salvini attacca Landini: "Vuole il weekend lungo". Il leader sindacale ribatte sostenendo che il leghista non sappia di cosa parla: "Non ha mai lavorato". Non sono, grazie al cielo, i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se gli sciopero possono essere fatti o meno. Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione, ma è vero che c'è in queste ore un confronto aperto con la commissione di garanzia. In sintesi, una ridefinizione delle ore di sciopero è ancora possibile.

GOVERNO CADUTO PER ERRORE. Dopo l'apertura di un'inchiesta per corruzione che ha portato alle dimissioni il premier socialista Antonio Costa, il Portogallo va a elezioni anticipato il 10 marzo 2024. Ma c'è un risvolto clamoroso: secondo il legale di uno degli indagati, in una delle intercettazioni telefoniche finite al centro dei sospetti, si stava facendo riferimento ad Antonio Costa Silva, ministro dell'Economia, e non all'Antonio Costa capo del governo. Un possibile "errore di trascrizione" che fa sorgere dubbi su uno degli elementi utilizzati dai pm per ipotizzare il coinvolgimento del premier nel caso. Premier che si era sin da subito detto estraneo ai fatti contestati.

AFFITTI BOOM. Il costo degli affitti in Italia è in forte crescita, e ha un peso poco raccontato nel graduale impoverimento del Paese. Il canone di locazione è in media a 13,7 euro per metro quadrato, la maratona al rialzo dura da dieci anni e ha portato il canone d'affitto a rincari del 36%. Solo negli ultimi tre anni c'è stata un'impennata del 20%. E nel 2024? Brutte notizie, a causa di un'inflazione più alta e dei nuovi costi sulla casa nel 2024 ci saranno altri rialzi. La differenza tra la spesa per l'affitto e quella per il mutuo è aumentata tantissimo e adesso il mutuo costa il 20% in meno dell'affitto.

INCUBO GRANDI PESCHERECCI. Gli sbarchi di migranti a Lampedusa nelle ultime settimane si verificano nuovamente anche su grandi pescherecci, e non più solo su malandati barchini di ferro. Ieri il quinto in tre settimane: 220 persone arrivate domenica a bordo di un motopesca che era stato rintracciato a 16 miglia dall'isola. Anche questo era partito da Zuara, Libia. Tutti i più gravi naufragi avvenuti negli ultimi anni nel Mediterraneo, da Cutro a Pilo, hanno una cosa in comune: queste imbarcazioni. Sono viaggi molto redditizi per i trafficanti di esseri umani. Spesso sono barche vecchie, rivendute per pochi soldi, con legno marcio e motore inaffidabile. I migranti rischiano enormemente di rimanere incastrati sottocoperta durante un naufragio o di morire asfissiati dai fumi del motore.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ARMI ALL'UCRAINA. La Germania raddoppia il budget per gli aiuti militari all'Ucraina nel 2024: quattro miliardi di euro era l'importo inizialmente stanziato nel progetto di bilancio 2024, ma il governo ha deciso di aumentare quella cifra a otto miliardi di euro, secondo la Bild che cita fonti riservate. L'Italia presto dovrà fare chiarezza sui suoi piani.

ELICOTTERO CADUTO. Il velivolo dell'esercito americano precipitato al largo del Mediterraneo ieri era un elicottero MH-60, una variante del Black Hawk. Tutti i cinque militari a bordo sono morti: "Un incidente". Si trovava nell'area per il piano d'emergenza del Pentagono per un eventuale allargamento del conflitto a Gaza.

EVACUATI PER ERUZIONE. La città islandese di Grindavík (3.800 abitanti) è stata completamente sgombrata. Un'eruzione potrebbe distruggerla completamente. Dal 2021 I geologi hanno annunciato l'inizio di una nuova era di attività nel sottosuolo. Nelle ultime settimane i terremoti sono frequenti. Le immagini satellitari mostrano un tunnel di magma lungo 12 chilometri esattamente sotto la città a soli 800 metri di profondità.

PENSIONI E INFLAZIONE. Nel 2024 il meccanismo di adeguamento delle pensioni all'inflazione sarà analogo a quello utilizzato quest’anno, per le pensioni fino a dieci volte il minimo Inps. Lo anticipa il Sole 24 Ore. Tradotto, l'aumento del 5,4% sarà riconosciuto solo ai pensionati che ricevono fino a quattro volte il minimo, mentre per valori superiori l’adeguamento si ridurrà sempre più: in arrivo il decreto ministeriale.

GIALLO NEL CAMPING. Mistero sul ritrovamento del cadavere di una donna in una struttura per vacanze di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Era in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe trattarsi di una 57enne napoletana.

CALDO A NOVEMBRE. Nei prossimi giorni farà parecchio caldo per la stagione: massime fino a 23-24 gradi al Centro e al Sud. Tra i 17 e i 22 gradi sul resto della penisola (15-19 in Val Padana). Niente freddo almeno fino a giovedì o venerdì.

NATALE CON LE ZANZARE. La previsione è della Società italiana di medicina ambientale. A causa delle temperature record dell'autunno, gli insetti sono ancora ben presenti in moltissime città italiane e lo saranno con ogni probabilità anche nel corso delle prossime festività.

SHOW DI BEPPE GRILLO. Show di Grillo da Fazio: "Ho fallito, ho peggiorato l'Italia. Non sono più in grado di guidare il M5s. Conte perfetto per la politica: parlava e non si capiva. Di Maio il più preparato, ci ha pugnalato". Poi attacca Bongiorno, legale della ragazza che accusa di stupro il figlio Ciro: 'È avvocato, presidente della commissione Giustizia, senatrice della Lega e fa comizietti davanti ai tribunali: inopportuno, si mischia tutto".

SALTA GARCIA. Rudi Garcia non è già più virtualmente l'allenatore del Napoli. Complice la sosta di due settimane per le nazionali, sarà esonerato: pronto Igor Tudor, ma sono possibili altri candidati a sorpresa. L'Inter torna in testa alla Serie A con la vittoria 2-0 sul Frosinone a san Siro.

SINNER PERFETTO. Un Sinner "perfetto" e travolto dall'amore del pubblico di Torino domina Tsitsipas all'esordio della settimana delle Atp Finals. L'altoatesino ha vinto in due set per 6-4, 6-4.

Buona giornata, su Today.