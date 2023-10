Le foto dei bimbi carbonizzati in Israele, ragazzo suicida in diretta su TikTok, terremoto scommesse nel calcio, quando arriva il maltempo e le altre notizie di oggi

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 13 ottobre 2023.

GAZA-ISRAELE, MORTI E FOTO SHOCK. In meno di 150 ore, da sabato scorso in poi, il Medio Oriente è già cambiato, forse per sempre. Dopo i disumani attacchi contro civili israeliani (1300 morti), più di 1.500 persone sono state uccise a Gaza dalle 6.000 bombe sganciate da Israele in soli 6 giorni. Per fare un confronto, durante la campagna aerea contro l'Isis 2014-2019, la coalizione Usa sganciò 2.000-5.000 bombe al mese in tutto l'Iraq e la Siria. 150 ostaggi sono nella Striscia, secondo le ultime stime. Lì 50.000 donne incinte non possono più accedere ai servizi essenziali, cibo e acqua in rapido esaurimento. Hamas lavorava da due anni in segreto all'attacco e la data di inizio dell'operazione era conoscenza di pochissimi vertici.

Il profilo ufficiale del governo israeliano ha pubblicato tre foto-shock di bambini uccisi da Hamas: sono scatti che mostrano i corpi dei bambini carbonizzati, avvolti da un lenzuolo bianco, Netanyahu li ha mostrati al segretario di Stato americano Blinken (sono foto troppo crude per essere pubblicate qui, ma sono reperibili scorrendo l'account @IsraeliPM): "Hamas è come l'Isis", si legge nel tweet del governo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz afferma che "la nostra storia, la nostra responsabilità derivante dall'Olocausto, ci impone il dovere perenne di difendere l'esistenza e la sicurezza dello Stato di Israele". Israele si sta preparando per una grande operazione militare, diversa da qualsiasi altra in passato. Qui la diretta di Today.

SUICIDA SU TIK TOK. Un ragazzo di 23 anni si è ucciso in diretta social, forse perché accusato di molestie sessuali e vittima di cyberbullismo. Il suo nome era Vincent P., una celebrità su TikTok dove i suoi video avevano fino un milione di visualizzazioni. Per tutti era Inquisitor Ghost, personaggio di Call of Duty, un videogame di guerra. La sua vita è finita in una stanzetta spoglia su via Castiglione, in centro a Bologna, dove ha deciso di impiccarsi. La telecamera accesa, l'addio, poi l'obiettivo fisso non su di lui, per fortuna, ma su una porta poi sfondata dal padre e dai soccorritori. I carabinieri indagano e dovranno fare chiarezza. "Mio figlio era un creatore molto originale, un vero artista, ma l'invidia di queste inutili persone malvagie lo ha ucciso, hanno organizzato una storia falsa sul mio amato figlio", ha dichiarato il padre.

TERREMOTO SCOMMESSE. Fabrizio Corona, dopo aver fatto il nome di Nicolò Fagioli, ha tirato in ballo in un presunto giro di scommesse illegali sulle partite anche i calciatori Sandro Tonali, ex milanista e ora al Newcastle, e Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma e ora all'Aston Villa. Avviso di garanzia ai due, mandati via da Coverciano e interrogati. "Un informatore - dice l'ex re dei paparazzi - mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina". Accertamenti sono in corso, dunque, per capire se abbiano scommesso anche su squadre in cui militavano. Se per la giustizia "normale" rischiano poco o nulla, solo una multa e neppure pesante, per quella sportiva il discorso è diverso. Il rischio squalifica esiste. Il mercato delle scommesse illegali online vale 18,5 miliardi di euro all'anno, la ludopatia tra i giovani è un problema serio.

SCIOPERO VECCHIO STILE. Dopo un mese di sciopero in Usa degli operai del settore auto per il rinnovo del contratto collettivo, un quarto dei 146mila iscritti al sindacato è coinvolto nelle proteste. Una mobilitazione massiccia, come non si vedeva da molto tempo. Migliaia di persone, non iscritte al sindacato, sono o in congedo o sono state licenziate. Le fabbriche, grandi o piccole, chiuse sono 44 in tutto il Paese. I lavoratori continuano a chiedere paghe orarie fra i 30 e i 40 dollari e l'espansione dei sindacati negli impianti che producono le batterie per i veicoli elettrici.

ARRIVA IL MALTEMPO: Dal weekend un netto cambiamento del tempo attende l'Europa con cali termici anche di 15 gradi rispetto agli insoliti attuali valori estivi che ancora si stanno registrando. La prolungata e storica ondata di calore ha i giorni contati. Dalla prossima settimana, vento e temporali diventeranno protagonisti in Italia. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti. Godiamoci l'ultimo sabato di estate, perché da domenica 15 le prime piogge sparse arrivano al centro-nord. Nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19, a rischio forti piogge saranno poi tutto il nord e i settori tirrenici (Toscana, Lazio, Campania).

Vi segnalo inoltre, in breve:

SAVIANO CONDANNATO. Lo scrittore Roberto Saviano è stato condannato a una pena pecuniaria di mille euro per aver diffamato Giorgia Meloni nel 2020, quando ancora non era presidente del Consiglio; aveva definito lei e altri politici "bastardi".

CONTROFFENSIVA RUSSA. Dopo mesi i russi hanno lanciato una grande offensiva sul fronte ucraino, nel Donbass, nel tentativo di accerchiare le truppe di Kiev. L'obiettivo principale è Avdiivka, nel territorio di Donetsk.

MORIRE A 76 ANNI SUL LAVORO. Un operaio di 76 anni è stato investito e ucciso in autostrada, in un cantiere notturno sulla A12 in Liguria: morti sul lavoro, è una strage senza fine.

STUPRATA A TORINO. Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata stuprata da sei giovani durante una serata trascorsa insieme in un appartamento di Torino. I fatti risalgono alla notte del 10 ottobre, la violenza durata nove ore e mezza. Tre arrestati e tre indagati a piede libero.

IL PREZZO DEL GAS. Giorgia Meloni oggi in Mozambico e Congo, la visita ridotta a un'unica giornata per la gravità della situazione in Israele. Il Paese africano fornirà all'Italia 4,5 miliardi di metri cubi di gas nel 2024 e 2025. Alla missione partecipa anche l'ad di Eni, Claudio Descalzi. La premier non nasconde che il conflitto in Israele possa avere ripercussioni sulle forniture di gas.

TASSA DI SUCCESSIONE. Il governo sta pensando a un intervento sulla tassa di successione in modo da fare cassa. Secondo Repubblica, la misura finirà in un decreto lunedì. Abolita dal governo Berlusconi nel 2001, la tassa sull'eredità è tornata in vigore nel 2006. Tra le ipotesi l'estensione dell'imposta al 6% agli eredi oltre il terzo grado.

NO AL SALARIO MINIMO. Come ampiamente preannunciato, il Cnel boccia il salario minimo legale. Il documento finale consegnato ieri sera a Palazzo Chigi: "Un salario minimo già esiste ed è quello dei contratti collettivi".

LA FOTO DEL GIORNO. Amit Bar e Nir De Jorno, una coppa israeliana come tante: i due si baciano scattandosi un selfie, mentre è ancora in corso l'attacco di Hamas al festival diventato una tomba per oltre 260 partecipanti. Sono nascosti nei cespugli. Lo scatto era destinato alle famiglie. I due sono riusciti per miracolo a salvarsi dopo una fuga rocambolesca. Nel silenzio, mentre sopra le loro teste volano le pallottole, Nir estrae il cellulare dalla tasca, in silenzio avvicina il suo volto a quello di Amit e la bacia. "All'improvviso hai deciso di fare un selfie. Mi sono arrabbiata, ti ho detto 'ma cosa c'entra in questo momento?'. Mi hai spiegato che lo volevi fare perché se fossimo morti almeno le nostre famiglie avrebbero potuto sapere che ci siamo amati fino alla fine". La ragazza ha pubblicato la foto, che oggi fa il giro del mondo, sui suoi canali social, dove denuncia la scomparsa dell'amico che era con loro, Ziv Hajabi: è ancora disperso.

Buona giornata, su Today.