Lampedusa al collasso, l'agonia di Messina Denaro, cosa ha preso Pogba e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 13 settembre 2023.

DISASTRO LIBIA. In tre giorni, sulle coste della Cirenaica sono caduti fino a 227 millimetri di pioggia. In media, in quelle stesse zone le precipitazioni ammontano a meno di un millimetro al giorno. La potenza del ciclone Daniel deriva dalla temperatura molto elevata del Mediterraneo, è stato un "ciclone di tipo tropicale", una depressione verticale alimentata dall'energia del mare molto caldo. Continua a crescere il numero dei morti: solo a Derna, nell'Est, dove hanno ceduto le dighe, quelli accertati sarebbero circa seimila, ma ci sono diecimila dispersi. Un quarto circa della città "non c'è più", il ciclone ha fatto tabula rasa: "Come uno tsunami". Il flusso d’acqua ha sommerso buona parte di un centro che aveva 120mila abitanti. Case, auto e persone trascinate nel Mediterraneo. Circolano video in cui si vedono cadaveri accatastati per le strade in attesa di essere sepolti. Intanto in Marocco, a 4 giorni dal sisma, sono ridotte al lumicino le speranze di trovare altri sopravvissuti sotto le macerie. Il bilancio è di quasi tremila morti accertati (2.901) e 5.530 feriti.

LAMPEDUSA DA RECORD. Record di sbarchi a Lampedusa: oltre 110 imbarcazioni in un giorno, circa cinquemila migranti ospitati sull'isola, superiori alla popolazione locale. L'appello del procuratore di Agrigento alle istituzioni e ai cittadini per l'eccezionalità della situazione, la situazione è prossima al collasso: "C'è bisogno di aiuto, concreto e pratico, da parte di ogni struttura dello Stato e di ogni persona di buona volontà". Si cercano sistemazioni provvisorie, l'hotspot non può bastare. Davanti al molo barchini in fila per l'approdo. Allarme del sindaco: 'Non reggiamo'. Mai così dal 2011. Cercasi Europa disperatamente. La Germania sospende il meccanismo di ammissione volontaria dei richiedenti asilo provenienti dall’Italia. La Francia blinda il confine tra Mentone e Ventimiglia. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia nuovi provvedimenti legislativi (senza dare dettagli), ma interrompere il flusso di migranti dal Nord Africa è di fatto impossibile.

LE PENSIONI DI MELONI. La vera sfida del governo è la legge di bilancio con poche risorse, "dobbiamo puntare sulle priorità", ha detto ieri la premier Meloni all'assemblea di Fdi. Sulle pensioni prende quota l'idea della staffetta generazionale, un intervento che permette per due anni al pensionato di formare un giovane sotto i 35 anni, assunto con contratto a tempo indeterminato. Questione rivalutazioni degli assegni: la rivalutazione al 100% dell'inflazione ci sarà solo per gli assegni fino a quattro volte il minimo (circa 2.100 euro lordi). Non si vorrebbe toccare l'indicizzazione all'85% tra 4 e 5 volte il minimo (intorno ai 2.600 euro) per non penalizzare i redditi medio bassi. Invece un taglio di uno, due o forse anche tre punti percentuali potrebbe essere applicato alle altre fasce, che l'ultima legge di bilancio ha fissato al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; al 37% da 8 a 10 volte e al 32% per gli assegni oltre dieci volte il minimo. Ipotesi da confermare.

MESSINA DENARO GRAVE. Sono molto gravi le condizioni di Messina Denaro. Negli ultimi dieci giorni il boss, che ha un tumore in stato avanzato, ha sempre avuto la febbre e la sua nutrizione è passata direttamente in vena, scrivono oggi i quotidiani, secondo cui ormai è "in agonia". Ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in carcere non tornerà più. Il quadro è compromesso. "Il suo dolore finirà con la morte, il nostro durerà tutta la vita", dice Nicola Di Matteo, fratello di Giuseppe, sciolto nell'acido 27 anni fa da Cosa Nostra.

KATA, IL SOSPETTO. Se tre bagni, nelle stanze frequentate anche dagli zii della piccola, oltre che da lei stessa, fossero sporchi di sangue, si creerebbe una strana coincidenza. E tre occupanti ripresi dalle telecamere mentre escono in strada con delle valigie, proprio a ridosso della scomparsa. Primi indagati nell’inchiesta sul mistero della piccola Kataleya, la bambina peruviana di cinque anni sparita il 10 giugno da un vecchio albergo occupato. Avvisi di garanzia a cinque persone, ci sono anche alcune registrazioni delle telecamere di sicurezza: tre persone viste uscire con le valigie in questione, il giorno in cui la piccola di cinque anni è scomparsa. Poi, li hanno rivisti fare lo stesso anche il 17 giugno, quando lo stabile è stato sgomberato. C'è però massima prudenza, e si battono sempre anche altre piste, come quella dello scambio di persona.

L'INTEGRATORE DI POGBA. Un integratore consigliato da un amico, assunto senza chiedere il parere allo staff della Juventus. Questa la confidenza fatta ieri ai medici bianconeri da Paul Pogba, positivo al testosterone dopo la partita con l’Udinese del 20 agosto. Un errore inspiegabile, un passo falso, incomprensibile per un calciatore professionista, che potrebbe porre fine alla sua carriera. Se sarà squalificato, i bianconeri procederanno con la rescissione del contratto da dieci milioni di euro all'anno. Per il centrocampista si ipotizzano due anni di squalifica.

Vi segnalo inoltre, in breve:

BIDEN RISCHIA L'IMPEACHMENT. Negli Usa, lo speaker repubblicano della Camera McCarthy ha ordinato l'apertura di un'indagine formale per l'apertura di un impeachment contro il presidente Biden, in relazione a presunte complicità con gli affari esteri del figlio Hunter

L'INCONTRO KIM-PUTIN. Il dittatore nordcoreano Kim è arrivato in Russia dopo un viaggio sul suo treno blindato. In settimana vedrà Putin in una località segreta 'nell'Estremo Oriente russo', fa sapere Mosca. Il luogo ipotizzato dai media è il cosmodromo di Vostochny.

MORTI SUL LAVORO. Quella sul lavoro è una strage quotidiana. Un operaio di 48 anni, A.M., è morto mentre lavorava all'installazione di cavi internet in un'azienda nella zona industriale di Lamezia Terme, precipitando da un'altezza di 10 metri.

CAVO SARDEGNA-SICILIA. Ok del ministero dell'Ambiente al secondo tratto del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino più profondo al mondo e lungo nel complesso circa 970 chilometri che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania.

A VENEZIA SOLO COL TICKET. Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione online e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici. Il via libera definitivo è arrivato ieri sera in Consiglio comunale. Esclusi i turisti degli hotel, e molte categorie che giornalmente accedono in città.

AZZURRI OK. La vittoria 2-1 sull'Ucraina avvicina l'Italia di Spalletti alla qualificazione diretta a Euro 2024. La doppietta di Frattesi vale oro dopo il pareggio di Skopje. L'Italia ora ha 7 punti in classifica come Macedonia del Nord e Ucraina ma con una partita in meno.

Buona giornata, su Today.