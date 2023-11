Gaza sta soffocando, caos sciopero dei trasporti, il giallo degli ex fidanzati scomparsi (ore d'angoscia) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 14 novembre 2023.

GAZA SOFFOCA. Aumenta la pressione internazionale per una tregua a Gaza, dove almeno 20 dei 36 ospedali non sono più operativi. Ci sono almeno 100 cadaveri in decomposizione all'ospedale al-Shifa. I residui medici vengono accumulati. C'è il rischio di epidemie di malattie infettive tra pazienti e sfollati. Se non entreranno riserve di carburante entro 48 ore, i pochi servizi che tengono in piedi ciò che resta di una società civile al collasso salteranno definitivamente. L'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, lo mette in chiaro: tutte le operazioni umanitarie "verranno interrotte entro giovedì a meno che non venga consentito l’ingresso di carburante nel territorio assediato". I pazienti stanno infatti già morendo, come i sei neonati prematuri deceduti ieri nelle loro incubatrici e i nove adulti morti a causa dell’interruzione di corrente che ha fermato le macchine della rianimazione cui erano attaccati. Israele ha offerto 300 litri di carburante: basterebbe per far funzionare l'ospedale per un'ora. A breve si fermerà anche l'impianto per rimuovere le acque reflue (l'acqua potabile è scarsa da settimane).

TORNA TRUMP? Solo il 14% degli elettori Usa ritiene di stare meglio dal punto di vista finanziario ora rispetto a quando Joe Biden è entrato in carica come presidente, a inizio 2021: è il risultato dell'atteso sondaggio mensile del Financial Times. Per Biden si complica enormemente la campagna verso le presidenziali di novembre 2024, che lo vedranno sfidare con ogni probabilità Donald Trump. La storia insegna che per il presidente in carica la percezione "economica" è decisiva: nel 1980 Ronald Reagan annientò con una sola domanda le possibilità di rielezione del democratico Jimmy Carter proprio chiedendo in tv agli americani: "State meglio oggi di quattro anni fa?". Se si votasse oggi, secondo molti osservatori vincerebbe "The Donald", e nemmeno di poco.

CAOS SCIOPERO. Lo sciopero di venerdì 17 novembre è confermatissimo (almeno per ora). Ma l'ordinanza per precettare i lavoratori è già sulla scrivania di Salvini se Cgil e Uil non faranno dietrofront. Il garante ha ribadito la bocciatura della protesta dei sindacati: non è uno sciopero generale, ma plurisettoriale, chiede di rimodulare la mobilitazione. Dal ministero potrebbero arrivare limitazioni orarie. Secondo indiscrezioni, 4 ore al massimo per lo sciopero dei mezzi pubblici e 8 per i treni. I disagi dunque, in un modo o nell'altro, ci saranno lo stesso. Salvi invece i voli. Oltre ai trasporti, l'astensione dal lavoro riguarderà il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (nettezza urbana). L'eventuale precettazione deve essere emessa almeno 48 ore prima dell’inizio della protesta. Stasera si avrà un quadro chiaro del "venerdì nero".

GIULIA PORTATA VIA DALL'EX. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, 22 anni, non si trovano. Dei due giovani studenti dell'Università di Padova non si sa più nulla da sabato sera. Escluso l'allontanamento volontario. Lui non aveva preso bene la fine della relazione. Le ricerche sono state estese, anche con l'impiego di un elicottero dei pompieri, al Friuli e all'Alto Adige. L’auto è stata segnalata nel Trevigiano e in provincia di Pordenone. C'è stato secondo un testimone un litigio furioso, le urla, una voce femminile che chiede aiuto. Poi la fuga in auto. Gli appelli si rincorrono sui social. Si cerca una Fiat Grande Punto nera targata FA015YE. Ricerche disperate e angosciose, perché sull'asfalto della zona industriale di Fossò, dove per l'ultima volta si è agganciato il cellulare del ragazzo, sono state trovate tracce di sangue.

LE SPARA E SI SUICIDA. A San Giorgio su Legnano (Milano), Sami Habib Quizena Garcia, 41 anni, ha sparato alla compagna di 36 anni che cercava di sfuggirgli calandosi dal balcone, poi ha rivolto l'arma (incustodita, del cognato, guardia giurata) e si è suicidato. La donna è gravissima in ospedale dopo un lungo e delicato intervento d'urgenza.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ALLUVIONE E RIMBORSI. La stima dei danni in Toscana sale a 2 miliardi, ma le aziende assicurate, e che dunque hanno speranze di ottenere un rimborso, sono poche, solo il 6 per cento in media. "Dovremo promuovere una nuova cultura del rischio", dice il ministro della Protezione civile, Musumeci.

600 EURO. Confindustria critica duramente la legge di bilancio, "manca una strategia per la crescita", dice Bonomi. Ma grazie al taglio del cuneo fiscale combinato alla riforma dell'Irpef, Bankitalia stima un incremento del reddito delle famiglie di 600 euro annui.

BONUS PART-TIME. Aperta la finestra per richiedere il bonus part time ciclico. Anche nel 2023, così come avvenuto nel 2022, verrà erogata l'una tantum da 550 euro in favore dei lavoratori con contratto part time ciclico che si trovano in determinate condizioni. L'una tantum è erogata dall'Inps e non concorre alla formazione del reddito.

SCIOPERO MEDICI. È muro contro muro tra governo e sindacati medici, convinti di confermare lo sciopero del 5 dicembre, che bloccherebbe tutte le attività ospedaliere, escluso pronto soccorso e interventi urgenti. L'incontro con il ministro della Salute Schillaci non è servito a ridurre la distanza.

SANPAOLO/ISYBANK. Il prossimo 18 marzo, altri 2 milioni di clienti si trasferiranno da Intesa Sanpaolo a Isybank, la banca digitale del gruppo che entro fine 2024 imbarcherà 4 milioni di persone dalla casamadre. In queste ore sono partiti i memo agli interessati, che già dall'estate erano avvisati. È la seconda tranche di cambi di casacca, dopo quella scattata tra le polemiche a metà ottobre per 300mila persone.

SUICIDA PER BULLISMO. Un tredicenne si è suicidato sabato scorso a Palermo in casa sua. Si sospetta che fosse vittima di bulli che in più occasioni lo avevano deriso. La scuola ha sospeso ieri ogni attività. Aperta un'inchiesta con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio.

SALVI NEL TUNNEL. Un tunnel di 4,5 km in costruzione nello stato dell'Uttarkand, nel nord dell'India, è crollato, intrappolando al suo interno 40 operai, che dopo oltre 24 ore sono stati tutti salvati.

GUERRA IN UCRAINA. Scomparsa dalle prime pagine dei quotidiani, la guerra in Ucraina è in fase di stallo. Ieri le forze russe hanno bombardato otto comunità vicino al confine della regione di Sumy, nell'Ucraina orientale, provocando oltre 100 esplosioni.

SCIAMANO CANDIDATO. Lo 'sciamano' di QAnon, salito alle cronache per l'assalto del 6 gennaio che fece in un bizzarro abbigliamento con tanto di corna in testa, ha depositato le carte per candidarsi al Congresso nel 2024. Jacob Chansley si presenta in Arizona come 'libertario'.

LO SPUNTO DEL GIORNO. Negli Usa l'industria delle armi ha guadagnato 11 miliardi di dollari dalla vendita di 13,7 milioni di AR15 (il fucile d'assalto, da guerra, usato in quasi tutte le stragi di massa) dalla tragedia di Sandy Hook (2012, 27 morti). La vendita di armi d'assalto è stata secondo gli attivisti anti-armi una scelta presa dall'industria del settore, perché il numero di famiglie con almeno un'arma era in costante calo, dal 50% negli anni '70 al 32% nel 2012. La vendita degli AR-15 era stata vietata fra il 1994 e il 2004 con la messa al bando delle armi semiautomatiche varata durante la presidenza Clinton. Ora bastano 18 anni e una carta d'identità (e nient'altro) per avere tra le mani un'arma micidiale, nella più grande democrazia del mondo.

Buona giornata, su Today.