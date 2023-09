Il numero che spaventa Meloni, cosa succede al Superbonus e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 14 settembre 2023.

LAMPEDUSA AL COLLASSO. A Lampedusa gli hotspot sono strapieni. Ieri sull'isola si contavano quasi 7mila migranti a fronte di una capienza di circa 400 posti. In meno di due giorni sono sbarcate più di 7mila persone. Un record assoluto, fa notare Matteo Villa dell'Ispi. Secondo il vicepremier Salvini dietro gli sbarchi ci sarebbe "una regia". "È un atto di guerra" ha detto, "vogliono mettere in difficoltà un governo scomodo". L'accordo siglato a luglio tra Ue e Tunisia per il controllo delle frontiere non funziona: la maggior parte dei barchini sarebbe partito proprio dal Paese nordafricano. Dal 1° gennaio a oggi in Italia sono arrivati 123.863 migranti. Il timore (fondato) del governo Meloni è che a fine anno si possa superare il record del 2016 (181.436). Non certo un buon viatico in vista delle elezioni europee.

LIBIA, DOPO L'ALLUVIONE SI TEME UN'EPIDEMIA. A Derna, in Libia, potrebbero essere circa 20.000 i morti per la tempesta Daniel che si è abbattuta sabato notte sulla città. L'inondazione è stata causata dal crollo di due dighe (una si trova a un solo km dal centro) che avrebbero ceduto sotto il peso dell'acqua. Probabilmente a causa della scarsa manutenzione. Ora il timore è che scoppi un'epidemia di colera. Il sindaco, Abdulmenam al-Ghaithi, ha fatto appello affinché vengano inviate "squadre specializzate nel recupero dei corpi". "I cadaveri sono ovunque, nelle case, nelle strade, in mare. Ovunque tu vada, trovi uomini, donne e bambini morti", ha detto all'Associated Press un operatore umanitario di Bengasi, "intere famiglie sono state spazzate via".

I MUTUI SALIRANNO ANCORA? I riflettori sono puntati sulla riunione della Banca centrale europea in programma oggi, giovedì 14 settembre. Il consiglio direttivo della Bce è chiamato a decidere se proseguire con l'aumento dei tassi, sancendo il decimo rialzo consecutivo, oppure se scegliere la via della "pausa", come già fatto nei mesi scorsi anche dalla Federal Reserve (Fed), la Banca centrale degli Stati Uniti d'America. Un ulteriore incremento di 25 punti base porterebbe a ulteriori rialzi delle rate a tasso variabile che hanno subito già pesanti rincari.

STRAGE IN FABBRICA. Si chiamavano Fernando Di Nella, Gianluca de Santis e Giulio Romano i tre lavoratori morti nell'esplosione avvenuta mercoledì nello stabilimento della Sabino Esplodenti, a Casalbordino (Chieti). L'azienda smaltisce e della manutenzione di munizioni e altri tipi di esplosivi. I tre stavano lavorando al recupero di polvere da sparo da un ordigno bellico. "L'incidente si è purtroppo verificato durante la normale fase di lavorazione di munizionamento" ha fatto sapere l'azienda definendo "inspiegabile" la causa dell'innesco. Nel 2020 sempre nella stessa fabbrica persero la vita tre operai. Proprio oggi è in programma l'udienza preliminare per il processo che dovrà fare luce sulla tragedia di tre anni fa. Secondo gli ultimi dati disponibili, nei primi sette mesi del 2023 le denunce di morti sul lavoro presentate all'Inail sono state 559 (in calo dell'1,8% rispetto ai 569 casi nello stesso periodo del 2022).

IL DESTINO DEL SUPERBONUS. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato alla Camera che il governo non ha intenzione di prorogare il Superbonus "nelle forme finora conosciute". "Se la stima dell'impatto è incerta - ha detto -, la quantificazione dei costi per le finanze pubblica è certa". L'incentivo era stato già depotenziato dal governo Draghi e in base alle attuali norme a partire dal 2024 l'agevolazione per i condomini scenderà al 70% e poi ancora al 65% nel 2025. Il governo non ha ancora deciso il da farsi. La formula usata dal ministro è piuttosto vaga, ma sembra alludere alla volontà di non prorogare l'aliquota del 110% nei primi mesi del 2024 per chi ha già iniziato i lavori.

Vi segnalo inoltre, in breve:

BRANDIZZO, ALTRI INDAGATI. Sale a sei il numero degli indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo. Oltre al tecnico di Rfi, Antonio Massa, e al caposquadra Andrea Girardin Gibin, risultano ora indagate altre quattro persone, tra vertici e dirigenti della Sigifer, l'azienda incaricata di eseguire i lavori di manutenzione.

EXTRAPROFITTI, MELONI APRE ALLE MODIFICHE. Dopo il parere negativo espresso dalla Bce, Giorgia Meloni apre alla possibilità di modificare la tassa sugli extraprofitti delle banche. Ma "non è una marcia indietro", ha specificato la premier, un eventuale correttivo sarà a "parità di gettito".

BRUNELLA CHIÙ, DISPERSA NELL'ALLUVIONE. È stato ritrovato nelle acque delle Isole Tremiti, in provincia di Foggia, il corpo di Brunella Chiù, dispersa durante l'alluvione delle Marche del 15 settembre 2022.

LA FOTO DEL GIORNO. I satelliti Sentinel 2, del programma Copernicus di Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea, restituiscono le immagini della Libia prima e dopo le inondazioni causate dalla tempesta Daniel. Il colore del deserto, uniforme nell'immagine del 2 settembre, è costellato dal blu e dall'azzurro degli acquitrini nella foto del 12 settembre.

Buona giornata, su Today.