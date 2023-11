Sciopero dimezzato (nuovi orari), Anila stritolata sul lavoro a 26 anni, angoscia per i due ex scomparsi nel nulla e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 15 novembre 2023.

SCIOPERO DIMEZZATO. Si assiste a uno scontro mai visto nella storia recente su uno sciopero generale tra governo e sindacati. Da una parte Salvini da una parte, la Cgil e la Uil dall'altra. I sindacati difendono l'astensione proclamata per venerdì, ma il ministro ha firmato la precettazione che riduce lo sciopero del trasporto pubblico di dopodomani a 4 ore, dalle 9 alle 13. Venerdì 17 è stato convocato uno sciopero generale contro la manovra del governo. Al centro della protesta salari, pensioni, fisco, welfare e salute. Le categorie coinvolte sono trasporti, pubblico impiego, scuola, igiene ambientale e nettezza urbana, lavanderie industriali e poste. Sui trasporti è in corso lo scontro più duro. Ora i sindacati sono davanti a un dilemma: accettare il dimezzamento o confermare le otto ore di protesta: in tal caso rischiano una sanzione fino a 50 mila euro e i singoli lavoratori una multa fino a mille euro. Fa rumore il silenzio totale di Meloni.

ANILA STRITOLATA SUL LAVORO. Una fine atroce, e senza un perché al momento. Anila Grishaj, 26 anni, vice-responsabile di uno stabilimento di surgelati a Pieve di Soligo (Treviso) in cui lavorava da oltre cinque anni, è morta ieri stritolata da un voluminoso macchinario per l'imballaggio. Le ha schiacciato le vertebre cervicali il robot pallettizzatore. Non è chiaro se si sia trattato di un'avaria del grosso impianto, un malfunzionamento, o di un errore umano, un movimento sbagliato dell'operaia. Anche nel 2023 il numero di morti sul lavoro arriverà probabilmente a toccare quota mille. Una strage quotidiana che sembra inarrestabile.

EX FIDANZATI, SI SPERA ANCORA. Si resta ancora appesi a un filo sottilissimo di speranza. La Fiat Grande Punto nera di Filippo Turetta è ancora in movimento alle 5 di mattina ieri, quando è stata segnalata a Pordenone. È la stessa auto con cui, sabato pomeriggio, era passato a prendere l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, 22enne come lui. I due sono scomparsi nel nulla e li cercano in tutto il Nordest. I vigili del fuoco hanno scandagliato il Naviglio del Brenta vicino alla zona industriale in cui erano state rinvenute già lunedì delle macchie di sangue sull'asfalto. Le perlustrazioni proseguiranno anche oggi.

ACCORDO SUGLI OSTAGGI. "Tenete duro, stiamo arrivando": questo è il messaggio di speranza che il presidente Biden ha lanciato agli ostaggi di Hamas e soprattutto alle loro famiglie. Sono ore convulse. Un accordo sarebbe maturato mercoledì scorso in Qatar. L'intesa prevede il rilascio di circa 70 donne e bambini in cambio di una pausa di cinque giorni nei raid israeliani e del rilascio di alcuni detenuti nelle carceri israeliane. Il piano sarebbe quello di far uscire dalla Striscia assediata gli ostaggi in fasi diverse e a piccoli gruppi durante la pausa militare, ma non ci sono certezze. Nella notte le forze israeliane hanno lanciato un'operazione nel più grande ospedale di Gaza, Al Shifa (una base di Hamas secondo Tel Aviv). Un testimone oculare ha raccontato alla Bbc di centinaia di soldati che hanno "preso d'assalto" l'ospedale e che all'interno della struttura ci sono carri armati.

Vi segnalo inoltre, in breve:

LEGGE DI BILANCIO. Giorgetti difende la legge di bilancio: 'È austera, ma espansiva verso i redditi medio-bassi. Il debito è sostenibile". L'Ufficio parlamentare di bilancio però sottolinea: "'Misure frammentate. Con il taglio del cuneo perdita di 1.100 euro superando i 35 mila euro".

STALLO UCRAINO. Sempre più complicata la situazione ucraina. Kiev ha spiegato che "non basta" rifornire di armi e munizioni per vincere contro la Russia. Il segretario Nato Stoltenberg avvisa: "Spetta all'Ucraina decidere su eventuali negoziati di pace". Negoziati che, più prima che poi, sembrano inevitabili, secondo molti osservatori. C'è chi si sfila: la Slovacchia ha comunicato ufficialmente che non fornirà più armi e munizioni all'Ucraina.

DANI ALVES. L'ex campione brasiliano di Barcellona, Juventus, Psg e Brasile Dani Alves è stato rinviato a giudizio per una presunta violenza sessuale contro una donna in un night club di Barcellona avvenuta il 20 dicembre 2022. Ci sono prove sufficienti per aprire il processo, è in carcere preventivo da gennaio. Respinta ogni richiesta di libertà su cauzione per pericolo di fuga. Lui nega tutto, rischia dieci anni di carcere.

MAMME GAY. Sulla decisione di impugnare gli atti d'anagrafe dei bimbi figli di due mamme gay 'la Procura ha cambiato posizione': questo, in sintesi, il risultato che le coppie omogenitoriali di Padova portano a casa dopo il primo giro di udienze davanti al Tribunale civile, che dovrà decidere se accogliere o meno i 33 atti di opposizione alla trascrizione dei bambini con due mamme registrati a partire dal 2017 dal Comune di Padova.

SBARCHI RAFFICA. Nuova raffica di arrivi di migranti ieri a Lampedusa, dove in poche ore sono arrivate oltre 808 persone in 17 sbarchi differenti: 509 dalla Libia e 299 dalla Tunisia.

BADANTI CHE EVADONO. Scambio dati Inps-agenzia Entrate contro l’evasione nel lavoro domestico. Le informazioni in possesso dell’istituto di previdenza saranno utilizzate dal Fisco per elaborare le dichiarazioni precompilate e inviare lettere di compliance a colf e badanti che omettono di pagare l'Irpef.

PIZZA ALLA FRANCESE. La modenese Italpizza sta per rilevare lo stabilimento Buitoni di Caudry, in Francia, di proprietà Nestlé, garantendo un futuro ai 140 dipendenti rimasti a casa, dopo lo scandalo del batterio Escherichia Coli che due anni fa contaminò una linea di prodotto fresco provocando la morte di due bambini e la chiusura della fabbrica.

SUPER SINNER. Jannik Sinner ha cancellato a Torino in tre set (7-5 6-7 7-6) il tabù Djokovic, il padrone di sette Masters. L'Italia sta trovando il nuovo Panatta, un campione generazionale, "un Valentino Rossi con fra le mani una racchetta invece del manubrio" scrive sulla Stampa oggi Stefano Semeraro.

ZANZARE E DENGUE. Un articolo di Nature spiega che la febbre dengue, trasmessa dalle zanzare, tipica delle regioni tropicali, è in aumento in Europa meridionale, Italia inclusa. Causa febbre, mal di testa e affaticamento e uccide fino a 40mila persone ogni anno nel mondo, vedrà sempre più casi perché abbiamo importato zanzare "aliene" adattabili, viaggiamo sempre di più e coi cambiamenti climatici in atto le zanzare le facciamo sia aumentare che vivere più a lungo. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. In Italia zanzare anche sotto l'albero di Natale quest'anno.

