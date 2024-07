Trump accolto da eroe, Meloni alla prova dell'Ue, le donne migranti prese a cinghiate e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 16 luglio 2024.

TRUMP ACCOLTO DA EROE - Donald Trump ha ricevuto un'accoglienza da eroe alla Convention nazionale repubblicana di Milwaukee, sua prima apparizione pubblica dopo essere stato vittima del tentato omicidio da parte di Thomas Matthew Crooks. Si è presentato con una vistosa benda bianca sull'orecchio. "Dovrei essere morto, è un miracolo. Voglio unire l'America", dice Trump che mostra il pugno alla folla repubblicana che scandisce "Usa, Usa" e "Fight, fight". Poco prima Trump aveva già annunciato sui social di aver scelto il senatore dell'Ohio J.D. Vance per la vicepresidenza. Intanto Biden e la sua vice Kamala Harris si dicono pronti a sfidare i rivali in un dibattito.

COME STA BIDEN - Lo staff del presidente americano Biden, in corsa per la rielezione, tenta il tutto per tutto. Il primo scopo è placare i crescenti timori sull'età e lo stato mentale di Biden. In un'intervista alla NBC l'81enne ha rivendicato in modo combattivo la sua buona forma fisica e mentale: "Sono vecchio, ma ho solo tre anni più di Trump. E, punto due, la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Alla domanda se la sparatoria di Trump avesse cambiato la traiettoria delle elezioni, Biden ha risposto: "Non lo so, e non lo sai neanche tu". Biden ha assicurato che parteciperà comunque al secondo dibattito di settembre

MELONI AL BIVIO UE - Von der Leyen lavora per il bis alla guida della Commissione europea. La leader tedesca deve però farei conti con la premier italiana Giorgia Meloni, che di fatto si trova al un bivio tra l'astensione e l'appoggio esterno alla nuova Commissione. Meloni vuole "vedere riconosciuto all'Italia il giusto peso" nella Commissione europea, cosa che si traduce in incarichi. Sul tavolo ci sono le deleghe a Bilancio, Pnrr e coesione, e il nome in lizza è sempre quello del ministro Raffaele Fitto, che nel pomeriggio ha ricevuto Valdis Dombrovskis, uno dei tre vicepresidenti esecutivi della Commissione uscente. La vicepresidenza esecutiva appare un obiettivo più complesso. Le decisioni sull'asse Roma-Bruxelles potrebbero generare nuove fibrillazioni all'interno della coalizione di maggioranza: Tajani spinge per un allargamento della maggioranza Ursula a Ecr, Salvini non perde occasione per ribadire la contrarietà della Lega a "ogni inciucio" e alla conferma della presidente della Commissione europea. L'ultima parola sarà inevitabilmente di Meloni, che nelle prossime ore avrà un colloquio con von der Leyen.

MIGRANTI PRESI A CINGHIATE - Presi a cinghiate. Così un camionista ha fatto scendere dal suo tir un gruppo di migranti, tra cui molte ragazze, che si era nascosto nel mezzo probabilmente per raggiungere la Francia. È accaduto all'autoporto di Ventimiglia. La violenza dell'uomo, su cui ora le forze dell'ordine stanno facendo accertamenti, è stata immortalata in un video diventato in poche ore virale. Nelle immagini si vede il camionista urlare e colpire le donne con una cinghia da carico con il terminale in acciaio. La notte precedente il gruppo di migranti aveva dormito nel Pad, il punto di accoglienza diffusa creato in città per dare assistenza a chi arriva a Ventimiglia.

I RAGAZZI COLPEVOLI DI ESSERE MORTI NEL TERREMOTO - Sentenza choc nell'ambito dei processi civili per i morti nel sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009. La Corte d'Appello ha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la presidenza del Consiglio da ogni responsabilità per la morte di sette studenti in vari crolli nel terremoto di 15 anni fa. Le vittime sarebbero state colpevoli di una "condotta incauta". I familiari non solo non avranno nessun risarcimento proprio perché i ragazzi avrebbero avuto una "condotta incauta", ma dovranno anche pagare le spese legali, quasi 14 mila euro.

Vi segnalo inoltre in breve:

I GEMELLINI MORTI E CHIUSI NELL'ARMADIETTO - Duplice infanticidio: è questa l'ipotesi della Procura di Reggio Calabria che ha aperto un'indagine nei confronti di una ragazza di 24 anni. L'inchiesta nasce dal ritrovamento in un armadio di due feti avvolti in un lenzuolo da parte della madre della giovane, che ha chiamato la polizia. La ragazza, che è stata ricoverata nell'ospedale dove era andata nei giorni scorsi accusando dei malori, avrebbe partorito di nascosto i due gemelli.

MARCO PANTANI - Clamoroso colpo di scena nella vicenda dell'esclusione dal Giro d'Italia di Marco Pantani, il ciclista trovato morto la sera del 14 febbraio del 2004 in una stanza del Residence "Le Rose" di Rimini. La mancata partecipazione alla gara in base all'esito di un'analisi del sangue ha segnato l'inizio della fine per "il pirata" e dopo 25 anni la Federazione medico-sportiva italiana (Fmsi) ha affermato che "nessun controllo ematico su Marco Pantani fu effettuato da medici Doping control officer (Dco) della Fmsi e i campioni non furono mai analizzati dal proprio laboratorio antidoping Fmsi all'Acqua Acetosa, unico in Italia accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping". La Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura di Trento ha riaperto il caso per associazione di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata alla morte del ciclista.

FILIPPO TURETTA A PROCESSO - Sarà il 23 settembre prossimo il giorno in cui Filippo Turetta comparirà davanti alla giustizia per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. È questa la data fissata per l'inizio del processo in corte d'Assise, al quale Turetta, in accordo con il suo difensore, Giovanni Caruso, ha deciso di presentarsi direttamente, rinunciato all'udienza preliminare davanti al Gup. La difesa sembra intenzionata a non chiedere la perizia psichiatrica.

OMICIDA AI DOMICILIARI NELLA CASA AL MARE - Sconterà la pena ai domiciliari, nella casa della nonna a Fregene, lungo il litorale romano, Gabriele Natale Hjorth, il giovane americano condannato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Per la morte del carabiniere, risalente all'estate 2019, a inizio luglio la Corte di Assise di Appello di Roma ha dimezzato la pena da 22 a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Hjorth. Ridotti anche gli anni di carcere per l'altro imputato, Elder Finnegan Lee, da 24 a 15 anni.



MORIRE DI SOLITUDINE - Il corpo di una donna di 72 anni, straniera, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella sua casa, un appartamento in un condominio del quartiere Barco di Ferrara. Da circa venti giorni i vicini non vedevano la pensionata, che viveva da sola, e non avevano sue notizie. A trovare il cadavere sono stati polizia e vigili del fuoco.

