Ex fidanzati scomparsi (c'è l'ipotesi auto ferma), chi sciopera domani, i nuovi reati per Meloni, riecco i barchini di ferro e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 16 novembre 2023.

EX FIDANZATI SCOMPARSI. Si scandagliano i corsi d'acqua, ma non si trovano Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta, entrambi 22enni. Da sabato sera sono due "fantasmi", da quando un passante li ha visti litigare in un parcheggio di Vigonovo (Venezia). Lei si sarebbe dovuta laureare questa mattina in Ingegneria biomedica. La sua famiglia ipotizza un movente proprio legato alla fine dell'università. Turetta, possessivo e con manie di controllo, temeva che Giulia si potesse allontanare definitivamente da lui, l'università non sarebbe più stato luogo dove vedersi. Mentre s’inseguono le voci, dell'auto (Punto nera) nessuna traccia. Forse è così difficile individuarla non perché si muove chissà dove in tutto il Nordest o addirittura in Austria, ma perché è sempre rimasta ferma da quel giorno, magari in una zona remota che lui, appassionato di escursionismo, conosceva bene.

DOMANI SCIOPERO. Come si svolgerà lo sciopero nei trasporti di domani, venerdì 17 novembre, dopo la precettazione? Sono chiamati a non lavorare gli iscritti di Cgil e Uil che operano nelle ferrovie, sugli autobus e sulle linee metropolitane, sulle navi e sui traghetti, ma lo stop anziché 8 ore ne durerà solo 4, dalle 9 alle 13. Garantite tutte le linee al di fuori dello slot 9-13. In Piemonte e Lombardia, Trenord non aderirà e così anche Atm a Milano: non c’è infatti un intervallo sufficiente dall'ultimo sciopero. Stessa cosa anche a Bologna e Napoli. Capitolo treni: Trenord a parte, tutte le linee ferroviarie si fermano con le stesse modalità e orari del trasporto pubblico locale. Trenitalia avverte di possibile modifiche al servizio anche prima e dopo lo sciopero. Rimangono le fasce protette: nel trasporto regionale dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

NUOVI REATI SECONDO MELONI. C'è davvero un po' di tutto nel "pacchetto sicurezza" dell'esecutivo Meloni: il ddl sarà oggi esaminato in Consiglio dei ministri. Raffica di nuovi reati, norme carcerarie, innalzamento delle pene. Pene più severe per chi imbratta i muri delle stazioni di polizia, per le occupazioni di case, per le rivolte carcerarie, per chi detiene manuali per fabbricare ordigni, per chi aggredisce le forze dell'ordine, per chi utilizza minori per accattonaggio. Desta perplessità la detenzione di donne in gravidanza e con bambini sotto un anno (in istituti a custodia attenuata). Oggi la legge lo vieta, al massimo si rinvia la pena. La norma appare pensata per le giovani rom.

BARCHINI DI FERRO. Complice il bel tempo (unico vero pull factor, da sempre) più di 1.700 persone sono sbarcate in un giorno a Lampedusa. Si rivedono le "bare galleggianti", barchini di latta usati soprattutto dai subsahariani in fuga dal Nordafrica. Imbarcazioni che viaggiano stracariche. In una lunga sei metri erano in novanta. Si paga la traversata ai trafficanti un decimo di quanto costa il viaggio su pescherecci di legno o barche di gomma. Ma molte di quelle "carrette" low cost non arrivano mai a destinazione e sono inghiottite dal Mediterraneo: fragilissime, basta un po' di mare mosso per renderle ingovernabili.

PATTO CON L'ALBANIA. Il patto Italia-Albania sui migranti da dirottare verso il "Paese delle aquile" ha valore solo sui soccorsi in acque extra Ue, dunque in alto mare, secondo gli uffici giuridici dell'Unione europea. A coloro che vengono salvati vicino alle coste siciliane o maltesi si applicano sempre, in teorian e in pratica, i diritti di asilo dell'Ue. Il punto tutto da chiarire è che in realtà le motovedette e le navi di Guardia costiera e Guardia di finanza operano quasi esclusivamente in acque territoriali italiane e solo in casi di rischio imminente per l’incolumità dei migranti si spingono fuori dalle acque territoriali. Veri e propri soccorsi "in alto mare", i mezzi militari italiani non ne fanno dai tempi di Mare Nostrum.

OSTAGGI. Non è così vicino come appariva nei giorni scorsi il possibile accordo tra Hamas e Israele per la liberazione di alcune decine di ostaggi a Gaza. I negoziati "sono entrati in crisi", secondo il quotidiano israeliano Haaretz, che cita funzionari arabi e palestinesi coinvolti nelle trattative. Cresce dentro Israele la rabbia e, per la prima volta dal 7 ottobre, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha chiesto la destituzione di Benyamin Netanyahu dal suo incarico e di sostituirlo con un'altra figura interna al Likud, senza andare subito a nuove elezioni nazionali.

Vi segnalo inoltre, in breve:

TAIWAN. La Cina "realizzerà la riunificazione con Taiwan: è un processo inarrestabile", ha detto Xi a Biden nel summit di San Francisco sottolineando che la questione dell'isola "rimane la più importante e delicata nel rapporto" tra Pechino e Washington.

SPAGNA IN PIAZZA. Almeno dodici persone sono state arrestate dopo violenti scontri sotto la sede del Psoe a Madrid durante la manifestazione contro la legge sull'amnistia ai separatisti catalani per i fatti del 2017. Numerosi feriti. La mossa del primo ministro Sanchez è finalizzata a ottenere il sostegno necessario per formare un nuovo governo.

SALARIO MINIMO. Sul salario minimo Meloni sa che l'opposizione ci ha visto giusto, intercettando un sentimento diffuso. Dopo aver bocciato la proposta di Pd e M5s contro il lavoro povero, l'esecutivo non poteva restare con le mani in mano. Depositerà un emendamento ipotizzando un'equa retribuzione solo per le categorie fuori dalla contrattazione nazionale: spetterà al governo scrivere i decreti attuativi. Tempi in ogni caso lunghissimi.

AUMENTI DI STIPENDIO. Aumenti medi di 195,5 euro per le forze di polizia, di 187,7 euro per le forze armate e di 179,4 euro per i vigili del fuoco. Oltre all’anticipo in busta paga già a dicembre: per le donne e gli uomini in divisa l’una tantum vale fino a 969,8 euro. È l’avvio della nuova stagione degli accordi per il triennio 2022-2024.

ANILA MORTA PER UN ERRORE. Anila Grishaj è un'operaia di 26 anni morta martedì in un incidente sul lavoro, stritolata nello stabilimento di surgelati Bòcon di Pieve di Soligo. La procura ha iscritto un primo nome nel registro degli indagati per omicidio colposo: è un collega che avrebbe azionato per errore il voluminoso macchinario per gli imballaggi.

SPIAGGE A GARA. La proposta italiana di mettere a gara solo le spiagge libere, rinnovando le concessioni attualmente in essere, non sembra convincere gli esperti della Commissione europea. Più prima che poi tutte le concessioni vanno messe a gara, non si scappa.

GUIDE TURISTICHE. Primo sì del Senato al ddl sulla professione delle guide turistiche che introduce molte novità, tra cui un esame di abilitazione (con cadenza almeno annuale) che darà accesso all’elenco nazionale.

FLORENZI E SCOMMESSE. Il nome nuovo è Alessandro Florenzi, terzino destro del Milan ed ex capitano della Roma: è stato iscritto sul registro degli indagati nell'inchiesta sulle scommesse. Si indaga su un presunto giro di scommesse illegali che sarebbero state compiute attraverso piattaforme non autorizzate.

SINNER NIGHT. Dopo la vittoria su Djokovic, Sinner stasera sfida il danese Rune per il passaggio alle semifinali delle Atp Finals (come seguire la partita in diretta).

Buona giornata, su Today.