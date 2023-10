Agonia Gaza, femminicidi con braccialetti elettronici, quanti sono i ludopatici e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 16 ottobre 2023.

L'AGONIA DI GAZA. Mentre centinaia di migliaia di persone sono scappate dal nord della Striscia, Herzi Halevi, il capo di stato maggiore israeliano, racconta come sarà l'offensiva: "La nostra responsabilità è entrare a Gaza. Attaccare Hamas ovunque, cercare ogni comandante, distruggere ogni infrastruttura". Biden avverte: "Un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe un grosso errore, Hamas non rappresenta tutti i palestinesi". Francesca Mannocchi sulla Stampa oggi nota che "molti palestinesi di Gaza, sebbene non ci sia un posto sicuro dal pericolo di essere bombardati, scelgono di restare rischiando di morire, e non di essere sfollati una volta ancora, costretti a vivere in una tenda nel Nord del Sinai, sapendo che il diritto al ritorno, per loro, non sarà mai possibile". Scarseggiano acqua, cibo, energia elettrica e medicinali. L'obiettivo militare d'Israele è tenere la guerra contenuta al Sud, ma ha inviato a Nord almeno 300 mila militari. I segnali di un possibile allargamento della guerra anche ai due fronti libanese e siriano purtroppo ci sono. Hamas e Hezbollah sono i due grandi gruppi sponsorizzati dall'Iran al confine con Israele.

I BUS ELETTRICI DI MESTRE. Dopo che un secondo bus elettrico identico e della stessa società di quello della strage del cavalcavia (21 morti) si è schiantato contro un pilastro a Mestre (15 feriti), il Comune di Venezia ha deciso di sospendere il servizio dei venti bus elettrici di quell'azienda che operano sul territorio cittadino, disponendo un'inchiesta amministrativa. Non sono emersi problemi tecnici, si ipotizza anche qui un malore dell'autista. Ma si andrà a fondo per fare piena luce su una coincidenza che ha dell'assurdo. "Solo coincidenze? Approfondire, indagare, chiarire", scrive sui social il ministro dei trasporti Salvini.

CONGUAGLIO PENSIONI. Il conguaglio pensionistico, che di solito arriva a gennaio, viene anticipato a novembre, come l'anno scorso. Il motivo è chiaro: scaricare quei miliardi di spesa da un bilancio 2024 complicatissimo. Il conguaglio spetta a 16 milioni di pensionati italiani. Un piccolo aumento, da 5 a 20 euro al mese, che completa la rivalutazione degli assegni di quest'anno all'inflazione del 2022, in base al criterio a "fasce" introdotto dal governo Meloni nella sua prima manovra dell’anno scorso, molto meno vantaggioso del sistema a “scaglioni” di epoca Prodi. Lo 0,8% di conguaglio sarà "pieno" solo alle pensioni fino alle 4 volte il minimo, ovvero 2.100 euro lordi. Poi il recupero dell’inflazione non è più al 100%.

FEMMINICIDI CON BRACCIALETTO ELETTRONICO. Sono in corso verifiche per accertare cosa non abbia funzionato: Franco Panariello ha ucciso la moglie Concetta Marruocco da cui si stava separando. Era sottoposto a divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico che forse non ha mandato in tempo l'alert di violazione della misura quella notte. Un malfunzionamento o è stato manomesso dallo stesso omicida? Concetta Marruocco e la figlia 16enne avevano due telecomandi personali d'emergenza, uno ciascuna, che dovevano suonare non appena il marito e padre si avvicinava a 200 metri da loro. Il divieto di avvicinamento infatti valeva per entrambe. Solo un telecomando però, nella notte tra venerdì e sabato si è attivato: quando lui era già dentro casa e ha ucciso poi la moglie con almeno 15 coltellate. Da capire se l'alert sia arrivato o meno anche alla caserma dei carabinieri più vicina.

QUANTI SONO I LUDOPATICI. Mentre si cerca di capire se l'inchiesta scommesse su circuiti illegali si allargherà ad altri calciatori (che sul piano penale non rischiano nulla, ma su quello sportivo sì, e si parla di anni di stop), Tonali avrebbe deciso: si autodenuncerà alla procura federale, ammetterà delle responsabilità e quindi è possibile che confessi di aver puntato anche su partite di calcio. È la strada aperta da Fagioli. Tonali pubblicamente sceglie il silenzio, seguirà un percorso di riabilitazione. Almeno si torna a parlare diffusamente di ludopatia, un problema serio che in Italia riguarderebbe una persona ogni 39, secondo ricerche del 2018. Un milione e mezzo, numero che peraltro rispetto a quell'indagine dell'Iss, l'ultima pubblicata, è senz'altro aumentato visto che nel frattempo Covid e lockdown hanno fatto impennare il gioco online. Se ne dovrebbe parlare di più, perché metà dei giocatori ha meno di 35 anni. Servono campagne informative serie sui rischi e sulle poche possibilità di successo.

Vi segnalo inoltre, in breve:

ROTTE PUNITIVE. Le nave Geo Barents di Medici senza Frontiere ha soccorso 63 persone in difficoltà su un gommone sgonfio tra Libia e Italia, tra loro anche donne e minori. Le autorità italiane le hanno assegnato Genova come "porto sicuro". Genova dista almeno tre interi giorni di navigazione dall'attuale posizione della nave.

POLONIA EUROPEA. Le elezioni più divisive nella storia della Polonia sono un segnale importante per chi ancora crede nel futuro dell'Europa unita. I sovranisti sono il primo partito con il 31,6% dei voti, ma senza maggioranza. I tre partiti dell'opposizione di centro guidata da Donald Tusk controllerebbero invece la maggioranza della Camera bassa del parlamento.

L'INSEGNANTE ACCOLTELLATO. Diverse migliaia di persone si sono riunite domenica ad Arras, nel nord della Francia, per ricordare Dominique Bernard, l'insegnante accoltellato a morte due giorni fa da un ex allievo ceceno schedato e radicalizzato.

GUERRA IN UCRAINA. L'attenzione del mondo è su Gaza e Israele, ma la guerra nell'est dell'Ucraina continua e non se ne intravede la fine. Le truppe di Mosca hanno tentato di accerchiare la città di Avdiivka, ma sono avanzati di pochi chilometri e al prezzo di pesanti perdite. Kiev ha distrutto decine di mezzi corazzati e carri armati.

TRAFORO DEL BIANCO. Chiude per due mesi per lavori il Traforo del Bianco, e succederà ogni anno: il restyling di 600 metri di tunnel all'anno per i prossimi 18 anni avranno una ricaduta negativa sul Pil importante, a rischio ci sono 1.500 posti di lavoro, con circa 100 aziende che tra poco saranno sul punto di saltare: è un tema nazionale, non riguarda solo il Nord-Ovest, ma tutte le aziende nazionali che esportano in Europa.

VENDEMMIA MALE. La vendemmia 2023 è stata la meno produttiva degli ultimi sei anni: 44 milioni di ettolitri contro i 50 milioni dello scorso anno, per un 12% in meno. Colpa di alluvioni, grandine e siccità.

Buona giornata, su Today.