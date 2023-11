Gaza fuori dal mondo, Giulia e Filippo scomparsi (attesa per il Dna), nuovo calendario di scioperi da oggi e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì 17 novembre 2023.

GIULIA E FILIPPO. Da sei giorni sono svaniti nel nulla Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Li cercano fra boschi e strade sterrate, anche sulle Dolomiti, nel Bellunese e nel Pordenonese. Una zona enorme, un lavoro ai limiti dell'impossibile per carabinieri, pompieri, unità cinofile, volontari. La Fiat Grande Punto di Filippo è stata segnalata domenica in uscita dalle gallerie del Vajont, tra Erto e Casso e Longarone, una zona particolarmente impervia. Un itinerario tortuoso. Dal weekend in poi avvistamenti non ce ne sono. Il test del Dna dirà se il sangue trovato sull'asfalto a Fossò, dove i due erano stati visti litigare, sia compatibile con Giulia. E' l'elemento che più di tutti ha fatto pensare al peggio. Lì, a terra sarebbero stati trovati anche ciocche di capelli. Ci si aggrappa alla speranza che siano vivi, ma dopo così tanti giorni di silenzio non si può escludere l'epilogo tragico.

GAZA FUORI DAL MONDO. Gaza è fuori dal mondo, ormai. La compagnia telefonica PalTel ha cessato i propri servizi, non c'è carburante. L'elettricità è stata tagliata da Israele da oltre un mese, il generatore che alimentava computer è fuori uso: telefoni e internet non funzionano più. Con conseguenze semplicemente drammatiche. Ad esempio: il personale sanitario che lavora sulle ambulanze, per sapere dove andare a prendere i feriti, non può fare altro che aspettare di sentire i boati e dirigersi verso quella direzione. Anche il numero delle vittime non viene più aggiornato. Le più semplici operazioni di soccorso sono una chimera. In 40 giorni oltre 11.500 morti nella Striscia. Netanyahu ammette che Israele non sta riuscendo nell'intento di ridurre le vittime civili a Gaza, accusando per questo Hamas.

AGENTI ARMATI. Tra le novità del pacchetto sicurezza ad ampio spettro licenziato ieri dal governo Meloni, è passata sottotraccia la norma secondo cui gli agenti semplici di pubblica sicurezza saranno autorizzati a portare in giro con loro senza licenza, fuori dal servizio, un'arma privata diversa da quella di ordinanza (nella relazione tecnica allegata si spiega che quelle sono troppo grandi e i nostri agenti ne vorrebbero di più maneggevoli, come le rivoltelle). Per ora è solo una bozza di disegno di legge. Una facoltà, quella di girare con un'arma senza alcuna licenza, che fino a oggi è riconosciuta da un regio decreto del 1940 soltanto al Capo della polizia, ai prefetti e viceprefetti, agli ispettori provinciali amministrativi, agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai pretori e ad alcuni magistrati. Più armi in circolazione non è mai una buona notizia.

OGGI SCIOPERO. Oggi nelle regioni del Centro Italia va in scena il primo degli scioperi generali contro la legge di Bilancio, a sostegno di lavoratori, giovani e pensionati proclamato da Cgil e Uil. Dalle 9 alle 13 si ferma il trasporto ferroviario (passeggeri e merci), quello pubblico locale (ma con varie eccezioni) e quello marittimo. Fermi dalle 9 alle 13 anche i vigili del fuoco. Incrociano le braccia i lavoratori della scuola e del pubblico impiego; anche i taxi si fermeranno, così come la nettezza urbana e gli addetti di Poste Italiane. Polemiche su precettazione a parte, non si sottolinea mai abbastanza che lo sciopero non è una vacanza, non è il prolungamento del weekend, bensì un sacrificio per chi lo pratica. Lavoratori, di reddito spesso basso, che rinunciano a un giorno di salario. La mobilitazione non si ferma oggi, ma va avanti nei prossimi giorni: a seguire Sicilia il 20 novembre, Nord Italia il 24, Sardegna il 27 e regioni del Sud l'1 dicembre.

CARNE SINTETICA. Primo ok del parlamento a una legge bandiera della destra che mira a vietare in Italia produzione e commercio della carne coltivata, mentre il resto d'Europa investe nella ricerca su questa tecnologia. Molti osservatori hanno fatto notare che il tema è diventato centrale nel dibattito nei mesi scorsi soprattutto grazie a un infantile volantino che manipola la realtà, diffuso da un gruppo d'interesse (Coldiretti, molto influente) che ha raccolto 2 milioni di firme. La scelta di bandire a vita la carne coltivata (definita, con un falso scientifico, carne sintetica) sembra una semplificazione eccessiva su una strada piena di incognite (prima tra tutte brevettabilità e privatizzazione del ciclo del cibo) ma che almeno propone un'alternativa all'aberrante produzione agroindustriale di carne nel mondo, fondata su allevamenti intensivi. Servirebbero dibattiti e confronti all'insegna di calma e competenza, anni di test e controlli, invece siamo a livelli bassissimi, col "fumantino" presidente dell'associazione coltivatori diretti che va a spintonare i parlamentari al grido di "non te vota manco tu moglie". Cabaret.

Vi segnalo inoltre, in breve:

MUTUI FUORI CONTROLLO. Il Sole 24 Ore ha calcolato 500mila famiglia hanno mutui a tasso variabile con rate fuori controllo, vicine al superamento della soglia 50%, come rapporto tra l'importo della rata e il reddito disponibile. Un mutuo medio da 120mila euro è passato da una rata di 500 euro al mese di inizio 2022 a un costo mensile di 800. Non a caso per il 2024 si prevede un aumento del 10% delle aste immobiliari.

SPIAGGE E CONCESSIONI. Bacchettata dell'Ue al governo italiano. La Commissione europea notifica l'infrazione relativa alle concessioni balneari.

CARO VOLI. I prezzi dei voli per Sicilia, Sardegna, Puglia tornano a livelli stellari. Natale 2023 come Natale 2022, forse peggio. Le compagnie aumentano le tariffe. Per questo il garante si chiede se i vettori stringano un tacito patto per tenere i prezzi alti tutti insieme. Sarebbe una plateale violazione della concorrenza.

TERMOVALORIZZATORE ROMANO. È stato pubblicato il bando di gara per il nuovo termovalorizzatore di Roma: la concessione vale 7,43 miliardi. Sorgerà a Santa Palomba.

DENGUE. Febbre Dengue, muore donna di 50 anni: cosa bisogna sapere sulla malattia trasmessa dalle zanzare. La signora di Fucecchio era tornata da un viaggio in Thailandia.

MIGRANTI DALLA RUSSIA. La Finlandia chiude metà dei valichi di frontiera con la Russia. Helsinki accusa Mosca di "fabbricare" una nuova crisi migratoria nella Ue. Per il 2026 Helsinki prevede il completamento di una barriera in costruzione lungo una parte del confine lunga 200 km.

BIDEN SALVO. Il procuratore speciale Hur non intende accusare Biden per la presunta cattiva gestione di documenti classificati in due luoghi legati al presidente Usa, riferisce Cnn citando fonti vicine alle indagini.

6 DA RECORD. Rovigo festeggia il Superenalotto: è stata centrata proprio nella 'capitale del Polesine' la sestina che ha regalato 85,1 milioni di euro a un fortunato vincitore. Il jackpot è stato realizzato con una schedina di appena 3 euro, giocata presso un tabaccaio poco fuori dal centro.

SINNER VINCE. Già qualificato per le semifinali, Sinner batte anche il danese Rune alle Atp Finals di Torino. Oggi il match Alcaraz-Medvedev decreta il prossimo sfidante dell'altoatesino.

L'ITALIA DI SPALLETTI Le qualificazioni agli Europei di calcio: all'Olimpico di Roma l'Italia sfida stasera la Macedonia del Nord. Obbligatorio vincere (dove vedere la partita in diretta).

Buona giornata, su Today.