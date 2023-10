Terrore a Bruxelles, il video della ragazza rapita da Hamas, gli aumenti per stipendi e pensioni e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è martedì 17 ottobre 2023.

ATTENTATO A BRUXELLES. Due persone sono morte a Bruxelles, uccise da un terrorista a colpi di kalashnikov sparati non lontano da Place Sainctelette, nel centro della città. L'attentatore, di origini tunisine, avrebbe gridato 'Allah Akbar' durante l'attacco. In un video successivo alla sparatoria ha poi rivendicato l'appartenenza all'Isis. Le vittime sono due cittadini svedesi che indossavano le maglie della nazionale di calcio del loro Paese (lunedì sera si disputava la partita di calcio Belgio-Svezia). Il terrorista avrebbe sparato con un kalashnikov prima su una Mercedes Vito in cui c'erano due svedesi, di cui uno è morto e l'altro è stato ferito. Poi avrebbe fatto fuoco contro un taxi, ferendo il conducente. A quel punto ha inseguito un tifoso di calcio svedese che si stava rifugiando in un palazzo, ha sparato più volte alla vittima, finendola a bruciapelo mentre era già a faccia in giù per terra. Quindi è andato via in scooter. Il killer, ancora in fuga, si chiama Lassoued Abdeslam, nato nel 1978, sarebbe un richiedente asilo dal 2019 già noto ai servizi di intelligence federali per la sua radicalizzazione islamica. Questa informazione resta comunque da confermare. In Europa torna il terrore.

LA RAGAZZA OSTAGGIO DI HAMAS. Hamas ha diffuso il video di una ragazza israeliana di 21 anni ostaggio a Gaza. "Mi chiamo Mia, sono di Shoham" dice la giovane nel filmato. "In questo momento mi trovo a Gaza. Sono tornata sabato mattina presto da una festa a Sderot. Sono rimasta gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato qui all'ospedale (...). Per favore fatemi uscire di qui il più presto possibile". L'esercito israeliano (Idf) ha comunicato che la famiglia della 21enne è informata dello stato di detenzione della figlia. "Si presentano come un'organizzazione umanitaria, ma sono terroristi" è stato il commento dell'Idf. Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha detto che nella Striscia ci sono circa 200 ostaggi in mano di Hamas e altri 50 in mano ad altre "fazioni della resistenza". Secondo un lancio battuto ieri sera dalla Reuters, Hamas avrebbe chiesto il rilascio di 6.000 prigionieri nelle carceri israeliane in cambio degli ostaggi catturati durante le incursioni del 7 ottobre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

PRENDE FORMA LA MANOVRA. Lunedì il consiglio dei ministri ha approvato la manovra 2024, o perlomeno la sua ossatura. Vediamo in breve le principali novità. Viene confermato il taglio del cuneo fiscale di 6 punti per chi ha un reddito fino a 35mila euro e di 7 punti fino a 25mila; vengono aumentati i fondi per gli asili nido (che a partire dal secondo figlio sarà gratis, ha promesso Meloni) ed è stata introdotta una decontribuzione per chi assume le mamme lavoratrici: lo Stato pagherà i contributi per le donne con due o più figli. Arrivano anche sgravi per chi assume donne disoccupate, giovani, lavoratori del Sud ed ex Rdc. Novità anche sul fronte canone Rai che scenderà da 90 a 70 euro. Confermato anche l'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef che garantirà fino a 260 euro di vantaggio fiscale (qui gli importi) sia per i dipendenti che per i pensionati. Allo stesso tempo è stato però varato anche un taglio lineare alle detrazioni per chi ha un reddito complessivo superiore a 50mila euro.

ARRIVA QUOTA 104. Sul fronte pensioni il governo ha anticipato l'intenzione di accorpare Ape Sociale e Opzione donna in un'unica misura, mentre Quota 103 sarà sostituita da Quota 104 (a cui si potrà accedere con 63 anni di età e 41 di contributi). Meloni ha annunciato in conferenza stampa che sarà poi eliminato "il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l'età raggiunta solo se l'importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale". Un'altra novità riguarda poi la rivalutazione delle pensioni con gli aumenti che scatteranno già a novembre 2023.

GLI EXTRACOMUNITARI E LA TASSA PER CURARSI. Tra le pieghe che inizia a prendere la manovra 2024 del governo Meloni c'è una misura che già fa discutere e riguarda i cittadini extracomunitari. Chi è straniero e risiede in Italia potrà infatti continuare a iscriversi al Servizio sanitario nazionale ma versando "un contributo" di 2mila euro all'anno. La fonte è una nota del Ministero dell'Economia e delle finanze che così recita: "Per i residenti stranieri cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del Ssn, versando un contributo di 2.000 euro annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari".

Vi segnalo inoltre, in breve.

BIDEN IN ISRAELE. Ora è (quasi) ufficiale. Mercoledì 18 ottobre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà in visita in Israele. Biden incontrerà Netanyahu, e riaffermerà l'impegno di Washington a fianco di Tel Aviv, ma è probabile anche che cercherà di persuadere il leader israeliano a ridurre al minimo le vittime civili aprendo un corridoio umanitario.

PUTIN FA IL PACIFISTA. La Russia è pronta a promuovere una soluzione diplomatica al conflitto tra Hamas e Israele. Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del colloquio avuto con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il capo del Cremlino si sarebbe offerto come mediatore per mettere fine alle ostilità.

L'ATTACCO NON PREVISTO DAI SERVIZI ISRAELIANI. Ronen Bar, capo dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interna di Israele, ha fatto un mea culpa per l'attacco di Hamas: "La responsabilità di questo ricade su di me". Il servizio di sicurezza avrebbe sottovalutato una serie di segnali che arrivavano da Gaza.

CONTO SALATO, SPARANO AL TITOLARE. La lite per il conto finisce nel sangue. Succede a Taranto dove due persone di 45 e 37 anni sono state arrestate per aver sparato (forse con una scacciacani modificata) al gestore di un ristorante del quartiere Tramontone, ferendolo a una gamba. L'accusa è di tentato omicidio.

MORTO IN UN CASSONETTO. L'autopsia ha stabilito che Gabriele Maffeo, il 33enne trovato senza vita in un cassonetto dei rifiuti lo scorso 30 settembre a Biella, non è stato ucciso ma è morto per un'overdose di droga. Si alleggerisce la posizione dei suoi quattro amici arrestati.

"IN CUCINA REGNA IL TERRORE". Chiara Tadini ha intervistato per Today uno chef che ha lavorato nelle cucine in diversi ristoranti stellati Michelin: "Lavoravo 14 ore al giorno per 1200 euro" racconta Alex (nome di fantasia). "Non è un ambiente sano: oggi sono un cuoco migliore, ma una persona peggiore" (qui l'articolo).

Buona giornata, su Today.