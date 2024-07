Due vigili del fuoco eroi, l'aumento delle tragedie nei laghi italiani (quali sono i rischi sottovalutati), l'orsa da abbattere e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è giovedì 18 luglio 2024.

ATTENTATO SENZA MOVENTE. Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le ultime 24 ore di Thomas Matthew Crooks prima dell'attentato a Trump, ma un movente non c'è. Nemmeno una traccia, né una pista vera e propria da seguire. Nessun segreto nel suo cellulare. Avrebbe pianificato con qualche giorno di anticipo, perché aveva chiesto il turno di riposo ai colleghi della mensa dove lavorava ("Ho una cosa da fare"). E' stato anche rivelato che il ventenne aveva visitato il luogo dell'attacco, la fiera della contea di Butler, almeno una volta nei giorni precedenti al tentato omicidio e in precedenza aveva cercato sul suo telefono i sintomi di un disturbo depressivo.

VIGILI DEL FUOCO EROI. Il vento ha cambiato direzione all'improvviso, le fiamme si sono spinte verso il paese. Per cercare di spegnere un incendio a Nova Siri, in provincia di Matera, due vigili del fuoco sono morti da eroi: si chiamavano Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, avevano entrambi 45 anni. Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Pensavano che tra quelle persone ci fosse un disabile e che i parenti non sarebbero riusciti a portarlo via. In un dirupo arso dal fuoco sono stati avvolti dalle fiamme. I colleghi hanno impiegato ore per recuperare i corpi. Esprimono cordoglio e dolore le più alte cariche dello Stato, da Mattarella a Meloni.

MORIRE AL LAGO. Già 8 persone sono morte nei laghi italiani da giugno, numero che sale a 19 cadaveri se si contano fiumi e torrenti. L'altroieri madre e figlio di 52 e 19 anni, ucraini, sono annegati nelle acque del lago di Garda. I loro corpi sono stati ritrovati ieri a 18 metri di profondità dai sommozzatori. Ieri un turista inglese di 22 anni che faceva il bagno con la fidanzata al largo del lago di Como ha perso la vita. Una bambina di 7 anni è morta in un lago balneabile a Caraglio (Cuneo). In laghi e laghetti i rischi non mancano e sono molto, molto spesso sottovalutati. Vi è una grande differenza di temperatura tra superficie e profondità e minore visibilità: l'acqua tende a scurirsi già a pochi metri dalla superficie. Il galleggiamento inoltre è inferiore che in mare. Possono crearsi mulinelli provocati da particolari condizioni di temperatura e pressione. Il lago in particolare, rispetto al mare, dà una falsa sensazione di sicurezza.

ORSA DA ABBATTERE. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato l'ordinanza di abbattimento dell'orsa KJ1, che con i suoi 22 anni è la più anziana del Trentino, responsabile dell'aggressione e del ferimento di un turista francese di 43 anni. L'attacco è avvenuto martedì mattina lungo il sentiero degli Scaloni, nel territorio comunale di Dro. Nell'ordinanza il governatore ha affidato il compito dell'individuazione dell'orsa al Corpo forestale che dovrà procedere all'abbattimento. KJ1 sarebbe stata "più volte protagonista di incontri ravvicinati in aree agricole confinanti con aree urbanizzate".

URSULA BIS. Non ci sono più dubbi, in realtà non ce ne sono da un mese. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen oggi potrà contare pure sui voti del "gruppo ecologista" al Parlamento europeo, che chiederà di entrare strutturalmente nella nuova maggioranza europeista. Sono le decine di voti che le permettono di stare al riparo dai franchi tiratori, il quorum dei 361 voti è cosa fatta. Ininfluenti i 24 voti di Fratelli d'Italia.

BIDEN HA IL COVID. Joe Biden è risultato positivo al Covid e ha dovuto cancellare l'intervento che aveva in programma a Las Vegas nell'ambito della campagna elettorale. Si è messo in auto-isolamento e "potrà continuare a lavorare", assicurano i suoi, ma nel campo democratico le voci su un suo possibile passo indietro sono più rumorose che mai.

MEDVEDEV MINACCIA. Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza russo, si scaglia contro il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Alleanza atlantica: "Sarebbe una dichiarazione di guerra" alla Russia. E a Stoltenberg, che aveva detto di sperare che Kiev possa entrare nella Nato entro il 2034, ribatte: "Per quella data, nessuno degli attuali leader della Nato sarà al proprio posto ed è possibile che anche l'Ucraina non esisterà più".

OSTAGGI AGLI SGOCCIOLI. "Se non si raggiungerà un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco a Gaza nelle prossime due settimane, il destino dei sequestrati sarà segnato": lo avrebbe affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante alcune riunioni a porte chiuse ritenendo, in contrasto con l'opinione del premier Netanyahu, che siano maturate le condizioni per un accordo con Hamas.

CALDISSIMO. Continua e continuerà a fare molto caldo in tutta Italia, con quota 40 gradi molto vicina in certe zone. Solo nella giornata di domenica un fronte più organizzato scorrerà sul nord Italia tra il pomeriggio e la sera portando forti temporali e grandinate di grosse dimensioni. Al momento le regioni più esposte sembrerebbero essere Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli.

AUMENTO DI 191 EURO. Il comparto moda al rinnovo contrattuale. Firmata ieri a Milano l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro da Assocalzaturifici, l’associazione confindustriale che rappresenta le aziende del settore, e i sindacati di categoria. La prima tranche di 90 euro corrisposta dal primo agosto, la seconda di 51 euro dal 1° agosto del 2025 e la terza di 50 euro dal 1° agosto del 2026.

CORRI MARCELL. In un'intervista a Repubblica, Rana Reider, l'allenatore californiano di Marcell Jacobs professa ottimismo in vista delle Olimpiadi ormai alle porte. Ha accettato di allenare l’unico campione olimpico dei 100 metri italiano, a cui ha chiesto di smembrare il passato e ricostruirlo in un'altra forma: "Siamo sulla buona strada. Marcell ha tutto per essere un due volte campione olimpico". Ma quest'anno statunitensi e giamaicani sono tornati a far paura.

