Strage in ospedale (i morti sono centinaia), gli aumenti in busta paga dal 1º gennaio, quanti debiti ha Fagioli e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

STRAGE ALL'OSPEDALE. Un boato devastante, "come un terremoto". Si teme che c entinaia di palestinesi siano morti dopo una forte esplosione all'ospedale battista Al Ahli di Gaza City, imputata da Hamas a un attacco aereo israeliano. Israele sostiene che l'esplosione stata causata da razzi lanciati da un altro gruppo, la Jihad islamica palestinese: entrambe le parti negano ogni responsabilità, e lo faranno a oltranza. Sono morti pazienti, operatori sanitari e famiglie che avevano cercato rifugio dentro e intorno all'ospedale. Ancora una volta i più vulnerabili. Con l'ospedale bruciano le ultime speranze di tregua. Gaza vive in queste ore una crisi sanitaria senza precedenti che rischia di provocare un'epidemia di malattie infettive mortali, come il colera. I cinque impianti di trattamento delle acque reflue e la maggior parte delle 65 stazioni di pompaggio non funzionano più. Oggi Biden arriva in Israele, una missione diplomatica definita "impossibile": il vertice programmato in Giordania con i leader arabi è già stato annullato. La Casa Bianca è riuscita a ottenere da Netanyahu di posticipare, per ora, l'azione di terra fintanto che la questione dei civili e degli ostaggi non avrà un finale sostenibile.

UN TERRORISTA DALL'ITALIA. Abdesalem, il terrorista tunisino "lupo solitario" dell'Isis che a Bruxelles ha ucciso due persone, era arrivato in Europa dall'Italia. Fuggito dalla Tunisia ai tempi della rivoluzione dei gelsomini, dodici anni fa raggiunge Lampedusa su un'imbarcazione di fortuna. Poi fa richiesta di asilo alla Questura di Torino, dunque un soggiorno all'estero, anche in Svezia nel 2014, dove è stato in prigione e poi espulso. Le autorità svedesi lo fanno rientrare in Italia. Nel 2016 a Bologna fa nuova richiesta di protezione internazionale. Da lì si perderanno per un po' le sue tracce. In Italia i servizi di sicurezza lo consideravano sia pericoloso sia a rischio radicalizzazione, e tale informazione sarebbe stata passata al Belgio quando nel 2019 viene presentata lì richiesta di asilo. Nel 2020 il Belgio prova a rimpatriarlo in Italia, ma il nostro ministero dell'Interno si oppone perché ampiamente scaduti i termini. Anis Amri, un altro ragazzo sbarcato in Italia, il 19 dicembre del 2016 uccise 12 innocenti a Berlino lanciando un furgone contro i mercatini di Natale.

I VERI AUMENTI IN BUSTA PAGA. I calcoli sono stati fatti per il quotidiano La Stampa dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Circa mille euro netti in più all'anno: è questo l'effetto della manovra del governo Meloni sui redditi fino a 20 mila euro l'anno lordi, paragonabile dunque agli 80 euro al mese del governo Renzi. Il beneficio aumenta fino a 112 euro al mese per chi guadagna 30 mila euro l'anno, 260 euro per i redditi da 40 e 50 mila euro l'anno, Si arriva a queste cifre dalla riduzione del 2% dell'aliquota Irpef sullo scaglione di reddito da 15 mila a 28 mila euro a cui si somma un taglio del cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti pari al 7% per i redditi fino a 25 mila euro e del 6% per quelli fino a 35 mila euro.

RETROMARCIA PENSIONI. Il governo Meloni abolisce Quota 103 per una più restrittiva Quota 104.La flessibilità è ridotta al lumicino: Ape sociale e Opzione Donna saranno sostituite in manovra da un fondo con requisiti più stringenti: 63 anni e 36 di contributi per disoccupati e caregiver, 35 per le donne. Secondo la Cgil è soprattutto con Quota 104, che combina 63 anni di età anagrafica e 41 di contribuzione, che si va verso "l'azzeramento" delle uscite flessibili. Il "cantiere" al ministero è ancora in corso, probabile un complesso meccanismo di incentivi a chi possiede i requisiti di Quota 104 e decide di restare al lavoro (ma si tratterebbe di poche decine di euro al mese); dall'altra un sistema di penalizzazioni per chi dice ok all'uscita anticipata. Di fatto si rafforza la legge Fornero, i tempi della campagna elettorale in cui il centrodestra ne prometteva l'abolizione, e pure in fretta, sono lontanissimi.

LA CONFESSIONE DI FAGIOLI. Il primo a pagare per le scommesse illegali è Nicolò Fagioli: 7 mesi out. La sua confessione agli inquirenti è tutta nei verbali dell'interrogatorio in procura del 28 settembre, finiti oggi su molti quotidiani. L'inizio per noia, poi l'ossessione: "Giocavo in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo che stessi vedendo, calcio compreso… anche Serie B e Lega Pro". Ora avrebbe debiti per 3 milioni, nel periodo più buio ha chiesto soldi ai compagni con scuse varie, poi la situazione è andata totalmente fuori controllo. Aumentando il debito e ricevendo pesanti minacce, "ti spezzo le gambe", anche durante la notte "pensavo solo di giocare per recuperare". Il 16 aprile 2023 Fagioli crolla in campo: "Ero talmente stressato e impaurito che durante Sassuolo-Juventus feci un errore e fui sostituito. Appena uscito dal campo mi misi a piangere di fronte alle telecamere pensando ai debiti delle scommesse". Il percorso per uscire dalla ludopatia (di cui erano a conoscenza solo la madre e alcuni amici extra-calcio) inizia lì.

SI SPEGNE L'EX ILVA. La ex Ilva di Taranto, l'acciaieria più grande d'Europa, rischia seriamente di chiudere i battenti se gli azionisti pubblico e privato (Invitalia e Arcelor-Mittal) non interverranno in tempi brevi per risolvere la situazione.

SVOLTA UCRAINA. L'Ucraina usa per la prima volta i missili Atacms e colpisce duro le forze aeree della Russia, distruggendo in particolare 9 elicotteri. Lo scenario della guerra, iniziata oltre 600 giorni fa, potrebbe cambiare.

DIVORZIO SPRINT. Le coppie sposate ed entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudice domanda congiunta e cumulativa per la separazione e il divorzio. Via libera della Cassazione al divorzio veloce, quindi. Alcuni tribunali fino a oggi respingevano questa istanza "accelerata".

IL GIALLO DI ANNA. Anna Lucarini morta nello schianto, svolta clamorosa: "Non è incidente ma omicidio". Era la sera del 9 ottobre 2022: a Pietrasanta (Lucca) l'auto su cui era a bordo, guidata dal marito, rimase coinvolta in un terrificante incidente. Che ora diventa un sospetto caso di femminicidio.

SCAGNI PESTATO. Alberto Scagni, condannato a 24 anni per l'omicidio della sorella Alice, compiuto il primo maggio 2022 a Genova, è stato picchiato nel carcere di Marassi dal compagno di cella: un pestaggio violentissimo.

BOLLA SOCIAL. Le difficoltà di X, il nuovo Twitter svuotato e strapazzato dalla gestione di Elon Musk, sono tali da fargli ammettere che può fallire. LinkedIn licenzia 700 dipendenti e Meta (Facebook) deve fare i conti con il calo della raccolta pubblicitaria. I social sono cresciuti troppo e ora non reggono più come prima.

DISFATTA A WEMBLEY. Prima sconfitta per l'Italia di Spalletti, 1-3 a Wembley contro l'Inghilterra. Ora per evitare i play off e qualificarsi agli europei sarà obbligata a fare quattro punti tra Macedonia del nord e Ucraina, che ha vinto a Malta. Il turnover tra i due impegni ravvicinati, il 17 e il 20 novembre, spaventa.

