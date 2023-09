Frecce Tricolori "da abolire", più soldi in busta paga, lo sciopero dei mezzi pubblici e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è lunedì 18 settembre 2023.

FRECCE TRICOLORI. Sarà indagato per omicidio colposo e disastro aereo il maggiore dell'Aeronautica Oscar Del Dò, il pilota delle Frecce Tricolori che sabato pomeriggio si è schiantato nei pressi dell'aeroporto di Torino, uccidendo una bambina di 5 anni. L'Italia si divide tra chi le ritiene un vero e proprio orgoglio nazionale e chi si domanda se abbia ancora senso organizzare questo tipo di manifestazioni, dato che quello di sabato non è il primo incidente con incolpevoli civili morti. Sul pianeta esistono una settantina di pattuglie acrobatiche nazionali. Gli Mb-339 usati dalle Frecce sono "vecchi", nati negli anni Settanta, l'Aeronautica Militare ne ha pianificato da tempo la sostituzione con più moderni M-345, che però hanno incontrato ritardi industriali.

CAOS MIGRANTI. L'opposizione va all'attacco di Meloni dopo la visita a Lampedusa con la presidente della Commissione europea, von der Leyen, con la premier che ha incassato promesse di un cambio di passo nella gestione del fenomeno migratorio. Il Pd parla di "fallimento delle politiche delle destre sull'immigrazione, un fallimento grave, che abbiamo visto anche nelle scelte di questi mesi di governo", e di "una gara a chi è più cattivo tra Meloni e Salvini, che ha come primo obiettivo rendere più difficili i salvataggi in mare". Oggi arriva in Consiglio dei ministri la norma per cui i migranti irregolari in attesa di rimpatrio potranno essere trattenuti nei centri fino a diciotto mesi, non più dodici (ma rischia di essere anticostituzionale).

PIU' SOLDI IN BUSTA PAGA. Il cuneo fiscale è la priorità della manovra, una delle (poche) "promesse" che il governo vuole provare a mantenere subito, sin dal 2024. "Il taglio del cuneo fiscale fino a sette punti per chi ha redditi fino a 25mila euro e sei punti per chi ha redditi fino a 35mila che ha messo nelle tasche di chi aveva un reddito più basso fino a 100 euro di aumento mensile per me è una misura prioritaria e il mio grande obiettivo è confermarla", assicura Meloni. La sforbiciata pensata da Draghi e poi potenziata dall'attuale esecutivo scade a dicembre, ne stanno beneficiando 14 milioni di lavoratori. Le coperture da trovare in legge di bilancio si aggirano intorno ai 10 miliardi. Il viceministro Leo, ha spiegato che "oggi se faccio il taglio del cuneo fiscale, do più soldi in tasca al lavoratore dipendente, ma poi parte di quei soldi in più vengono mangiati dal carico fiscale della prima aliquota. Bisogna quindi fare un'operazione a tenaglia, ossia aumentare il primo scaglione di reddito per le fasce più basse. Così c'è l'effetto benefico, altrimenti quello che do, in parte me lo riprendo sotto forma di tassazione".

SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI. Lunedì complesso per chi si muove con i mezzi pubblici, c'è sciopero dei trasporti oggi lunedì 18 settembre e ci potrebbero essere disagi notevoli: lo stop, che è nazionale, avrà una durata di ben 24 ore. Sono a rischio quindi bus e metro. A proclamare lo sciopero sono le sigle sindacali Faisa Confail e Cobas Lavoro privato. Durante lo stop il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Le città coinvolte dallo sciopero dei trasporti di lunedì 18 settembre sono Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia.

INVESTITI E UCCISI DA AUTO PIRATA. Non si ferma mai la vera e propria strage di pedoni sulle strade italiane: calcolando le due ultime vittime di sabato notte, gli investimenti mortali da inizio anno sono stati 294, ben 16 nell'ultima settimana. Mohammed aveva 13 anni e stava tornando a casa a piedi coi genitori alle porte di Roma. Vassil Facchinetti aveva 28 anni ed era uscito da una serata in discoteca a Milano. Travolti e uccisi da automobilisti che non si sono nemmeno fermati a prestare soccorso, per poi costituirsi solo il giorno dopo.

KADYROV VIVO. Dato per gravemente malato, in coma se non addirittura morto, il leader ceceno Ramzan Kadyrov torna in un video per denunciare le 'bugie' diffuse sul suo stato di salute. Bakhmut, Andriivka e adesso anche Klishchiyivka: dopo giorni di affermazioni e smentite, l'Ucraina annuncia la riconquista di territori nel Donetsk e costringe Mosca a correre ai ripari sul fronte orientale. Secondo Kiev, sarebbero 52 mila i soldati schierati lì dal Cremlino. Stoltenberg (Nato) ribadisce: "Prepararsi a una lunga guerra".

Vi segnalo inoltre, in breve:

SALVINI A PONTIDA. Dal tradizionale raduno della Lega (30mila partecipanti, impossibile che sul "pratone" ci stiano 100mila persone come annunciato da Salvini), il leader del Carroccio assicura che il governo durerà cinque anni.

QUOTA 103 A TAIWAN. Il ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto di aver rilevato un record di 103 aerei militari cinesi intorno all'isola. Alta tensione.

CACCIA ALL'UOMO. A Los Angeles è caccia all'uomo dopo che il vice dello sceriffo della contea, 30 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella sua auto di servizio mentre era di pattuglia.

AFFITTI ALLE STELLE. Il mercato degli affitti nella prima parte dell'anno ha registrato un aumento dei canoni a livello nazionale del 3,4% per i monolocali, del 3% per i bilocali e del 3,2% per i trilocali. E con i proprietari che prediligono gli affitti brevi, per molte famiglie trovare una casa in cui vivere senza poterla acquistare è ormai un'odissea.

LA BIMBA DI CUSAGO. A Cusago (Milano), due genitori milanesi lasciano la figlia di 8 mesi in auto per andare a una festa di matrimonio: la controllavano con un cellulare in videochiamata lasciato in macchina. Sono stati denunciati per abbandono di minore.

IT-ALERT. Martedì 19 settembre alle ore 12 i telefoni cellulari in Lombardia, Basilicata e Molise saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale che, nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, permette la diffusione di avvisi a tutta la popolazione.

ALLERTA TEMPORALI. Torna il maltempo. Oggi è allerta arancione per rischio forti temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e su tutta la Liguria.

CAPOLAVORO FERRARI. La Ferrari risorge e torna al successo dopo 434 giorni e 26 gran premi al Gp di Singapore con Sainz: l'ultima volta era stata in Austria nel 2022 con Charles Leclerc.

L'ITALIA CHE AIUTA. La catastrofica inondazione a Derna ha provocato oltre 11mila vittime. Migliaia e migliaia di cadaveri da recuperare dal mare, tutta la costa ne è piena, anche a decine di chilometri di distanza dalla città più martoriata. Ci si aspetta da un momento all'altro lo scoppio di un'epidemia di leishmaniosi. Prosegue senza sosta a il lavoro delle squadre italiane di ricerca e soccorso. Ci sono le navi San Giorgio e San Marco della Marina, più vari C130, oltre a enti militari e civili specializzati di protezione civile: l'Italia senza troppi annunci ha mandato "il meglio" per dare una mano dopo la catastrofe.

Buona giornata, su Today.